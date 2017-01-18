Новости Украины и Новороссии 18 января 2017

СБУ не даст Наташе Королевой проститься с умершей бабушкой

Поп-исполнительница украинского происхождения Наташа Королева на своей странице в соцсети сообщила о смерти бабушки, уточнив, что не сможет проститься с близким человеком из-за невозможности въехать на Украину. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка… А я не могу прилететь ее похоронить», — написала артистка утром 18 января. Напомним, в октябре 2016 года СБУ запретила Королевой въезд на территорию «незалежной» сроком на 5 лет «за сотрудничество с агрессором» (Россией). Отметим, что еще до известия о смерти бабушки Наташа Королева подала на СБУ в суд из-за запрета въезда на Украину, судебное слушание по иску артистки было назначено на 16 марта 2017 года, его должен рассматривать Окружной административный суд Киева.

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Главой «ПриватБанка» на Украине стал иностранец

Наблюдательный совет национализированного ПриватБанка избрал своим главой банкира из Турции Энгина Акчакочу.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать отстроить крупнейший банк в государстве», – написал Данилюк в Facebook.

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Новости Украины: Киевский суд продлил арест бывшим сотрудникам «Беркут»

На Украине киевский суд продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в якобы расстреле 48 активистов Евромайдана на Майдане.

Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил содержание под стражей обвиняемых Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского еще на два месяца.

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Крымский военный на Украине получил восемь лет за переход в российскую армию

фото:unpictures.ru

Дарницкий суд Киева приговорил подполковника медицинской службы, бывшего зама начальника центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак» к восьми годам тюрьмы за госизмену – он перешел на службу в российскую армию после воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, бывшему украинскому военному медику вменили госизмену, дезертирство и переход на службу в российскую армию. Подполковник получил восемь лет реального лишения свободы, написал Матиос в своем Facebook.

Напомним, в мае в газетах «Правительственный курьер» и «Голос Украины» были напечатаны 727 повесток в суд – они были заочно направлены лицам, обвиняемым на Украине по статьям «посягательство на территориальную целостность» и «госизмена», в том числе 327 судьям, 299 работникам прокуратуры.

Также отмечалось, что из 2 тыс. 300 штатных сотрудников Службы безопасности Украины на Украину вернулись только 215 человек. Матиос также заявлял, что ведомство располагает списком из 5 тыс. сотрудников украинских правоохранительных структур и около 3 тыс. военных, которые перешли на сторону ДНР и ЛНР.

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Савченко призвала депутатов Рады отказаться от Крыма

Осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе украинская военнослужащая, а ныне депутат Рады Надежда Савченко предложила свой вариант решения разногласий с Донбассом и призвала депутатов забыть о Крыме.

В то же время она сделал оговорку, что отказаться от Крыма придется якобы «на определенное время», «сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки» депутаты Рады. Она назвала в эфире украинского телевидения Крым очередным Приднестровьем, передает РИА «Новости».

«Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь … Это не две недели и не два месяца, но это война», – сказала Савченко.

Она заявила, что «оптимальным вариантом» были бы переговоры между Россией и Западом, в которых не участвовала бы Украина, так как не имеет политической самостоятельности.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт. Кроме этого, Путин сделал целый ряд заявлений о том, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, где киевские власти начали спецоперацию против собственного народа.

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Луценко заявил о получении от ООН просьбы Януковича ввести войска РФ на Украину

Человек, считающий себя генпрокурором Украины, Юрий Луценко заявил, что Киев получил от Секретариата ООН копию обращения бывшего президента Виктора Януковича с просьбой ввести вооружённые силы России.





По словам Луценко, постоянное представительство Украины при ООН запросило копию письма российского постпреда Виталия Чуркина от 3 марта 2014 года, а также копию обращения Януковича к генсеку ООН.



Как отмечает генпрокурор, в документах от 1 марта 2014 года Янукович просит ввести на Украину российские войска.



По мнению Луценко, данное обращение является «неоспоримым доказательством госизмены» Януковича.





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Киев заявляет, что бросит силовиков на штурм Донбасса и Крыма в 2017 году (ВИДЕО)

Напомним, скандальный министр внутренних дел и олигарх Арсен Аваков во вторник официально заявил, что главной задачей украинских силовых ведомств в 2017 году является возврат Донбасса и Крыма. Это громкое заявление широко разлетелось по СМИ, но журналисты не обратили внимание на его серьезность и официальность. После публикации пресс-службой МВД слов руководителя ведомства, ГПСУ опубликовала видео, из которого и становится ясным, что заявление далеко не рядовое. Во-первых, Аваков официально озвучил план по возврату Крыма и Донбасса офицерам, выступая на коллегии Госпогранслужбы Украины. Во-вторых, он уточнил, что это не очередные его пустые слова, а задача, поставленная руководством страны: «Перед нами поставлена задача прямо сейчас — в 2017 году взять границу под контроль, это не будет задача: вот начинаем, а в 2020 году заканчиваем». «2014-й, 15-й и 16-й года закалили нас всех, и тот опыт, который вы получили — неоценим. И с этой задачей мы справимся», — подчеркнул Аваков. Как сообщала «Русская Весна», Аваков также сказал, что задача по возврату «оккупированных территорий» будет решаться масштабно, и ее должны будут реализовать нацгвардия, полиция, органы юстиции и власти, но первыми в бой будут брошены пограничные войска. Именно перед Госпогранслужбой в 2017 году будет стоять задача вернуть под контроль «международно признанную государственную границу Украины» на Донбассе, а вслед за ней — уже и в Крыму. Глава МВД добавил, что пограничникам «огласят план и за неделю — за две они должны будут обеспечить государственную границу». «Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса», — резюмировал министр внутренних дел страны. «Русская Весна» взяла комментарии у депутатов Государственной Думы РФ Дмитрия Саблина и Александра Ющенко. «Если говорить откровенно, украинской власти стоит куда больше переживать не о возвращении Донбасса или Крыма, а о сохранении Украины вообще в целом. Поскольку есть очень серьезные перспективы развала страны, начиная с 2017 года», — сказал депутат Ющенко. «Удачи вашему теляти да нашего волка съесть», — кратко и с иронией прокомментировал РВ депутат Саблин. Читайте также: Валите к себе на Западную Украину, не мешайте нам жить! — скандал в оккупированном Дзержинске (ВИДЕО)

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Новости Украины: фильмы Эльдара Рязанова решили запретить

Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные свидетельства 18 фильмов, в которых сыграл Ян Цапник. Об этом у себя в «фейсбуке» заявил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.





Среди фильмов в списке находятся две ленты Эльдара Рязанова — «Привет, дуралеи» и «Тихие омуты».



В конце декабря Служба безопасности Украины вынесла предупреждение телеканалу «Интер», заявив, что в случае появления актёра в новогоднем эфире во время «Голубого огонька» телевизионщикам грозит наказание.



Ранее СБУ внесла в список невыездных российского актёра, сыгравшего роль ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент». Артисту запретили посещение «незалежной» сроком на пять лет как лицу, создающему угрозу национальной безопасности.



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