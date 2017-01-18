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Гроза иностранных субмарин. В противолодочной обороне ему нет равных в мире. ИЛ-38

17:56. 18 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Для подсветки подводной лодки используется гидроакустическая станция. Гидроакустические буи и развернутая антенная решетка ADS обнаруживают подводную лодку в мультистатическом режиме.Помимо гидролокации, лодка может быть обнаружена еще по трем десяткам различных физических полей и вызываемых действиями лодки явлений.Соответствующие датчики отслеживают изменения в естественном фоне среды, которые вызываются присутствием корабля. Например, в результате прохождения лодки изменяется давление воды, образуется волна повышенного гидростатического давления, что легко может быть зафиксировано. Сейсмические датчики могут отследить вызванные прохождением подводной лодки колебания морского дна (лодка оказывает давление на воду, а та в свою очередь на морское дно). Из-за прохождения лодки изменяются освещенность подводного дна, магнитное поле, гравитационное поле Земли. Наконец, со спутника при определенных условиях можно увидеть волновой след лодки, даже если она идет глубоко под водой. Современные системы противолодочной борьбы используют целый комплекс средств поиска.В случае если лодка или отряд кораблей будут обнаружены иными средствами флота, Ил-38 окажется в этой точке раньше и сможет самостоятельно начать преследование или даже атаку на цель или целую группу целей. Такими возможностями он вполне обладает.

Метки: Вооружённые силы России, Ил-38, подлодки
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