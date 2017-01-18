Результаты исследования: Супергерои учат детей агрессии и насилию

Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям. Вместо того чтобы обращать внимание на положительные качества Бэтмена или Человека-Паука, дошкольники примеряют на себя их негативные черты, такие как агрессия и насилие.

«Многие современные дети – фанаты супергероев, и их родители не видят в этом ничего плохого, считая, что эта субкультура учит ребенка быть смелым, добрым, защищать слабых и вообще спасать мир, – отметила профессор Сара Койн из Университета Бригэма Янга (США), которую цитирует сайт PsychCentral. – Но наше исследование показало, что результат получается прямо противоположным. Дети воспринимают супергероев не как защитников слабых и угнетенных, а как хладнокровных, сильных, агрессивных существ, и именно эти качества им в них нравятся».

Койн и ее коллеги, статья которых опубликована в журнале Journal of Abnormal Child Psychology, попытались разобраться, как действует на дошкольников столь популярная сейчас в массовой культуре тема супергероев. Ученые привлекли к участию в исследовании 240 американских мальчиков и девочек, а также их родителей. Папы и мамы рассказали, насколько их дети вовлечены в культ супергероев: как часто они смотрят мультики или фильмы с этими персонажами, играют в них и идентифицируют себя с ними. Детей же просили назвать 10 популярных супергероев, выбрать из них самого любимого, и объяснить, почему. Кроме того, юные участники исследования прошли психологическое тестирование, позволившее ученым оценить уровни различных видов агрессии в их поведении.

Исследователи обратили внимание на то, что только 10% детей, описывая любимого супергероя, указывали на то, что тот защищает и спасает людей, в то время как 20% юных участников исследования сообщили, что любят того или иного супергероя за его качества, связанные с агрессией и насилием. Например, «потому что он большой и может наподдать», или «он злится и может все крушить и разрушать, и ему на это наплевать, потому что он здоровенный». Один мальчик сказал, что его фаворит – Капитан Америка, потому что он «может убивать». Остальные 70% детей были более умеренными в своих заявлениях, но тоже не выделяли в своих любимых супергероях тех позитивных качеств, с которых, как думают родители, они должны брать пример. «Он мне нравится, потому что он большой и сильный» или «Потому что он клевый и может летать» – вот как чаще всего рассказывали ребята о своих любимцах.

Когда исследователи спустя год после первого тестирования снова проанализировали тех же детей, оказалось, что увлечение супергероями не проходит бесследно. Дети, являвшиеся наиболее преданными фанатами Бэтмена, Человека-Паука, Капитана Америки или других супергероев, проявляли гораздо больше агрессии в своем повседневном поведении, чем остальные. Они чаще сами физически и вербально обижали других детей, реже заступались за слабых или за жертв травли, словом вели себя совсем не как супергерои.

Несмотря на полученные данные, Койн считает, что родителям не нужно искусственно ограждать детей от культа супергероев. «Просто супергерои не должны быть единственной темой в детской жизни. У детей должно быть много-много разнообразных занятий и сфер интересов, что позволяет уравновесить все плюсы и минусы», – отметила Койн. Кроме того, родителям стоит почаще обсуждать с детьми ту информацию, которую те черпают из масс-медиа, обращая внимание на все ее позитивные и негативные стороны.

Источник: Mail.ru

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