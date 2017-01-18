Машины чекистов: от «Форда» до «Победы» и «Волги» Советские автомобили, которые могли догнать любого «иностранца»

Иностранные дипломаты в Советском Союзе предпочитали, разумеется, иностранные же автомобили. Эти машины превосходили по мощности и скорости «красные» аналоги, и позволяли легко уходить от слежки советских спецслужб. Но однажды эту проблему решено было ликвидировать.

Первые «секретки»

В 1920-х советские спецслужбы для наблюдения за иностранными чиновниками использовали исключительно иномарки. Но толку от них было немного, поскольку такие машины сильно бросались в глаза. Поэтому в начале 1930-х Горьковскому автозаводу «сверху» поступил заказ — создать первый отечественный спецавтомобиль.

Вначале под эти цели решили доработать советский клон Ford-A, именуемый ГАЗ-А. Но вскоре стало понятно: машина слишком устарела, и на роль «догонялки» не годится. Поэтому место претендента занял ГАЗ М-1 (аналог Ford Model 40). Из него советские конструкторы и стали делать автомобиль для чекистов.

«Чекистомобили» оснащались моторами V8 объемом 3,6 и 3,9-литра, выдававшими 65 и 95 «лошадок» соответственно. Причем, в НКВД так опасались утечки информации, что все данные об автомобилях тут же засекретили. Поэтому неизвестно, сколько их всего было выпущено.

В 1938 году ГАЗовцы представили свой собственный силовой агрегат V6, на который их вдохновил двигатель Dodge D5. Имея в своем распоряжении 3,6-литра рабочего объема, «американец» выдавал уже 100 л.с. Советские инженеры чуть «срезали» объем (до 3,5) и получили на выходе 76 «лошадок». Результат устроил всех, поэтому силовой агрегат одобрили, дали ему индекс ГАЗ-11 и запустили в массы. Этот двигатель получили не только обычные «Эмки», но и «особые».

Во время войны стране было не до производства «догонялок». Тем более, агрегат ГАЗ-11 подходил для легких танков, а нужды фронта стояли во главе угла.

Только вперед!

В сложное послевоенное время ситуация вернулась к 1920-м. Спецслужбам опять пришлось использовать для наблюдения за иностранцами заграничные автомобили. Только теперь это были либо «американцы», либо трофейные «немцы».

Так продолжалось вплоть до 1956 года, когда под спецавтомобиль переоборудовали «Победу». Требования к машине выдвинули серьезные. Во-первых, внешне она не должна была отличаться от обычной, серийной версии. Во-вторых, под ее капотом должен быть исключительно мощный мотор, способный составить конкуренцию по динамике иностранным аналогам.

Поначалу конструкторы решили ставить 6-цилиндровый мотор. Но вето наложил лично Иосиф Сталин. Мол, в стране дефицит топлива, и машина не должна быть прожорливой. И тогда выбор пал на обычную рядную «четверку», только ее форсировали. Увеличили степень сжатия, чтобы нарастить количество «лошадок» (их стало 90 вместо 70), внедрили 2-камерный карбюратор, сделали диаметр впускных каналов больше. Не обошел «апгрейд» и трансмиссию. В результате спецверсия «Победы» до 100 км/ч разгонялась за 30 секунд. А обычная за такое же время набирала только около 80 км/ч. Возросла и «максималка» — со 105 км/ч до 132 км/ч.

Производство «особой „Победы“» продолжалось вплоть до 1958 года.

«Особые „Волги“»

Когда на конвейер встал ГАЗ-21, спецслужбы решили пересесть на него. Поэтому потребовали от завода оснастить «Волгу» могучим мотором от «Чайки». Проще говоря, поместить в подкапотное пространство, рассчитанное на рядную «четверку», 8-цилиндровый агрегат.

Инженеры справились с этой задачей путем плотной «упаковки» содержимого моторного отсека, включая наклон блока цилиндров на 2 градуса. Кроме того, они усилили пружины и опоры ДВС.

Чтобы штатная «механика» справилась с «восьмеркой», мотор дефорсировали до 160 «лошадок». Но это не помогло, и тогда МКПП заменили на 3-супенчатую «чайковскую» АКПП, а заодно вернули силовому агрегату «законные» 195 л.с. Разгон до «сотни» в итоге уложился в 14 секунд (обычной «Волге» требовалось в 2 раза больше времени). Этот автомобиль получил свой собственный индекс — ГАЗ-23.

Любопытная деталь: у «двадцать третьих» в целях конспирации оставили на привычном месте педаль сцепления (она была сдублирована с тормозом), а два выпускных тракта свели в одну трубу.