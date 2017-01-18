Группа “FolkBeat RF” – это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой
2015 г.
Группа Folkbeat RF на шоу Главная сцена, успешно преодолела все кастинги, и после распределения в группы, попала в команду к Уолтеру Афанасьеву. Продюсер и композитор, работающий в Америке, оказался в восторге от девушек, и взял их под свое крыло.
В первом четвертьфинале, девушки, по сравнению с другими участниками команды Уолтера, выступили лучше, на взгляд членов жюри, и попали в полуфинал.
Группа FolkBeat (Москва). "Порушка-Пораня" (12 июня 2015, Красная Площадь, Москва)
Впереди телезрителям и поклонникам шоу предстоит увидеть, как минимум ещё одно выступление этой группы, ну, а если повезет, то не одно. На этой странице вы можете ознакомиться с биографией группы, узнать, как зовут солисток группы и посмотреть их фото.
FolkBeat RF feat DJ Noise - Вишня. Шоу "Главная сцена".
Год создания группы: Точного года создания группы нет. Известно, что девушки познакомились с друг другом в муз.училище.
Группа "FolkBeat RF" на Серебряном Дожде. Эфир от 12 марта 2013 года
Как зовут участниц группы: Алена Миннуллина (в группе отвечает за вокал, битбокс, loop station), а Светлана Шестопалова, Светлана Иванова и Мария Зиброва отвечают за вокальные партии.
Возраст участниц группы: Алене — 25 лет, Светлане Шестопаловой — 25 лет, Светлане Ивановой — 26 лет, а Марии Зибровой — 26 лет.
Интересные факты о группе: 8 декабря 2014 года группа презентовала слушателям свой дебютный альбом под названием «IN MIXT», в котором представлены, как народные, так и авторские песни.
Сейчас этот альбом можно прослушать онлайн
Группа Folkbeat на LIFE 78 (2015). Песня "За речкою".
Группа неоднократно выступала с сольными концертами, не только в столице, но и в разных городах, а также принимала участие в различных фестивалях и конкурсах. На шоу Главное сцена девушки пришли не за славой, а за новыми слушателями. (источник)
2016 г.
3 и 4 сентября в самом сердце Мадрида на площади Пласа Майор в рамках Года туризма между Россией и Испанией впервые и c большим успехом прошёл международный фестиваль российской культуры FEELRUSSIA. Его посетили более 30 000 человек.
Вечерами до поздней ночи под гостеприимным испанским небом выступали музыкальные и танцевальные коллективы представляющие красоту и разнообразие нашей Родины: оперные солисты петербургского Мариинского театра – Денис Седов (бас-баритон) и Карина Чепурнова (лирическое сопрано), а также камерный ансамбль «Бис-квит», ансамбль народного танца «Калинка», ансамбль одарённых детей «Ритмы гор», группа FolkBeat, выступающая в жанре традиционного славянского многоголосья в современной электронной аранжировке. (источник)
Многих интересует культура других народов и стран. Кого-то интересуют современные субкультуры и направления в творчестве.
Словом, чужие традиции.
А между тем, Россия бесконечно богата танцами и костюмами, песнями и обрядами, сказками и преданиями, и много чем ещё...
Именно русские сказки вдохновили нас на новый танец . Назвали мы его просто: "Алёнки". Вот видео с Купальской ночи, в которую велась съёмка. (источник)
Артисты светодиодного шоу "CARE" сняли новый клип на народную песню "За речкою" на территории храма Всех святых (г. Омск)
Автор видео https://vk.com/maker__krasnova
Аэро-съемка https://vk.com/omskalmazov
Особая благодарность настоятелю "Храма всех святых" отцу Владимиру Игнатюку.
Музыкальный трек: FolkBeat - За речкою
За речкой за быстрою - зелёные берега
Зелёные берега, там девица гуляла
Там девица гуляла, она по воду пошла
Она по воду пошла, в реке юбку да мочила
В реке юбку да мочила, полны вёдра набрала
Полны вёдра набрала, молодца видала
Добрый молодец идёт, девку за руку берёт
Девку за руку берёт, за собой её ведёт
Девка с молодцем пошла, свою долюшку нашла
Подбор материала, оформление - В.Лычковский.
P.S.
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Группа FolkBeat RF - это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой.pdf
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