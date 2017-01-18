Мегалиты и полигональная кладка: Выборг, Кронштадт, Кольский полуостров
12:17. 18 января 2017 Просмотров - 447 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у i_mar_a в Мегалиты и полигональная кладка: Выборг, Кронштадт, Кольский полуостров
Смущают и мегалиты под Выборгом, о возрасте которых спорят до сих пор.
Кто оставил эти мегалитические сооружения?
Можно копнуть и глубже, заглянув немного севернее. На Кольском полуострове тоже остались следы древних мегалитических построек.
Анализы показали, что этим конструкциям как минимум 9000 лет, кто тут жил раньше?
А вот фото мегалитов Карелии
Зачем там такие постройки, чьи они?
С фортификационными сооружениями тоже не всё просто. При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано неимоверное количество гранитных блоков идеальной формы. Фортов из таких блоков в финском заливе можно насчитать около десяти. Они облицованы резаным гранитом весом до 2 тон.
Причём блоки уложены без раствора. Для такой укладки необходимо изготовление их с допусками не больше 0.5 мм (как у керамической плитки), такие же допуски применяются и к перпендикулярности граней. Блоки на фотографиях напоминают вид стандартного (конвейерного) изделия. Изготовление их вручную хоть и возможно, но затратно и трудоёмко (где-то один блочок в месяц маленькой, оснащённой оборудованием, артелью).
Необходимо точное и долгое шлифование плоскостей, для получения ровных без сколов граней. С повторяющейся точностью, и в массовом порядке такое производство едва ли выполнимо практически. Я не помню чтобы в учебниках петровской эпохи была описана беззазорная и безрастворная кладка.
Я уже не говорю о сооружениях высотой в десятки метров с такой кладкой. Не в пользу ручного изготовления говорит излишняя точность, тщательность изготовления оборонительных сооружений. На то время оно того не стоило, да и денег таких не было, а вот при машинном, конвейерном, массовом производстве такая точность получается сама собой, и удивления не вызывает.
Выходит всё стояло на потоке, и сложная обработка гранитных блоков давалась нашим предкам очень легко, посмотрите:
Вот ещё фрагменты стены слева и справа от ворот.
Для сравнения посмотрим на кладку храма Аполлона в Дельфах (Греция)
Форма камней, стиль и способ кладки ничего не напоминает? Материал другой скажете вы, я с вами полностью согласен, но способ обработки камней, сама технология кладки – они идентичны, этого не увидит только слепой.
Не могу отделаться от мысли: либо при строительстве доков был использован готовый материал, привезенный из другого места (там готовую конструкцию разобрали, тут собрали), либо тогдашним мастерам, работа с гранитом казалась детской забавой, как хотели, так и резали, про вес блоков я умалчиваю, об этом немного позже.Стенка доковского бассейна в Кронштадте.
Чем вам не полигональная кладка?
Лестница в западном доке. Материал розовый гранит, на станке такое не вырезать. Если труд ручной, зачем такая трудоёмкость? Взять и сложить лестницу из прямоугольных блоков намного проще.
Но мастерам того времени такая работа не казалась сложной, вот они и резали, как хотели.
Это Кронштадт (форты), но удивляет сама технология кладки, как же она смахивает на Мачу-Пикчу.
Cuzco Region, Peru. (Мачу-Пикчу. Южная Америка, Перу.)
Наверное Пётр 1 раздобыл где-то Инков с Ацтеками, возрастом лет под тысячу, и заставил их выстроить Кронштадт, либо выпытал у них технологию, построил заводы, школы, обучил людей, купил у тех-же Инков станки… и запустил производство.
По окончанию строительства, Инок-прораб сказал: – Трах-тибидох-тах-тах!… и всё испарилось: станки, заводы, и самое главное знания, память о строительстве. А сооружения стоят, в России, если верить историкам, лет двести уже, в Америке, если верить тем-же историкам, пару тысяч лет, как минимум.
Интересно чья история "историчнее"?
- Вась, а Вась, ты выучил историю?
- А зачем? Че-нить придумаю позаковыристей, расскажу поуверенней, училка ещё пятёрку поставит.
- А по учебнику?
- А чё по учебнику? "Старый" потрепался весь, а в "новом", про то, что было в "старом" не сказано ничего
А.Скляров по всему свету мотается в поисках полигональной кладки и… технологий древних.
А тут всё на блюдечке: – Бери! – Не хочу!
Знаменитый Петровский док.
Удивляет одно, гранитные форты и набережные присутствуют только в одном районе Балтики, а именно в Кронштадте и Петербурге, форты Кенигсберга (Калининграда) кирпичные, впрочем, как и все остальные.
Так куда же делись знания?
Пару слов о древности сооружений, посмотрите на карту, на даты… и на кресты на шпилях.
…и форты Кронштадта в начале 19 века.
Либо художник приврал, либо такое строительство, ещё и на воде, ну никак нельзя было произвести без технической документации, обученных инженеров, и самое главное с полной потерей памяти о строительстве.
ИСТОЧНИК
Кто оставил эти мегалитические сооружения?
Можно копнуть и глубже, заглянув немного севернее. На Кольском полуострове тоже остались следы древних мегалитических построек.
Анализы показали, что этим конструкциям как минимум 9000 лет, кто тут жил раньше?
А вот фото мегалитов Карелии
Зачем там такие постройки, чьи они?
С фортификационными сооружениями тоже не всё просто. При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано неимоверное количество гранитных блоков идеальной формы. Фортов из таких блоков в финском заливе можно насчитать около десяти. Они облицованы резаным гранитом весом до 2 тон.
Причём блоки уложены без раствора. Для такой укладки необходимо изготовление их с допусками не больше 0.5 мм (как у керамической плитки), такие же допуски применяются и к перпендикулярности граней. Блоки на фотографиях напоминают вид стандартного (конвейерного) изделия. Изготовление их вручную хоть и возможно, но затратно и трудоёмко (где-то один блочок в месяц маленькой, оснащённой оборудованием, артелью).
Необходимо точное и долгое шлифование плоскостей, для получения ровных без сколов граней. С повторяющейся точностью, и в массовом порядке такое производство едва ли выполнимо практически. Я не помню чтобы в учебниках петровской эпохи была описана беззазорная и безрастворная кладка.
Я уже не говорю о сооружениях высотой в десятки метров с такой кладкой. Не в пользу ручного изготовления говорит излишняя точность, тщательность изготовления оборонительных сооружений. На то время оно того не стоило, да и денег таких не было, а вот при машинном, конвейерном, массовом производстве такая точность получается сама собой, и удивления не вызывает.
Выходит всё стояло на потоке, и сложная обработка гранитных блоков давалась нашим предкам очень легко, посмотрите:
Вот ещё фрагменты стены слева и справа от ворот.
Для сравнения посмотрим на кладку храма Аполлона в Дельфах (Греция)
Форма камней, стиль и способ кладки ничего не напоминает? Материал другой скажете вы, я с вами полностью согласен, но способ обработки камней, сама технология кладки – они идентичны, этого не увидит только слепой.
Не могу отделаться от мысли: либо при строительстве доков был использован готовый материал, привезенный из другого места (там готовую конструкцию разобрали, тут собрали), либо тогдашним мастерам, работа с гранитом казалась детской забавой, как хотели, так и резали, про вес блоков я умалчиваю, об этом немного позже.Стенка доковского бассейна в Кронштадте.
Чем вам не полигональная кладка?
Лестница в западном доке. Материал розовый гранит, на станке такое не вырезать. Если труд ручной, зачем такая трудоёмкость? Взять и сложить лестницу из прямоугольных блоков намного проще.
Но мастерам того времени такая работа не казалась сложной, вот они и резали, как хотели.
Это Кронштадт (форты), но удивляет сама технология кладки, как же она смахивает на Мачу-Пикчу.
Cuzco Region, Peru. (Мачу-Пикчу. Южная Америка, Перу.)
Наверное Пётр 1 раздобыл где-то Инков с Ацтеками, возрастом лет под тысячу, и заставил их выстроить Кронштадт, либо выпытал у них технологию, построил заводы, школы, обучил людей, купил у тех-же Инков станки… и запустил производство.
По окончанию строительства, Инок-прораб сказал: – Трах-тибидох-тах-тах!… и всё испарилось: станки, заводы, и самое главное знания, память о строительстве. А сооружения стоят, в России, если верить историкам, лет двести уже, в Америке, если верить тем-же историкам, пару тысяч лет, как минимум.
Интересно чья история "историчнее"?
- Вась, а Вась, ты выучил историю?
- А зачем? Че-нить придумаю позаковыристей, расскажу поуверенней, училка ещё пятёрку поставит.
- А по учебнику?
- А чё по учебнику? "Старый" потрепался весь, а в "новом", про то, что было в "старом" не сказано ничего
А.Скляров по всему свету мотается в поисках полигональной кладки и… технологий древних.
А тут всё на блюдечке: – Бери! – Не хочу!
Знаменитый Петровский док.
Удивляет одно, гранитные форты и набережные присутствуют только в одном районе Балтики, а именно в Кронштадте и Петербурге, форты Кенигсберга (Калининграда) кирпичные, впрочем, как и все остальные.
Так куда же делись знания?
Пару слов о древности сооружений, посмотрите на карту, на даты… и на кресты на шпилях.
…и форты Кронштадта в начале 19 века.
Либо художник приврал, либо такое строительство, ещё и на воде, ну никак нельзя было произвести без технической документации, обученных инженеров, и самое главное с полной потерей памяти о строительстве.
ИСТОЧНИК
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
loading...
Именно для того , чтобы всякие умники не задавали изгнанным неудобные вопросы в школах да уже и в ВУЗах изъяли предмет логику .