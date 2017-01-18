Пирамиды созданы в Средние века

В настоящее время существует множество версий о том, как строились пирамиды в Древнем Египте. Версий так много, что представить читателям все варианты не возможно. Озвучим лишь некоторые версии:

1. Пирамиды построены тысячами рабов, которые перетаскивали блоки по пандусам до самой вершины, долбили камни медным инструментом (классическая версия), использовали подъемники

(версия Геродота).

2. "Атланты… могли с помощью своей психической энергии настроиться на волновые элементы камня, противодействуя силе гравитации, что давало им возможность перемещать огромные тяжести. Так были созданы египетские пирамиды, строительство которых принадлежит атлантам острова Платона. Возраст пирамид составляет, по данным древних книг, 75-80 тысяч лет, а не 4000 лет, как считается" (версия Э. Р. Мулдашева) [4].

3. Пирамиды сделали инопланетяне…

4. Пирамиды построила цивилизация людей 2,5-4 м ростом…

и т.д.

Всё это можно продолжать бесконечно. В 21 веке целесообразно рассмотреть вопрос с научной точки зрения и перейти к спокойному исследованию строительных объектов с целью разработки технологий для предотвращения их дальнейшего разрушения.

Экспертом учреждения ЦНЭАТ г.Самара, Россия, имеющим специальные познания в области судебной строительно-технической и трасологической экспертизы, стаж работы экспертом с 1993 года, в апреле 2010 года проведен осмотр и исследование строений на территории Египта. Исследовались объекты доступные для обозрения и не требующие специальных разрешений.

Осмотр и исследование пирамиды Хеопса

Рис.1. План комплекса пирамид в Гизе (Каир) [1].

При внешнем осмотре пирамиды Хеопса обнаружено, что каменные блоки внешнего периметра имеют значительные повреждения характерные для известковых пород (см. рис. 3). Значительные повреждения практически полностью разрушили внешнюю поверхность блоков и не позволяют выявить следов инструментов, производственных механизмов.



Рис. 2. Пирамида Хефрена и Сфинкс.



Рис. 3. Типичное разрушение внешних каменных блоков пирамиды Хеопса.

На рисунке 3 показаны типичные разрушения внешних каменных блоков пирамиды Хеопса, характерные для известняка – осадочных пород. При осмотре каменных блоков имеющих сколы, обнаружено, что они имеют монолитную структуру без характерных рисунков слоёв отложений (см. рис. 4).



Рис. 4. Каменные блоки, имеющие сколы.

Среди осматриваемых каменных блоков, обнаружена часть с визуально наблюдаемыми "слоями" на внешних поверхностях (см. рис. 5).



Рис. 5. Видимые "слои" на внешних поверхностях каменных блоков.

Анализируя расположения следов, которые сформировали видимость "слоёв" на внешней поверхности, эксперт приходит к выводу, что они образованы эрозией в местах, которые ранее не были перекрыты каменными блоками или находились на стыках. Т.е., в этих местах происходила более интенсивная эрозия и это не является признаками наличия слоёв в каменных блоках.

Далее экспертом был проведен поиск блоков недавно открытых и не подвергнувшихся эрозии с целью поиска следов производственных механизмов и инструментов при изготовлении каменных блоков. Такие блоки были обнаружены и осмотрены (см. рис. 6, 7).

Рис. 6. Фотоснимок поверхности каменного блока пирамиды Хеопса сохранившийся в первозданном виде во втором-третьем ряду блоков от внешнего периметра пирамиды Хеопса.

Рис. 7. То же, что и на рис.6, но с разметкой признаков.

На рисунке 6, 7 показаны каменные блоки со следами производственных механизмов и инструментов. На рисунке 7 произведена разметка признаков, где:



Длинными красными линиями показан статический след, отобразившийся в виде прямой вертикальной выступающей кромки толщиной примерно 1 мм (облой).

Короткими красными линиями показаны статические следы в виде вмятин неправильной формы.

Зелеными короткими линиями показана прокладка между блоками толщиной не более 1 мм.



В связи с тем, что не было получено официальное разрешение для проведения исследования разрушающим методом, извлечение части прокладки – отбор пробы прокладки экспертом не проводился.

Проведенным осмотром и исследованием установлены признаки в виде:

- статических следов от следообразующего объекта с неровной поверхностью и вертикальным пазом не более 1 мм;

- обнаружена прокладка между блоками;

- не выявлено динамических следов от долот, молотков и подобных инструментов;

- каменные блоки из осадочных пород имеют монолитную структуру без слоёв.

Совокупность признаков позволяет сделать категорический вывод о том, что блоки пирамиды Хеопса изготавливались путем отливки в опалубку. Опалубкой могли быть, например, шкуры животных сшитых вместе или листовой металл с неровной поверхностью или иной материал, закрепленный в каркасе и позволяющий оставлять подобные следы на следовоспринимающей поверхности.

При продолжении осмотра пирамиды Хеопса, обнаружен статический след в виде знака (см. рис. 8).



Рис. 8. Статический след на торце блока пирамиды Хеопса.

При проведении измерений, обнаружена различная длина отрезков в знаке, различная глубина и различные углы между отрезками, сформировавшими знак. Это позволяет сделать вывод о том, что вероятно знак был сформирован путем вдавливания в материал инструмента с прямой треугольной кромкой в несколько приёмов.

Наличие данного знака и признаки его изготовления ещё раз подтверждают способ изготовления каменных блоков пирамиды Хеопса – отливка блоков в опалубке. Обнаруженный знак образован до момента полного застывания раствора.



Анализ и выводы

Проведенным исследованием и анализ полученных при осмотрах и исследовании данных можно прийти выводу, что практически все несущие элементы конструкций древнего Египта выполнены из осадочных пород (из гипса – "алебастр"). Данный материал перемалывался и заливался в опалубку в составе раствора . Это категорический вывод эксперта. Здесь необходимо особо подчеркнуть форму вывода. Вывод "категорический", а не "вероятный".

Применение частично обожженного гипса вероятнее всего является следствием того, что летом в Египте наблюдаются чрезвычайно высокая температура и полное отсутствие осадков. Дождей не бывает иногда по нескольку лет. Вероятно, что для обезвоживания гипса не применялось никаких дополнительных технических средств и материал обезвоживался естественным образом при нагреве под солнечными лучами. Что касается применения добавок, то, вероятно, они были, т.к. для проведения строительных работ необходимо увеличивать время застывания материала. Одна из подобных технологий – добавление молочной сыворотки в гипсовый раствор увеличивает время застывания и, возможно, что нечто подобное применялось и в Египте.

В древнем Египте широко применялся искусственный гранит из натуральной каменной крошки. Искусственный гранит использовался не только для литья всего элемента конструкции, но и как декоративное, защитное покрытие для отлитых из осадочных пород различных конструктивных и декоративных элементов строений, а так же для украшения интерьеров в качестве покрытий.

При проведении строительных работ широко применялись гипсовые штукатурки и растворы на основе песка. Помимо вышеперечисленного, применялась так же и обработка камня.

Вероятно, выбор той или иной технологии при строительстве и изготовлении скульптур зависел от желаний заказчика и его материальных возможностей. Архитекторы использовали весь комплекс технологий и достигали необходимых заказчику результатов. Всё это свидетельствует об очень высоком развитии ремёсел в древнем Египте.

Проведенным исследованием установлены основные технологии строительства, применявшиеся в Древнем Египте. Используя результаты исследования необходимо пересмотреть применяющиеся технологии для консервации памятников архитектуры. Памятники дошли до наших дней благодаря тому, что они были долгое время закрыты песком и не подвергались атмосферным осадкам в засушливом египетском климате. В 20 веке много экспонатов было вывезено из Египта и извлечено из под песка в самом Египте. Условия эксплуатации памятников изменились, необходимо со всей ответственностью пересмотреть достаточность принимаемых мер для их сохранности.

В начале статьи приведены версии о том, кто и как построил пирамиды. Проведенное исследование не обнаружило никаких аномальных технологий и потому надо считать, что пирамиды построили обычные египтяне – мастера своего дела.

Пояснения к статье: После осмотра пирамид, эксперт посетил Египетский музей в Каире и нашел русскоговорящего археолога Египта. Ему были изложены выводы строительного эксперта России. Археолог все выводы подтвердил и предложил провести дополнительный осмотр музея, где эксперту были дополнительно показаны другие объекты, подтверждающие вывод эксперта.

Археологу был задан вопрос: -"Вы почему ничего не публикуете? Вы почему народ обманываете?"

Ответ: – "Это не мы. Всё в Египте принадлежит США и каналу Discovery. Они сами сочиняют. Нам запрещено делать публикации. Брат Мубарека и американцы вместе всё разворовывают и всё врут".

Эксперт: -"Мне нет дела до США и Discovery! Я всё опубликую в России". "Кстати! Мумия девушки на втором этаже в стеклянном саркофаге, это ещё наш поэт Пушкин в сказке от своей няни описал. Сюжет такой…"

Археолог: – "Не может быть!"

Эксперт: -"А вот этот папирус на стене, откуда? Здесь же русский текст – трехсторонний договор написан и наш крест с кругом в виде подписи!"

Археолог: -"Публикуйте всё! В Египте не раскопано ещё 70% и мы стараемся это сохранить. Потом разберемся." +

Опубликовано:

Колмыков А.Н.Строительство в Древнем Египте. Комплексное строительно-техническое и трасологическое исследование /Архитектура и строительство России, май 2010г., с.18-26, ISSN 0235-7259.

Журнал входит в перечень ВАК.