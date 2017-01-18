Россия отказалась дарить Сноудена на растерзание ЦРУ

ЦРУ попросило у России сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. В ответ МИД сообщил — в США совсем не понимают Россию, которая не занимается предательством и Сноудена не отдаст.

Бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл в колонке на сайте Cipher Brief написал — выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет Путину наладить личные отношения с Трампом, максимально оскорбить президента Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США.

При этом такой жест будет означать, что подход Трампа к отношениям с Россией, в отличие от внешнеполитического курса Обамы, уже приносит плоды. Выдача Трампа также может способствовать улучшению отношений Трампа и разведывательного сообщества США, отметил Морелл.

Морелл отмечает, что между США и Россией нет соглашения об экстрадиции, но считает, что российский президент при необходимости мог бы найти способ выдать Сноудена на законных основаниях.

Напомним, экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ секретную информацию о глобальной слежке спецслужб США и Великобритании в интернете, после чего транзитом через Гонконг прибыл в Москву, где сначала получил временное убежище сроком на год, а в 2014 и вид на жительство.

Кстати, свое время именно Майкл Морелл был назначен первым заместителем директора ЦРУ в апреле 2010 года и дважды исполнял обязанности главы ведомства. В августе 2016 года он в интервью CBS News призвал "убивать русских" в Сирии.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на брифинге не стал исключать возможность помилования бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

"Я не могу чего-либо исключать или допускать. В Минюсте говорят, что Сноуден не подавал прошение о помиловании. Но у меня нет конкретных комментариев насчет того, как это могло бы повлиять на решение президента", — сказал он.

При этом Эрнест вновь повторил, что Сноудену предъявляются серьезные обвинения и он должен быть возвращен в США.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook в ответ на это заявление сообщила о том, что "Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет".

"Какие-то странные эти "бывшие" у них. Британский "экс" накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии", — отметила Захарова, выразив недоумение тем, что он не знает еще о продлении Сноудену разрешения на пребывание в России.

По словам Захаровой, Морелл фактически озвучивает "идеологию предательства". "Вы проговорились, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", — заключила она.

Тем временем скандал между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой ЦРУ уходящей американской администрации Джоном Бреннаном, набирает обороты: комментируя газете Wall Street Journal обвинения в свой адрес и в адрес разведки в целом, Бреннан заявил, что Трамп пересек грань дозволенного.

"Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)", — заявил Бреннан на вопрос журналиста об обвинениях Трампа в его адрес.





По словам Бреннана, сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии — неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй Мировой войне и "имена которых увековечены на стене памяти".

Ранее Трамп задался в Twitter вопросом, не был ли Бреннан человеком, "слившим" компрометирующую его информацию. "Уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан ругает избранного президента Трампа за угрозу со стороны России… Не он ли был человеком, сливавшим информацию Fake News (так Трамп стал называть первым опубликовавший данные о компромате на него телеканал CNN)?" — написал Трамп.

Стоит добавить, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации, которая состоится 20 января, намерен отметить до 70 процентов указов, подписанных Бараком Обамой.

Источник: nnm.me