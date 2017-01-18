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Группа “FolkBeat RF” – это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой

11:06. 18 января 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

 

2015 г.

Группа Folkbeat RF на шоу Главная сцена, успешно преодолела все кастинги, и после распределения в группы, попала в команду к Уолтеру Афанасьеву. Продюсер и композитор, работающий в Америке, оказался в восторге от девушек, и взял их под свое крыло.

 

В первом четвертьфинале, девушки, по сравнению с другими участниками команды Уолтера, выступили лучше, на взгляд членов жюри, и попали в полуфинал. 

 

 

Группа FolkBeat (Москва).  "Порушка-Пораня" (12 июня 2015, Красная Площадь, Москва)

Впереди телезрителям и поклонникам шоу предстоит увидеть, как минимум ещё одно выступление этой группы, ну, а если повезет, то не одно. На этой странице вы можете ознакомиться с биографией группы, узнать, как зовут солисток группы и посмотреть их фото.

FolkBeat RF feat DJ Noise - Вишня. Шоу "Главная сцена".

 

Год создания группы: Точного года создания группы нет. Известно, что девушки познакомились с друг другом в муз.училище.

Группа "FolkBeat RF" на Серебряном Дожде. Эфир от 12 марта 2013 года

 

Как зовут участниц группы: Алена Миннуллина (в группе отвечает за вокал, битбокс, loop station), а Светлана Шестопалова, Светлана Иванова и Мария Зиброва отвечают за вокальные партии.

 

Возраст участниц группы: Алене — 25 лет, Светлане Шестопаловой — 25 лет, Светлане Ивановой — 26 лет, а Марии Зибровой — 26 лет.

 

Интересные факты о группе: 8 декабря 2014 года группа презентовала слушателям свой дебютный альбом под названием «IN MIXT», в котором представлены, как народные, так и авторские песни. 

https://folkbeat.ru/#audio

Сейчас этот альбом можно прослушать онлайн 

Группа Folkbeat на LIFE 78 (2015). Песня "За речкою".

 

Группа неоднократно выступала с сольными концертами, не только в столице, но и в разных городах, а также принимала участие в различных фестивалях и конкурсах. На шоу Главное сцена девушки пришли не за славой, а за новыми слушателями. (источник)

2016 г.

3 и 4 сентября в самом сердце Мадрида на площади Пласа Майор в рамках Года туризма между Россией и Испанией впервые и c большим успехом прошёл международный фестиваль российской культуры FEELRUSSIA. Его посетили более 30 000 человек.

Вечерами до поздней ночи под гостеприимным испанским небом выступали музыкальные и танцевальные коллективы представляющие красоту и разнообразие нашей Родины: оперные солисты петербургского Мариинского театра – Денис Седов (бас-баритон) и Карина Чепурнова (лирическое сопрано), а также камерный ансамбль «Бис-квит», ансамбль народного танца «Калинка», ансамбль одарённых детей «Ритмы гор», группа FolkBeat, выступающая в жанре традиционного славянского многоголосья в современной электронной аранжировке. (источник)

Многих интересует культура других народов и стран. Кого-то интересуют современные субкультуры и направления в творчестве. 

Словом, чужие традиции.

А между тем, Россия бесконечно богата танцами и костюмами, песнями и обрядами, сказками и преданиями, и много чем ещё... 

Именно русские сказки вдохновили нас на новый танец . Назвали мы его просто: "Алёнки". Вот видео с Купальской ночи, в которую велась съёмка. (источник)
 
 

Артисты светодиодного шоу "CARE" сняли новый клип на народную песню "За речкою" на территории храма Всех святых (г. Омск)

Автор видео https://vk.com/maker__krasnova

Аэро-съемка https://vk.com/omskalmazov

Особая благодарность настоятелю "Храма всех святых" отцу Владимиру Игнатюку.

Музыкальный трек: FolkBeat - За речкою

https://folkbeat.ru/

За речкой за быстрою - зелёные берега

Зелёные берега, там девица гуляла

Там девица гуляла, она по воду пошла

 

Она по воду пошла, в реке юбку да мочила

В реке юбку да мочила, полны вёдра набрала

Полны вёдра набрала, молодца видала

 

Добрый молодец идёт, девку за руку берёт

Девку за руку берёт, за собой её ведёт

Девка с молодцем пошла, свою долюшку нашла

 

 

 

Подбор материала, оформление - В.Лычковский.

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Группа FolkBeat RF - это традиционное традиционное славянское многоголосие, окруженное электронной аранжировкой.pdf

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Метки: FolkBeat RF
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