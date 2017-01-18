Группа “FolkBeat RF” – это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой

2015 г.

Группа Folkbeat RF на шоу Главная сцена, успешно преодолела все кастинги, и после распределения в группы, попала в команду к Уолтеру Афанасьеву. Продюсер и композитор, работающий в Америке, оказался в восторге от девушек, и взял их под свое крыло.

В первом четвертьфинале, девушки, по сравнению с другими участниками команды Уолтера, выступили лучше, на взгляд членов жюри, и попали в полуфинал.

Группа FolkBeat (Москва). "Порушка-Пораня" (12 июня 2015, Красная Площадь, Москва)

Впереди телезрителям и поклонникам шоу предстоит увидеть, как минимум ещё одно выступление этой группы, ну, а если повезет, то не одно. На этой странице вы можете ознакомиться с биографией группы, узнать, как зовут солисток группы и посмотреть их фото.

FolkBeat RF feat DJ Noise - Вишня. Шоу "Главная сцена".

Год создания группы: Точного года создания группы нет. Известно, что девушки познакомились с друг другом в муз.училище.

Группа "FolkBeat RF" на Серебряном Дожде. Эфир от 12 марта 2013 года

Как зовут участниц группы: Алена Миннуллина (в группе отвечает за вокал, битбокс, loop station), а Светлана Шестопалова, Светлана Иванова и Мария Зиброва отвечают за вокальные партии.

Возраст участниц группы: Алене — 25 лет, Светлане Шестопаловой — 25 лет, Светлане Ивановой — 26 лет, а Марии Зибровой — 26 лет.

Интересные факты о группе: 8 декабря 2014 года группа презентовала слушателям свой дебютный альбом под названием «IN MIXT», в котором представлены, как народные, так и авторские песни.

Сейчас этот альбом можно прослушать онлайн

Группа Folkbeat на LIFE 78 (2015). Песня "За речкою".

Группа неоднократно выступала с сольными концертами, не только в столице, но и в разных городах, а также принимала участие в различных фестивалях и конкурсах. На шоу Главное сцена девушки пришли не за славой, а за новыми слушателями. (источник)

2016 г.

3 и 4 сентября в самом сердце Мадрида на площади Пласа Майор в рамках Года туризма между Россией и Испанией впервые и c большим успехом прошёл международный фестиваль российской культуры FEELRUSSIA. Его посетили более 30 000 человек.

Вечерами до поздней ночи под гостеприимным испанским небом выступали музыкальные и танцевальные коллективы представляющие красоту и разнообразие нашей Родины: оперные солисты петербургского Мариинского театра – Денис Седов (бас-баритон) и Карина Чепурнова (лирическое сопрано), а также камерный ансамбль «Бис-квит», ансамбль народного танца «Калинка», ансамбль одарённых детей «Ритмы гор», группа FolkBeat, выступающая в жанре традиционного славянского многоголосья в современной электронной аранжировке. (источник)





Словом, чужие традиции.



А между тем, Россия бесконечно богата танцами и костюмами, песнями и обрядами, сказками и преданиями, и много чем ещё...



Именно русские сказки вдохновили нас на новый танец . Назвали мы его просто: "Алёнки". Вот видео с Купальской ночи, в которую велась съёмка. ( Многих интересует культура других народов и стран. Кого-то интересуют современные субкультуры и направления в творчестве.Словом,традиции.А между тем, Россия бесконечно богата танцами и костюмами, песнями и обрядами, сказками и преданиями, и много чем ещё...Именно русские сказки вдохновили нас на новый танец . Назвали мы его просто:Вот видео с Купальской ночи, в которую велась съёмка. ( источник