Очень трудно видеть и понимать неизбежное в хаосе вероятного

Знаете какая, на мой взгляд, самая глупая и смешная мысль сейчас культивируется на Украине? Мысль о том, что нынешняя украинская правящая элита – полное «лайно», а вот простой народ – бриллиант в жемчужном обрамлении. Мол, народ Украины – прекрасен, но ему опять с панством не повезло. Вот и страдает. Когда читаешь в социальных сетях «vox populi» СУГС-патриотов о нынешней «плохой власти», возникает ощущение дежавю. Ведь при каждом политическом режиме на Украине, власть – кусок вонючего дерьма, а простой народ – хрустальный флакон со святой водой.





При этом никого из СУГС-патриотов не смущает тот факт, что украинская власть, в любой её конфигурации, это плоть от плоти и кровь от крови простого народа Украины. Они это не хотят видеть в упор. Как и то, что каждый раз «кусок вонючего дерьма» заносился на властный олимп Украины мудрым, честным, добропорядочным украинским народом.



Давайте будем откровенны: на Украине никогда не было иной власти, кроме той, которая своим происхождением уходит в украинские сёла, хутора и местечки. Даже т.н. «жыды» на руководящих постах, по своей сути ничем не отличаются от своих сугубо «этноукраинских» коллег ни по происхождению, ни по ментальности. Можно вопить о вальцманах, гройсманах и т.н. «внутренней оккупации», но это сугубо украинские вальцманы и гройсманы как и «внутренняя оккупация» – сугубо украинская. Вся т.н. «антинародность» и «зрадность» украинской власти – исключительно украинская. Идиоту от себя не уйти, от себя не избавиться. Он обречён раз за разом возвращаться к самому себе.



Помню как задолго до «оранжевой революции», общался с одним своим знакомым – идейным украинским националистом. Сидели в кафе, пили шампанское, и он мне с надеждой в голосе говорил: вот наступят времена и появятся НАСТОЯЩИЕ патриоты Украины – истинные националисты, искренне любящие свою Родину. По его мнению, существующие украинские патриоты и националисты – ненастоящие. Он был убеждён, что украинские патриоты и националисты могут быть иными, чем те, которые уже есть.



Я на это ничего не сказал, но подумал: откуда ж они возьмутся, эти настоящие патриоты Украины и истинные националисты? В чернобыльской зоне начнутся генетические мутации? Или т.н. «украинки» начнут рожать вместо т.н. «украинцев» кого-то другого?



Вы просто всмотритесь в эти СУГС-патриотические мурла, втыкающие в вас своими свинячьими глазками из зомбоящика. Это же полный пи…ц! Это же страшная антропологическая катастрофа! Что может быть смешнее, чем элита коровников, свинарников и базаров, рассуждающая о культуре, экономике, геополитике и пр.! А кто её снизу подпирает, вопя о «внутренней оккупации»? Всмотритесь в их физиономии, почитайте их биографии, послушайте их речи… Это же клиника. А ведь эти отборные СУГС-патриоты уже находятся на ближних подступах к власти. Они хотят править. Хотят вершить судьбы отечества, а некоторые даже человечества. Хотя не все из них уверенно знают таблицу умножения.



Сознание нынешней правящей верхушки Украины формировалось в условиях бандитского капитализма 90-х. Именно поэтому мы сейчас и наблюдаем огосударствленный бандитский капитализм со всеми его прелестями. А сознание тех, которые идут за Порошенко и Гройсманом, формировалось в условиях тотального разгула самого примитивного насилия и бандитизма. По сути, под красивыми лозунгами СУГС-патриотизма на Украину надвигается рабовладельческий строй. В прямом смысле этого слова. При нём оставшиеся на Украине простые граждане будут пахать не за копейки (как сейчас), а за еду, ну и за то, чтобы не получить прикладом автомата в лицо или пулю в затылок. Режим государственного бандитского капитализма Порошенко покажется укрогражданам мармеладным раем по сравнению с рабовладельческим строем диктатуры украинского национализма, которая сейчас вызревает в воспалённом от «пэрэмог» сознании СУГС-патриотов как гигантский гнойник.



И самое забавное в этом, что значительная часть нынешних укрограждан будет с восторгом приветствовать приход в Украину рабовладельческого строя на волне борьбы с т.н. «внутренней оккупацией». Ведь они мечтают о НАСТОЯЩИХ патриотах Украины – истинных националистах, искренне любящих свою Родину, которые освободят их от вальцманов и гройсманов. Они до сих пор не поняли, что на Украине от плохого можно избавиться только ещё худшим. В этом суть проекта «Ukraina».



Как рассуждают СУГС-патриоты? Да здравствует политический режим националистической диктатуры! Да здравствуют массовые расстрелы внутренних «ворогив» и «зрадныкив» во имя великих идей Стефана Бандеры! Да здравствует диктатура «украинской нации» и её великих «провидныкив»! Да здравствует война до победного конца с «москальским империализмом»! А на заднем плане играет похоронный марш, и маячат уходящие за горизонт могильные кресты. Но их, СУГС-патриоты не замечают.



Поэтому сейчас в «хрустальном флаконе со святой водой» т.н. «украинской нации» во всю булькают мечты о «национальной революции» и гекатомбах. Понятное дело, что в этом флаконе находится не весь народ Украины, но те, которые не в восторге от подобных идей, либо сбегут из страны, либо будут сидеть очень тихо. Поэтому мы их в расчёт не берём. Они – ноль. Для всего происходящего в стране их не существует. В отличие от своих «свидомых» собратьев, они станут несознательным расходным материалом диктатуры украинского национализма. Они тоже будут, как все, торжественно целовать бетонные зады бандеровских истуканов, но неискренне, без страсти, присущей их СУГС-патриотическим соплеменникам.



Впрочем, «свято» диктатуры украинского национализма, если ему будет суждено случиться, закончится ещё быстрее, чем радость от «рэволюцийи гидности». Жизнь простых людей в условиях государственного бандитского капитализма горька и печальна, но их жизнь при деспотии националистических вождей будет напоминать существование в огромном концентрационном лагере, где все ходят строем по свистку надсмотрщиков и из которого уже ни для кого не будет выхода.



В данном случае я описываю не неизбежное будущее Украины, а то, что варится сейчас в головах активной части её СУГС-населения. Для этих индивидов существует только один-единственный вариант выхода из сложившейся в стране катастрофы. И это выход ведёт к ещё большей катастрофе – в клетку националистической диктатуры. У «свидомых» нет иных вариантов. Я уже об этой их психологической особенности писал: жизнь svidomicus vulgaris это бег с топором навстречу несущемуся танку. Этот подвид людей в принципе неспособен связывать причину со следствием, а следствия собственных действий их настигают либо в тюрьме, либо в реанимации, либо в морге.



Т.н. украинская элита не первична. Она – побочный продукт жизнедеятельности т.н. «украинской нации». Простой народ Украины порождает, убивающую его элиту, что бы её ненавидеть. Эта ненависть циклична – от одной ненавидимой элитной группы до другой. И чем дальше заходит процесс исторжения из народных недр украинской элиты, тем более мерзкой и ублюдочной она становится.



Но простой народ это ничему не учит. Этим он напоминает сумасшедших, которые упорно пьют собственную мочу в надежде на то, что рано или поздно им удастся напиться живой воды.

Автор: Андрей Ваджра

Источник: http://andreyvadjra.livejournal.com