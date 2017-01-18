Еврей — это испорченный русский!

К такому выводу я пришёл, написав вчера совместно с Василием Лычковским статью "Русский — значит светлый, "святый".

Один из моих знакомых-контовцев, ЛёрЫч, (Валерий ЮрЬевич), написал комментарий к этой статье: "я уже запутался, кто я сам есть, и мне стало казаться, что у нас на Вологодчине даже вепсы в Пяжелке (откуда я родом) стали евреями! Я пою песню Михаила Круга: "Приходите в мой дом", потом пою песню "Как упоительны в России вечера", группы "Белый Орёл", также пою песни Трофима: "Снегири" и "Аты-баты", а после 3-го стакана водки пляшу еврейский танец "7/40".

Вот так, человек запутался, и не понимает, кто он есть, русский или еврей?!

Я понимаю, что он написал свой комментарий с большой долей юмора, но ведь в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное — правда!

Итак, если в прошлый раз нам удалось осмыслить и прийти к выводу, что "русский" — это вовсе не национальность, это прилагательное, и оно буквально означает "светлый", "святый", а применительно к человеку оно указывает на состояние его души и наличие у человека связи с Богом-Творцом (отсюда и наличие у русских совести и их извечное стремление к восстановлению справедливости где бы то ни было!), то "еврей", если продолжать эту логику, — это буквально "испорченный русский", у которого имеются те или иные проблемы со святостью, с ощущением Бога в себе, отсюда "обрезанная совесть" и прочие издержки.

Как это понять?

Очень просто. Представьте, что человек со своими пятью органами чувств, двумя сигнальными системами и уникальным генетическим кодом имеет много общего с музыкальным инструментом под названием "пианино".

Причём извлекаемая этим инструментом музыка может оказывать волшебное воздействие на вторую сигнальную систему человека и даже может запросто напрямую проникать в его подсознание и вызывать у человека неконтролируемое чувство восторга и радости.

Однако, это возможно лишь в одном случае, если сама музыка написана гениальным композитором (с талантом от Бога), а музыкальный инструмент имеет безупречную настройку всех его струн.

Расстройка даже одной струны (уход её звучания от эталонной частоты) приведёт к диссонансу и будет грязнить музыку фальшивыми звуками. Из-за этой фальши даже самая гениальная музыка, извлекаемая из расстроенного инструмента, увы, уже не будет оказывать на слушателей того волшебного приятного воздействия, когда начинает казаться, что по телу бегут мурашки.

А что такое "расстройка даже одной струны от эталонной частоты"?

Если эталонная частота, к примеру, 440 герц (нота "Ля"), то любое отклонение влево или вправо от 440 герц — это нарушение гармонии или дегенерация.

У человека примерно то же самое!

Если в его генетическом коде хоть даже одна "струна", хоть даже один ген, будет диссонировать той частоте, которая определена Творцом как эталонная для данного гена, то это проявится как какое-нибудь генетическое заболевание!

Причём неправильная работа генетического кода человека может вызвать у него как внешние, визуально видимые всем уродства, так и провоцировать у него невидимые для глаз врачей психические расстройства, проявляемые в речи или действиях больного.

Это понятно?

Итак, если "русский" (применительно к человеку) — это телесная и духовная чистота, (буквальное значение слова "русский" — "светлый", "святый"), то "еврей" — это генетически и духовно "испорченный русский".

Причём одни доказательства "испорченности евреев" приводит нам медицинская статистика "генетических болезней евреев", а другие доказательства даёт нам книга Библия, в которой описываются многочисленные преступления евреев против иных народов и слова Христа-Спасителя, который когда-то, придя "к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24), лечил евреев от различных болезней и одновременно объяснял им, что болезни и грех — взаимосвязаны друг с другом (Ин. 5: 14).

Ниже очень важная информация, которая была опубликована на еврейском сайте sem40.ru:

Суть написанного выше понятна?

Вы согласны с тем, что "еврей" — это генетически и духовно "испорченный русский"? Если, конечно же, понимать слово-прилагательное "русский" не как национальность, а как телесную и духовную чистоту человека?

Теперь, вы хотите понять, почему наш мир всё больше и больше наполняется генетически больными людьми?

Кстати, впору сейчас вспомнить книгу французского писателя Ги де Мопассана "Мать уродов".

Почему я вспомнил эту книгу? — вы сейчас поймёте.

С чего начинается история евреев?

Описанная в иудейской Торе история начинается с бегства евреев в XIV веке до новой эры из Древнего Египта под предводительством Моисея.

Сначала евреи бродят 40 лет по пустыне, гружёные серебром и золотом, за это время у них нарождается два новых поколения, а старики умирают. Уже в обновлённом составе евреи приходят на Ханаанскую землю, завоёвывают её силой, убивая местных аборигенов, и основывают там своё поселение, которое они называют Израилем...

"И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него..." (Пс. 104: 37-38).

Далее в книге "Библия" имеется совершенно потрясающее свидетельство евангелиста Луки: "много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина" (Лк. 4: 27).

Смотрим теперь в энциклопедии, когда жил упомянутый "пророк Елисей". Там написано: "Святой пророк Елисей жил в IХ веке до Рождества Христова, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана". Источник: "Официальный сайт Московского Патриархата".

Получается, что в 1400 году до новой эры из Древнего Египта с золотом и серебром бежала группа прокажённых евреев, которые потом основали на Ханаанской земле Израиль, и там, по свидетельству пророка Елисея, спустя 500 лет, "было ещё много прокажённых"!!!

Чем же было озабочено это прокажённое племя евреев, живших в Израиле?

Если мы опять обратимся к Библии, в которую включена иудейская Тора, то мы узнаем, что евреи ещё со времён пророка Авраама получили религиозную установку отнять всю землю у других народов! Конкретно, эта установка записана такой словесной формулой:

"И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твоё, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё сочтено будет..." (Бытие, 13: 14-16).

Как можно было реализовать эту "религиозную установку", согласно которой евреев должно стать на планете так много, что никто не сможет их сосчитать, как невозможно сосчитать "песок земной"?

Если "еврей" — это испорченный "русский", то самый простой путь реализации этого религиозного иудейского проекта — не столько рожать от папы с мамой новых евреев, сколько привести все народы планеты к дегенерации и вырождению всеми возможными путями и способами! Например, через их алкоголизацию и наркоманию, через их совращение и разврат, через любые другие уголовные и нравственные преступления. Ведь грех и болезни — взаимосвязаны друг с другом!

Ещё один новый и надёжный путь к приведению народов к дегенерации — понуждение их есть отравленные химией продукты питания.

Что мы видим сегодня?

Мы видим сегодня появление у русских таких болезней, в том числе и генетических, каких ещё 50 лет назад не было!

А как мы, русские, сегодня стремительно деградируем в духовной сфере, которая напрямую связана не только с верой людей в Бога, но и с культурой и искусством, на днях рассказал писатель Александр Халдей. Рекомендую прочесть его статью "Алла Пугачёва как символ вырождения Империи". Найти её можно по этой ссылке: https://cont.ws/@alex-haldey/490506

2 цитаты из статьи А.Халдея:

"Бабушка советской эстрады, позирующая в ванной. Жалость — это даже не то чувство, когда смотришь на 67-летнюю молодящуюся бабку, впавшую в старческое слабоумие от надежды на то, что её вид в ванной способен возбудить к ней интерес. Жалости нет. Есть презрение и глубокая усталость. Некоторые очень взрослые люди всю свою жизнь прожили под этим осточертевшим именем".

"Алла Пугачёва была советским Брюсом Ли в эстраде. Она создала целевую аудиторию, целевой рынок, говоря языком маркетинга — первой создала тот образ мещанина и пошляка в эстраде, который нашёл своего потребителя в советской массе, до этого загнанного в культурное подполье, и мир эстрады очень быстро наполнился армией пошляков и кривляющихся педерастов, существ непонятного пола и деградантов, всяческих уродов, от удушающего засилья которых мы теперь воем и не знаем, куда бежать и кому бить морду. И которые прямо в лицо нам смеются и говорят, что никуда они с экрана не денутся, ибо они — мафия, а мы можем смело идти в дальнее эротическое путешествие, ибо всё решаем не мы, а именно они. Птенцы гнезда Пугачёвой, стоящей в истоках их победного движения и служащей живым символом их господства. Над нами..."

В завершение этой статьи я хочу напомнить всем, что 5 января Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении в России в 2017 году Года экологии.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. "Целью этого решения станет привлечение внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В связи с этим также будет организован комитет по проведению Года экологии. Правительство обязуется обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий". Источник.

Охрана окружающей нас дикой природы и обеспечение "экологической безопасности", это, безусловно, очень важное дело! Но, почему никто не подскажет Владимиру Путину, что помимо дикой природы в защите нуждается и сам человек?!

Ещё в 2008 году, уже 9 лет назад, Папа Римский Бенедикт-XVI в своей ежегодной речи сказал, что спасение человечества от гомо- и транссексуализма также важно, как и забота о сохранении тропических лесов. По его словам, преклонение перед Божьим творением не должно сводиться только к охране окружающей среды . Необходимо, сказал Папа, спасти человека от самого себя!

Понтифик подчеркнул, что "задача Римской католической церкви заключается не только в сохранении природных творений Создателя, но, в первую очередь, в спасении человека! Ибо человек уничтожает сам себя. Если тропические леса заслуживают нашей опеки, то люди нуждаются в ней ничуть не меньше".

Тогда 81-летний понтифик заявил, что "наряду с защитой окружающей среды должна существовать и ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!"

Очень жаль, что эти очень правильные и важные слова Папы Римского не дошли до Московского Кремля и его обитателей.

Быть может они дойдут до них в объявленный Путиным "Год экологии"?

Для всех русских сегодня задача-минимум — остановить всеми возможными мерами ведущийся по всем направлениям процесс деградации и вырождения общества. А задача-максимум — не только остановить этот дегенеративный процесс, но и постараться запустить обратный процесс по превращению хотя бы части евреев опять в русских через их духовно-нравственное воспитание! Ведь не только дикая природа может залечивать сама себя от ран, нанесённых ей человеком, но и человек по своей природе способен к самовосстановлению. Надо только создать экологически чистые условия и для жизни тела человека, и для жизни его души!

18 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин