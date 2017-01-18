Двуликий Янус СМИ

Каждое время привносит свое понимание о месте и роли СМИ, нарабатывает универсальные и ситуативные требования к четвертой власти.Кризис СМИ, мировой кризис и цифровые изменения реальности заставляют многое для СМИ переосмыслить.Если кратко, то все должно свестись к переосмыслению типовых воззрений и утверждений о СМИ, обнаружению и осмыслению новых воззрений, по совокупности – к переуточнению роли СМИ. Не меняться или почивать на лаврах не получится.СМИ должны стать двуликим Янусом – наследовать у мифического римского Бога его способность прозревать вглубь Прошлого и Будущего, быть началом всем начинаниям, вратами земными и небесными. Тем самым быть способными не только и не просто информировать (как сейчас), но и вести проектным образом цивилизации за собой (чего пока нет, но необходимо).СМИ в XXI веке должны резко усложниться – перейти к совмещению журналистского и проектного подходов к обществу. Это означает следующее: