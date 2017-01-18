Как ПРОСТО мы теряем и как С ТРУДОМ набираем жизненные силы

Где ваше внимание —там и ваша энергия, там ваше проявление и материализация!

Это самое главное и основное правило, связанное с вашей энергетикой.

Если вы обратили внимание на красивую девушку — значит поделились с ней кусочком своей энергии.

Обратили внимание на то, что у вас всё плохо — значит отдали свою энергию на то, чтобы в вашей жизни всё становилось ещё хуже.

Обращаете своё внимание на радостные события — вы отдаёте свою энергию для радости, а значит радости в вашей жизни будет становиться всё больше и больше.

Энергия — это ни что иное, как управление и концентрация вашего внимания.

Это правило означает: куда направлено ваше внимание — туда и уходит ваша энергия.

На что вы обращаете своё внимание — туда вы отдаёте свою энергию.

Вы, как будто делитесь ей. Куда вы направляете свою энергию — к этому вы хотите быть ближе.

Или, точнее говоря, куда вы направляете своё внимание — с этим вы хотите быть ближе.

Обращаете внимание на хмурых людей? Значит вы хотите быть хмурым!

Обращаете своё внимание на удовлетворение — хотите быть удовлетворённым. Всё просто.

Если вы обращаете своё внимание на то, что вы не хотите, то есть на свои проблемы — туда вы отправляете больше энергии, и проблемы только разрастаются.

Если вы обращаете своё внимание на то, что вы хотите — это вы и притягиваете в свою жизнь.

Основа в том, что сейчас большинство людей совершенно не знают, что хотят.

Но они всегда знают, что не хотят.

Если вы не знаете, чего хотите, то как вы определите, что с вами происходит что-то положительное?

Что бы ни произошло в вашей жизни — вы хотите не этого, а другого. А чего хотите — не знаете.

Если вы не знаете, что хотите, чтобы с вами не произошло, чтобы у вас не случилось — это вас не удовлетворит.

Поэтому весьма важно выяснить и определить для себя, что вы хотите, ваши ли это желания и хотелки. И начать всё больше и больше внимания уделять этому делу.

Таким образом, вы начнёте туда посылать всё больше и больше своей энергии.

То, что люди не знают, чего хотят в наше время не удивительно.

Ни в школе, ни в ВУЗе не говорят ни слова о том, что мы очень разные и необходимо каждому человеку по разному ставить цели и их достигать.

Если у вас нет своей цели — вас так и продолжит нести по течению, которое формирует вокруг вас социум. У вас никогда не появится право выбора. Хотя его у вас никогда никто не отнимал.

Пока вы не выявили перед собой свою цель, то вечная борьба с проблемами не прекратится никогда!

Если вы поставите большую положительную во всех смыслах цель, то ежедневные проблемы превратятся в маленькие трудности, которые легко преодолеваются, нарабатывая бесценный опыт.

Нужно задуматься, и в дальнейшем уметь контролировать свои мысли, чтобы не происходила утечка вашей энергии и сил, и тогда мы сможем изменить нашу жизнь в лучшую сторону и наши желания станут исполняться.

Наша энергия управляется нашим вниманием, но также сильно растрачивается благодаря страхам, по поводу которых и происходит ментальное беспокойство — «зудеж», обсуждения вариантов, диалоги ума с самим собой — все это приводит к гигантской потере энергии, а на любое действие или шаг в сторону своего намерения — энергии уже не остается.

Концентрация внимания - это практика, которая означает, что мы не просто думаем о каком-то месте, а то, что мы можем охватить вниманием собственное сознание, сконцентрировать его и, затем, «передвинуть» в необходимое и свое место.

Точно также, как мы много лет учимся управлять своими руками с целью выполнения какой-либо работы, теперь нам необходимо научиться управлять своим сознанием, чтобы работать непосредственно им. а именно фокусом внимания своего сознания.

Наше сознание является и механизмом воздействия и измерительным прибором.

Это возможно только потому, что человеческое сознания может работать в двух различных режимах.

Для того, чтобы не возникало вопросов - было ли это на самом деле, либо нам показалось - необходимо сперва научиться разделять два режима работы сознания.

Когда мы что-либо модулируем своим сознанием, то мы работаем в режиме прямого энергетического круга и в это время — не воспринимаем. А когда мы закончили моделировать - то теперь необходимо перейти в режим обратного энергетического круга и тогда можно будет воспринять и почувствовать результат воздействия.

Практически все знают, что когда у человека что-либо болит, то к этому месту прикладывают руку.

Это место гладят, растирают, мнут.

Иногда советуют погладить по часовой или наоборот, против часовой стрелки.

Поскольку в нашей ауре всегда циркулирует энергия в прямом или в обратном круге, то наши руки являются либо источниками, либо заборниками энергии.

Поэтому, приложив руку к больному месту, мы либо добавляем туда, либо забираем оттуда энергию. Когда человек не умеет контролировать циркуляцию своей энергии, то он не может гарантированно добавить или забрать энергию.

А вращение по часовой, или против часовой стрелки - соответствует известному из физики правилу «буравчика».

Вращение по часовой стрелке (поглаживание собственного живота, например) будет направлять энергию в больной орган, вращение против часовой стрелки будет забирать энергию из органа.

Например, при воспалении, в органе собирается переизбыток негативной энергии, и забирая её оттуда, мы улучшим ощущения человека. При этом, человек должен крутить обратный круг и поглаживать воспаленное место против часовой стрелки.

Любящие матери делают это с детьми совершенно подсознательно. Их подсознание, желая помочь ребенку, само включает необходимую циркуляцию энергии. Но это уже немного другой уровень, здесь необходимо уметь заземляться и избавляться от негативных энергий, не перетягивая их на себе или с одного места или человека — на другое.

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МЫ ТЕРЯЕМ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ, КОГДА:

♦ Говорим «да», в то время как хотелось сказать «нет».

♦ Улыбаемся, вместо того, чтобы заплакать.

♦ Стремимся не к своим целям.

♦ Не отдыхаем.

♦ Уговариваем себя потерпеть и подождать еще немного.

♦ Живем иллюзиями и будущим.

♦ Обижаемся, вместо того, чтобы попросить человека о том, что нам нужно.

♦ Занимаемся не своим делом.

♦ Манипулируем и кому-то что-то доказываем.

♦ Человек неинтересен, а мы по каким-то придуманным причинам продолжаем с ним общаться.

♦ Люди рядом с нами большую часть времени говорят о негативе и мы это поддерживаем.

♦ Сплетничаем и сквернословим.

♦ Много и эмоционально рассказываем о том, как живут другие.

♦ Работаем на неинтересной, надоевшей работе.

♦ Боимся, не пробуем новое, не меняемся.

♦ Имеем жесткую позицию.

♦ Ждем, что кто-то придет, что-то случится и вся жизнь изменится.

♦ Ругаем себя, считаем себя недостойными, неумелыми, неудачливыми.

♦ Обвиняем как других, так и себя.

♦ Ищем жертву, спорим и доказываем.

♦ Долго тоскуем, сожалеем и находимся в депрессии.

♦ Западаем и привязываемся.

♦ Осуждаем и даем советы без просьбы.

♦ Не думаем о том, что с нами не связано.

♦ Воруем, обманываем, не благодарим.

♦ Сильно открываемся не в том месте и не перед теми

♦ Уходим от ответственности.

МЫ НАБИРАЕМ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ, КОГДА:

♦ Познаем себя и начинаем жить согласно своей природе.

♦ Естественно знакомимся и просто общаемся с новыми людьми.

♦ Получаем новые знания, оставляя себе только то, что откликается внутри.

♦ Путешествуем и посещаем новые места.

♦ Преодолеваем и разбираем свои страхи.

♦ Пробуем что-то новое.

♦ Гуляем без определенной цели.

♦ Занимаемся творчеством.

♦ Общаемся с приятными людьми, которые нас принимают.

♦ Уделяем внимание своему телу и занимаемся спортом.

♦ Освобождаем физическое пространство от ненужного хлама и вещей, которыми давно не пользуемся.

♦ Освобождаем эмоциональное пространство от ненужного общения.

♦ Говорим «нет», когда хочется сказать «нет», и говорим «да», когда хочется сказать «да».

♦ Начинаем делать то, что нам действительно хочется и откликается.

♦ Благодарим, делаем подарки и занимаемся благотворительностью.

♦ Принимаем ответственность, где происходит ваше участие.

♦ Уходим от споров и доказательств.

♦ Любим: себя, близких и окружающий мир.

♦ Радуемся каждому дню.

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10 дыр, через которые утекает ваша сила

В восточной медицине большое внимание уделяется не только физическому, но и духовному здоровью. Именно оно является первопричиной здоровья в целом и первопричиной многих болезней, которые вылечить практически невозможно.

Вы просто живете с ними, а они выматывают вас физически и морально. Вплоть до того момента, пока вы сами волевым усилием не решите от них избавиться.

Для этого нужно пересмотреть 10 областей из своей жизни, которые вытягивают максимальное количество вашей энергии:

1. Незаконченные, не доведенные до конца дела

Всякий раз, когда вы беретесь за какое-то дело, начинаете что-то, но до конца не доводите, тратятся зря не только материальные ресурсы. В психике, как у компьютера, остается висеть незакрытый процесс, который не осознается, но все время пожирает внимание и силы.

Сюда относится: дать обещание и не выполнить, взять в долг, начать дело и бросить, взять на себя дел сверх силы.

2. Ложь другим и самому себе

Когда человек лжет, ему приходится затрачивать уйму энергии на поддержание вымышленных образов. Кроме того, искривляется поток между чакрой горла и чакрой сердца. Потому говорят «кривить душой». От лжи она действительно искривляется.

Что следует искоренить: лицемерие, самообман, попытки казаться тем, кем не являешься.

3. Обиды, замкнутость и любые другие формы самоизоляции

Человек — это открытая энергетическая система. И если его изолировать, он станет слабеть. Точно так же, как при блокаде города, порта или страны. Изолируйте физически, экономически или даже информационно какой-либо объект — и он начнет чахнуть.

Когда это происходит: когда вы отказываетесь от родственных связей, забываете предков, пренебрегаете родной землей и Родиной, от обиды на людей, жизнь или на что-либо еще. Когда человек не включен ни в какую общину или группу людей, это также ослабляет. Потеря связи со своим культурным эгрегором — это также потеря энергии.

4. Страх, недоверие, ненужная враждебность

От страха и недоверия происходит то же самое, что и при обиде. Кроме того, зря расходуются энергетические ресурсы, ведь организм всегда в режиме войны и готов сражаться или убегать. Это выматывает.

5. Физические, эмоциональные или информационные перегрузки либо недостаток физических упражнений и контакта с природой

Когда человек нагружает себя работой или переживаниями сверх меры, это также быстро растрачивает его силы. На обработку мозгом информации уходит много энергии, на пустые переживания зря расходуются гормоны надпочечников, что приводит к почечной недостаточности.

6. Неправильный и недостаточный сон

Если спать в неположенное или недостаточное время — организм не может полноценно восстановить свои силы во сне. Накапливаются токсины, сбиваются биоритмы, мозг перегружается неусвоенной информацией.

7. Переедание, интоксикация алкоголем, сигаретами, наркотиками

Заставляет организм тратить ресурсы на обезвреживание и вывод токсинов. Перетруждает нервную систему, почки и кишечник.

8. Излишние разговоры, внутренний диалог в уме, суетливость

Вам может это показаться незначительным, но на самом деле на речь уходит колоссальное количество энергии, часто зря. Это становится более ощутимым после практики молчания.

9. Болезни, незалеченные травмы, вредные внешние обстоятельства, паразиты и энергетические вампиры

Сюда относятся неприятные и вредные люди в окружении, геопатогенные зоны, промышленное загрязнение, травмы и другие повреждения.

10. Самый мощный канал растраты энергии — сексуальные излишества

Низкая культура в области секса и непонимание сути происходящих процессов (беспорядочные половые связи, частое самоудовлетворение) приводит к тому, что человек перенапрягает свои самые мощные резервы – сексуальные.

На их восполнение уходит просто колоссальное количество энергии, а вред от этого вида растраты энергии – максимальный. Растрачивайте этот ценный ресурс экономно и с умом.

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