Шлепок по суверенитету России

Источник: Катюша

Глава Совета Европы грубо вмешался во внутренние дела России, требуя не отменять «закон о шлепках».

Глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд сделал «каминг-аут». Стоило Государственной Думе начать процесс по отмене антисемейного «закона о шлепках», принятого в июне прошлого года ювенальным лобби во главе с Павлом Крашенинниковым , и принять в первом чтении законопроект о переводе побоев в семье в разряд административных правонарушений , как Ягланд буквально подтвердил слова Павла Астахова о том, что именно СЕ вместе с глобалистскими структурами США, были истинными заказчиками июньской провокации. Вчера вечером евродипломат окончательно расшифровался, написав письмо председателям Госдумы РФ и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с выражением беспокойства по поводу отмены «закона о шлепках»–которое он назвал «явным признаком движения назад». Хотелось бы верить, что столь наглое вмешательство во внутренние дела России не останется без ответа российского МИДа. Общественные организации России уже готовят обращения и пикеты с требованием о выходе России из Совета Европы.



«Я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания», — приводит слова Ягланда пресс-служба СЕ. Россия «обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование к Сторонам обеспечить защиту детей от насилия»—заявил глава СЕ. «Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (Конвенцию СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). Данная конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами», — отметил генеральный секретарь. Как подчеркнул Ягланд, физическое и психологическое насилие в отношении женщин является чрезвычайно тяжким преступлением и нарушением их прав человека, равно как и домашнее насилие в отношении детей. «Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия», — полагает глава Совета Европы.

На момент подготовки этого материала, Россия не успела официально отреагировать на бесцеремонную выходку Ягланда, которая является ничем иным как попыткой оказания давления на российскую власть. К слову сказать, Совет Европы, в который Россия вступила в 1996 году (не путать с ЕС, который является, по сути, квази государством, которому страны-члены ЕС отдали существенную часть своего суверенитета) уже давно не позволял себе открытых попыток вмешательства во внутренние дела России, которая является одним из крупнейших спонсоров этой организации. Может быть, поэтому Россия вот уже 20 лет платит евробюрократам по 30 с лишним млн евро в год, получая в ответ сомнительное удовольствие в виде пакостных (по большей части) решений Европейского суда по правам человека и мелкого шантажа связанного с членством в ПАСЕ.

Впрочем, непубличное воздействие СЕ на Россию было и остается огромным: взять хотя бы попытки евробюрократов втянуть Россию в реализацию своей «Стратегии действий Совета Европы в интересах детей на 2016—2022 гг» , которая является ничем иным как диктатурой глобальных извращенцев, с их заботой о воспитании «лгбт детей», ювенальной юстиции, секспросвете с пеленок и прочих «новых европейских ценностях» . Лишь личное вмешательство Павла Астахова и Елены Мизулиной, отреагировавших на протесты родительской общественности, сорвало весной 2016 года планы российских либералов — рыночников присоединиться к этой «стратегии».

Павел Астахов, бывший Уполномоченный по правам ребенка при Президенте, потерявший свою должность после выступления против «закона о шлепках», прямо назвал европолитиканов из СЕ вместе с представителями американского фонда «Глобальная инициатива», заказчиками «закона о шлепках»:

— 11 июля 2016 года в Нью-Йорке состоялся политический форум высокого уровня по вопросам устойчивого развития на период до 2030 года. И в рамках повестки дня государства взяли на себя обязательства положить конец издевательствам, эксплуатации, торговле, любым формам насилия или жестокости и пыток в отношении детей. Достижению полного прекращения насилия и жестокости в отношении детей, а также для реализации других целей устойчивого развития отводится центральная роль запрету и прекращению любых телесных наказаний. /… /

Как я уже сказал, огромное количество документов плодится. И те же наши социальные службы, которые поедут на очередной какой-нибудь семинар и их там научат — а они у нас же любят семинары проводить. Мы же совсем недавно видели, что у нас финские органы опеки проводили семинары, в том числе и в Москве. Замечательно, кто ж ещё научит-то! У меня ощущение, что те, кто 116-ю статью в такой форме принимал, тоже в Финляндии учились, честное слово.

/…/

Так вот смотрите, в Программе устойчивого развития до 2030 года планируется прекратить жестокое наказание детей, которое являются наиболее распространенной формой насилия над детьми как непременное условие для освобождения мира от страха и жестокости, обеспечивать общее соблюдение прав человека, верховенство права, правосудия, равенства, отсутствие дискриминации.

Как подчеркивается в этой Программе, запрет телесных наказаний, в том числе и в домашнем обиходе, является требованием международных норм в области прав человека. И как основной принцип достижения сокращения и предупреждения насилия в жизни общества, такой запрет является важнейшим шагом в выполнении цели, прекращения любого насилия в отношении детей, и других целей, в том числе направленных на сохранение здоровья, обеспечение благополучия детей и предоставление им качественного образования.

То есть все-таки благие цели называются, а принцип один: полностью запретить прикасаться к своему ребенку, прежде всего родителям.

В информационном бюллетене «Глобальной инициативы» за июнь 2016 года Россия упоминается в числе непослушных государств без четко выраженной готовности к реформированию законодательства по данной проблематике. Она фигурирует среди 35 стран, включая Великобританию, Бельгию, Канаду, Австралию, в адрес которых Комитет ООН по правам ребенка трижды вносил соответствующие рекомендации.

И если на их интерактивной карте мира кликнуть на территорию России, там появляется сноска «Физические наказания запрещены в некоторых местах пребывания детей: в школах, дошкольных учреждениях, исправительных учреждениях в качестве приговора за преступление. Требуется обеспечить запрет в домашнем обиходе, в семье, в альтернативной опеке, в дневных учреждениях по уходу за детьми».

Получается, что под давлением непонятных организаций типа «Глобальная инициатива», принимаются рекомендации высокого уровня. И хотя рекомендации относятся к сфере международного права, читаем статью 15 Конституции РФ и видим, что международные принципы и международное право оказываются выше нашего национального права ( полностью выступление П.А. Астахова тут ).

Кстати говоря, власти США отреагировали на решение Думы об отмене «закона о шлепках» ещё раньше Совета Европы: как уже рассказывало РИА «Катюша», американское издание Bloomberg совершенно справедливо назвало декриминализацию домашнего насилия «еще одним шагом на пути к идеологическому суверенитету России».

Таким образом, вчерашнее письмо Ягланду спикерам ГД и СФ является ничем иным как отчаянной попыткой вернуть Россию, все более и более освобождающуюся от влияния Запада, в глобальное «демократическое» стойло. Впрочем, у публичного демарша главы СЕ есть и вполне материальное объяснение: не далее как на прошлой неделе Дума решила не подавать заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ, и к тому же запланировала сокращение своего взноса на содержание этой организации на 10 млн евро.

Однако колониальные привычки сильны. После публикации письма главы СЕ, по сведениям источников РИА Катюша, Дума решила перенести 2-е чтение законопроекта об отмене «закона о шлепках» с 18-го на 20-е января—видимо, в целях проведения консультаций с АП и другими структурами.

Хотелось бы надеяться, что эти консультации будут успешными для России, и наша политическая элита найдет в себе силы дать этому самому Ягланду с его Советом единственно достойный в таком случае совет: а не пошел бы ты, братец, куда подальше—приняв вызвавший такое возмущение ЕС и США закон во 2-м и 3-м чтениях без каких либо ювенальных поправок.

РИА Катюша

Источник: nstarikov.ru