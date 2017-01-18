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Памяти великого Александра Ежевского (Настоящая наука) [РОЙ ТВ]

07:36. 18 января 2017 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

supchel

Ушел из жизни легендарный советский агромашиностроитель Герой Социалистического труда, Александр Ежевский, (3 ноября 1915 г. – 15 января 2017 г). Еще сталинский выдвиженец.
1962—1978 — начальник Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». 1978—1980 — председатель Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. 1980—1988 — министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
До последних своих дней Александр Александрович работал главным научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка. Мы были одними из последних, кто записывал его интервью. Жаль, что не успели снять еще: он рассказал столько интересного, когда мы выключили камеру.
.Запись ноября 2016 года: приветствие студентам Иркутской сельхозакадемии имени А.Ежевского. Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Настоящая наука - http://ru-an.info/news_section.php?sid=6

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