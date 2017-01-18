Мегалиты и полигональная кладка: Выборг, Кронштадт, Кольский полуостров

Смущают и мегалиты под Выборгом, о возрасте которых спорят до сих пор.Кто оставил эти мегалитические сооружения?Можно копнуть и глубже, заглянув немного севернее. На Кольском полуострове тоже остались следы древних мегалитических построек.Анализы показали, что этим конструкциям как минимум 9000 лет, кто тут жил раньше?А вот фото мегалитов КарелииЗачем там такие постройки, чьи они?С фортификационными сооружениями тоже не всё просто. При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано неимоверное количество гранитных блоков идеальной формы. Фортов из таких блоков в финском заливе можно насчитать около десяти. Они облицованы резаным гранитом весом до 2 тон.Причём блоки уложены без раствора. Для такой укладки необходимо изготовление их с допусками не больше 0.5 мм (как у керамической плитки), такие же допуски применяются и к перпендикулярности граней. Блоки на фотографиях напоминают вид стандартного (конвейерного) изделия. Изготовление их вручную хоть и возможно, но затратно и трудоёмко (где-то один блочок в месяц маленькой, оснащённой оборудованием, артелью).Необходимо точное и долгое шлифование плоскостей, для получения ровных без сколов граней. С повторяющейся точностью, и в массовом порядке такое производство едва ли выполнимо практически. Я не помню чтобы в учебниках петровской эпохи была описана беззазорная и безрастворная кладка.Я уже не говорю о сооружениях высотой в десятки метров с такой кладкой. Не в пользу ручного изготовления говорит излишняя точность, тщательность изготовления оборонительных сооружений. На то время оно того не стоило, да и денег таких не было, а вот при машинном, конвейерном, массовом производстве такая точность получается сама собой, и удивления не вызывает.Выходит всё стояло на потоке, и сложная обработка гранитных блоков давалась нашим предкам очень легко, посмотрите:Вот ещё фрагменты стены слева и справа от ворот.Для сравнения посмотрим на кладку храма Аполлона в Дельфах (Греция)Форма камней, стиль и способ кладки ничего не напоминает? Материал другой скажете вы, я с вами полностью согласен, но способ обработки камней, сама технология кладки – они идентичны, этого не увидит только слепой.Не могу отделаться от мысли: либо при строительстве доков был использован готовый материал, привезенный из другого места (там готовую конструкцию разобрали, тут собрали), либо тогдашним мастерам, работа с гранитом казалась детской забавой, как хотели, так и резали, про вес блоков я умалчиваю, об этом немного позже.Стенка доковского бассейна в Кронштадте.Чем вам неЛестница в западном доке. Материал розовый гранит, на станке такое не вырезать. Если труд ручной, зачем такая трудоёмкость? Взять и сложить лестницу из прямоугольных блоков намного проще.Но мастерам того времени такая работа не казалась сложной, вот они и резали, как хотели.Это Кронштадт (форты), но удивляет сама технология кладки, как же она смахивает наCuzco Region, Peru. (Мачу-Пикчу. Южная Америка, Перу.)Наверное Пётр 1 раздобыл где-то Инков с Ацтеками, возрастом лет под тысячу, и заставил их выстроить Кронштадт, либо выпытал у них технологию, построил заводы, школы, обучил людей, купил у тех-же Инков станки… и запустил производство.По окончанию строительства, Инок-прораб сказал: – Трах-тибидох-тах-тах!… и всё испарилось: станки, заводы, и самое главное знания, память о строительстве. А сооружения стоят, в России, если верить историкам, лет двести уже, в Америке, если верить тем-же историкам, пару тысяч лет, как минимум.Интересно чья история "историчнее"?- Вась, а Вась, ты выучил историю?- А зачем? Че-нить придумаю позаковыристей, расскажу поуверенней, училка ещё пятёрку поставит.- А по учебнику?- А чё по учебнику? "Старый" потрепался весь, а в "новом", про то, что было в "старом" не сказано ничегоА.Скляров по всему свету мотается в поисках полигональной кладки и… технологий древних.А тут всё на блюдечке: – Бери! – Не хочу!Знаменитый Петровский док.Удивляет одно, гранитные форты и набережные присутствуют только в одном районе Балтики, а именно в Кронштадте и Петербурге, форты Кенигсберга (Калининграда) кирпичные, впрочем, как и все остальные.Так куда же делись знания?Пару слов о древности сооружений, посмотрите на карту, на даты… и на кресты на шпилях.…и форты Кронштадта в начале 19 века.Либо художник приврал, либо такое строительство, ещё и на воде, ну никак нельзя было произвести без технической документации, обученных инженеров, и самое главное с полной потерей памяти о строительстве.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com