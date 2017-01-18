Главная » Мировоззрение, Политика

Двуликий Янус СМИ

10:32. 18 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Двуликий Янус СМИ

Каждое время привносит свое понимание о месте и роли СМИ, нарабатывает универсальные и ситуативные требования к четвертой власти.

Кризис СМИ, мировой кризис и цифровые изменения реальности заставляют многое для СМИ переосмыслить.

Если кратко, то все должно свестись к переосмыслению типовых воззрений и утверждений о СМИ, обнаружению и осмыслению новых воззрений, по совокупности – к переуточнению роли СМИ. Не меняться или почивать на лаврах не получится.

СМИ должны стать двуликим Янусом – наследовать у мифического римского Бога его способность прозревать вглубь Прошлого и Будущего, быть началом всем начинаниям, вратами земными и небесными. Тем самым быть способными не только и не просто информировать (как сейчас), но и вести проектным образом цивилизации за собой (чего пока нет, но необходимо).

СМИ в XXI веке должны резко усложниться – перейти к совмещению журналистского и проектного подходов к обществу. Это означает следующее:

1. Профессия журналиста теперь резко усложняется – кроме писательской компетенции журналист теперь должен владеть технологиями социального инжиниринга, проектного менеджмента и другими, необходимыми для того, чтобы в проектном режиме сподвигать общество к самоорганизации и движению к Будущему – исполнять роль модератора;

2. СМИ теперь должны превратиться в центр синхронизации общественных инициатив, проектный офис для конкретной территории (полиса, республики). В этом качестве они будут сопоставимы с другими формами проектной соорганизации и будут с ними конкурировать – партиями, государственной властью, волонтерством и т.д. Но это нельзя рассматривать как их подмену – «4-я власть» теперь не может не быть проектной, и она – всегда дополнение, клей других властей;

3. Проектная деятельность – форма ответственного поведения и реализации своего мировоззрения (желания идеального Будущего) СМИ. В первых частях своего предметного эйдоса СМИ реализуют мировоззрение через выбранную тематику, свои KPI и оценочные суждения/субъективность. В остальных, более сложных частях эйдоса СМИ реализуют мировоззрение только проектно – выходя за рамки чисто журналистики, но играя роль общественной платформы самоорганизации и эволюции общества;

4. Переходной частью между просто информированием и проектным подходом для СМИ является инструмент рейтинга, который СМИ должны в виде сетки мониторинга накинуть как можно более основательно на все в сфере своего внимания – выразить в нормативных показателях и рейтингах свою подшефную территорию, читательскую аудиторию, проекты государства, бизнес-проекты и т.д. Матричная мировоззренческая разметка жизни территории/страны/мира должна стать основой для присвоения им мировоззренческих и цивилизационных KPI от СМИ[1]. Это же позволит избежать обвинения СМИ в необъективности и личных пристрастиях, в судебном преследовании по этим поводам;

5. Территория (полис, республика, страна, цивилизация) не сможет далее развиваться, если СМИ не перейдут в проектный режим и не подставят в этом качестве плечо синхронизатора территории. Но именно в этом качестве никто СМИ сегодня не рассматривает – ни власть, ни общество, ни сами СМИ.

При этом проектный режим СМИ тут понятие обобщенное, включающее в себя организацию с участием СМИ всего процесса, начиная от проблематизации Будущего, обновления его онтологии и завершая поддержкой внедрения отдельных проектов Будущего.

Под это должны возникать соответствующие когнитивные механизмы и их методология. Часть из них, например, подсказана Киевским Клубом Дилетантов (сейчас он живет не в клубном качестве): нужно «уметь думать временем, Будущим», уметь различать и создавать Иное, создавать новые субъекты – «мировые города», а в них должно быть «место, которым город думает». Они показаны на рис.2 как выходы из субстратов предметного пространства СМИ (распаковки группы понятий «внимание – общность – будущее – смыслы – власть»).

Понятие «место, которым город думает» - сложное, композитное. Это место и его публичное существование, это люди, в т.ч. в сетевом доступе, это дискурс, это трансляция на общественность, это концептуальность и наука, и много чего еще. Но прежде всего – люди, которые на себя взвалили синхронизацию всего этого[2] [3] [4]. Но это точно не приглашение экспертов на посиделки и интервью.

Сегодня в Украине (и России) нарабатываются технологии «верстака онтологий» - когнитивных методов и инструментов по производству новых концептуальных знаний, без которых футуризм и форсайт становятся невозможными6-7.

Что является своеобразным ответом западным исканиям в виде Института сингулярности, Института сложности в Санта-Фэ (SFI), Института будущего Дж.Сороса, концепций «преобразующих инвестиций» (Impact Investing) под эгидой глобальная сети Impact Investing (GIIN), в руководящие органы которой вошли J.P. Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Prudential, UBS, госведомства отдельных стран[5]. Хотя бы так.

Так или иначе, главная инновация и будущая капитализация в XXI веке будут связаны с предложением Новой Картины Мира и ее онтологии (трансцедентных и антропологических оснований). Нужны новые цивилизационные постановочные вопросы о смыслах жизни и макроцелях государства, которые только и могут дать необходимую энергию движению вперед.

Нужно увидеть государство как «новую, полифоничную страну», в которой много стилей жизни на основе самоорганизации человека с опорой на его природу. Нужна иная социология человека – антропно-божественная. И только тогда возможен переход к иному типу коммуникаций, совместности, государства, модели развития.

Нужна новая трансценденция. Запад свою трансценденцию предложил – права человека, сбалансированные божьей благодатью в награду за упорный труд. Потом труд в качестве ценности был подмен капиталом как условием равноценного обмена на гедонизм вместо божьей благодати.

Следующим этапом просматривается нетократия – капитализация контроля над личной жизнью и трансакциями людей. Наличие такого контроля уже не требует служения даже мамоне. Посткапитализм и постэкономика на основе объявленного трансгуманизма исчерпывающе приводят человека к положению расходного ресурса (в неорабство).

И это одна ветка социальной эволюции. Нужна другая – во противу ей. И тогда два вопроса – какая и как на нее выйти?

Вот те две логические линии социальной эволюции, с которых можно начать построение платформы из СМИ – движение в сторону нетократии или альтернативного типа общества на иной трансценденции?

Так или иначе, СМИ должны быть платформой (в дополнение к соцсетям) движения общества в сторону практик самоорганизации, внедрения норм открытости (к СМИ должно быть применимо «стояли рядом со свечкой» во всем, что касается общества и его публичных интересов), создания актуального коллективного опыта и пиринговых знаний (эффект «со-вести» на основе облачных IT-подходах), взаимоотношений со- резонанса.

Причем, со-резонанс, возникающий двояким образом – как доверительные коммуникационные отношения и как то, что в Коране указано «где двое во Славу Мою, там и Я среди вас», как возникающая иррациональная синхронизация между людьми и внешними событиями внутри проектов движения к Будущему.

Под мысль о приоритетном проектном поведении СМИ в постиндустриальную эпоху (с акцентом на процессы самоорганизации и синхронизации) пространство ролей на рис.2 можно переформатировать согласно рис.3:

Полная Модель СМИ

Итак, мы констатировали: СМИ должны статья двуликим Янусом – двухплатформенными и в этом качестве полностью реализовать свою миссию (эйдос): «информирование – формирование правды -

защита/справедливость – просвещение – капитализация/формирование имиджа – организация – поддержка пассионарности – формирование Будущего/смыслов – удержание целостности (рамок цивилизации)». Более конкретно, разобрать эйдос между двумя своими платформами:

1. Информационная, журналистская платформа (сегодня есть) – «информирование – формирование правды – защита/справедливость – просвещение – капитализация/формирование имиджа». Это функция «зеркала» «фокусной линзы»;

2. Созидательная, проектная платформа СМИ (сегодня нет) - «организация – поддержка пассионарности – формирование Будущего/смыслов – удержание целостности (рамок цивилизации)». Это функция проектной самоорганизации общества и его развития, инжиниринга.



Только в этом случае мы можем говорить, что СМИ – полноценные и имеют шанс выйти из кризиса, занять свое место в эволюционном развитии общества и Бытия.

И надо различать, что в профессиональном плане информационная платформа – это традиционная журналистика, проектная платформа – совершенно новые компетенции и функции, не журналистские, которых сегодня у СМИ и журналистов нет (или минимально используются): организационные, психоинжиниринга, коммуникационные и др. Но это не значит, что их не было вовсе.

Ленинское «из искры возгорится пламя!» как раз и было громким объявлением на весь мир о такой функции – оружии и организации словом, заявкой на переформатирование мира. Сегодня у СМИ нет «искр», которые бы они были готовы предъявить в наступающей эпохе. Редактора газет не являются пассионариями, держателями трансценденции и проектности нового мира. Это наемные, эксплуатируемые люди. Поэтому проектные функции СМИ отсохли или отрублены.

Мы также помним (из рис.2 и табл. 1), что свою миссию (предметность, эйдос) СМИ смогут реализовать, если смогут сформировать объекты своих усилий. Цепочка эйдоса определяет функции и процессы изменений, но мир меняется, если быть точным, «изменениями на объектах». Поэтому всегда нужно говорить о формуле «процессы + их объекты изменений». И нас интересуют не все объекты, но те, которые являются субстратами Бытия, заданными для СМИ: «внимание (на тенденции прогресса, цивилизационные нормы человеческого общежития и отклонения от них как информационный повод) – различные коллективные общности (в первую очередь, вокруг мнений и проектов) – Будущее, выраженное в предельных смыслах и метафизике Бытия – власть вообще и самих СМИ («4-я власть»)».

Полная Модель СМИ, прежде всего, концептуальное понятие. Схематично ее идея представлена на рис.5:

Рис.б. Две платформы СМИдвуликий Янус»)


Полная Модель СМИ (генокод)

Согласно рис.5: две платформенные части СМИ (информационная и проектная) обслуживают создание объектов/субстратов СМИ – внимание, общность паствы, Будущее и Власть. Будучи способными создавать эти объекты, СМИ могут тогда включиться в коллективный Проект – эволюционное изменение цивилизации, т.е. в цивилизационный инжиниринг.

Цивилизационный инжиниринг направлен на изменение системы смыслов/мотивов общества и предельных характеристик цивилизации (человека, общества, реальности, будущего). Он будет успешным, если общество и СМИ освоят новые ключевые технологии – управления множественностью через множественность и предельные технологии сотворения мира сего (сотворения мира в Начале и доведение его до эволюционно логического финиша).

В науке за последнее отвечают попытки создать «Единую теорию всего» и найти «самую первую частицу физического мира» (сейчас это бозон Хиггса, она же «божья частица» или «частица Бога»[6]). Но это не будет законченным, метафизическим знанием. Метафизическая предельность состоит в том, чтобы показать, каким образом самый первый такт творения – различения Ничто на «То и Это» далее порождают всё остальное. И тогда тот же бозон Хиггса – следствие этого различения, но не начало всему, которое ищут физики.

Начало всему – такт различения на «То» и «Это». Это – базовая оппозиция Бытия. И тогда самыми первыми и ключевыми процессами становятся два – поддержание/воспроизводство этого различения (эволюция) и, наоборот, сведение различия в Единое, в Тождество, в Универсум («все едино, все одно»). Это самая базовая Игра Жизни – различие и единство (между человеком и Богом, мужчиной и женщиной, днем и ночью, жизнью и смертью, Раем и Адом, и т.д.).

Место СМИ – в механизме этой Игры. Быть между «То» и «Это» – своеобразной информационной и организационной связью, в чем бы потом в обществе и его бытии «То» и «Это» ни выражались. Во всем. Именно по этому СМИ также должны овладеть этими ключевыми технологиями – управления множественностью через множественность, оперирования прототехнологиями сотворения и эволюции применительно к своим задачам (эйдосу).

С учетом выше сказанного Полная Модель СМИ должна в себя включать:

1. Метафизику СМИ – трансцендентную основу СМИ, метафизическую предзаданность свыше – указание на особое место СМИ в технологиях Бытия, примененных к социуму;

2. Эйдос – полный перечень предметов/функций СМИ, начиная от информирования и заканчивая удержанием цивилизационной рамки всего человечества;

3. Модели основных объектов усилий СМИ (субстратов Бытия) – внимания, общности, Будущего и власти;

4. Технологии цивилизационного инжиниринга, применяемые через СМИ – оперирование двумя платформами СМИ;

5. Технологии объединения локальных и национальных СМИ в единую Глобальную Сеть СМИ;

6. Техническое задание на компетенции журналиста, KPI СМИ.

Цивилизационный инжиниринг должен иметь сводное представление о своем объекте – цивилизации и ее эволюции, ее экологичном (в широком смысле слова) сосуществовании с Землей, Ноосферой, Вселенной, Богом. В пределе – каким образом цивилизация вписана в самый базовый механизм Бытия – различения и удержания «То – Это». За такое сводное представление отвечает теория «цивилизационная антропология» (будет рассмотрена ниже)





[1] Однако с рейтингами связаны и опасные тенденции. В частности, эксперименты в Китае по установление «социального рейтинга» с использованием IT-технологий, в результате чего будет нормироваться деятельности и сама жизнь отдельных граждан (http://ideanomics.ru/articles/8018 ). Или манипулирование международными рейтингами, индексами цитирования и прочая. Но, очевидно, нет необоюдоострых социальных практик.

Так или иначе, рейтингование становится ключевым условием социальной капитализации, праймериз по различным поводам, инструментом управления в режиме онлайн со стороны общества, условием связности людей.
[2] В.Никитин. Доклады Система нового расселения Украины - https://www.youtube.com/watch?v=CMm y39YHEQ и https://www.voutube.com/watch?v=Pbr5AphWoU8
[3] Например, Ю.Радченко. Типы мышления в сложном мире: матричное VS функциональное - http://club-

seminar.liveiournal.com/19421.html
[4] С.Дацюк. Горизонты конструктивизма - http://lit.lib.ru/d/dacjuk s a/text 0040.shtml
[5] Мероприятия, проекты, правительственные программы Impact Investing осуществляются в Мексике и Бразилии, Южной Африке и Кении, Британии и Голландии, Индии, Сингапуре и Австралии.


***


Это отрывок из книги И. Козырева и В. Езерского „Двуликий Янус прессы”.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, кризис, права человека, проект, СМИ, сознание, управление, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как в России оправдали терроризм
... напомню суть дела. Роль СМИ сложно в нём переоценить. Слухи...– все это сделали «независимые СМИ» того времени. Если тогда было...лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на... горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...Путин интерпретировался кремлевскими политтехнологами, их СМИ и крымчанами однозначно, - ... жизни – чтобы политик был «двуликим Янусом»: с одной стороны – национальный ... антиолигархической  речью.        Российские  СМИ также  дружно отразили этот «перехлест...
Технология уничтожения: «Окно Овертона». И возможность противостояния дегенерации
... патологическом двуличии иудазма. Подобно двуликому Янусу, он требует противоположных вещей...меньшинства»); - «Частная собственность на СМИ» (как «исключительное право капитала ...- подробное обсуждение в оккупационных СМИ неких отвратительных событий и явлений...
Талмудическая основа Системы
...большинства); - «частная собственность на СМИ» (и исключительное право капитала ... патологическом двуличии иудазма. Подобно двуликому Янусу, он требует противоположных вещей ...меньшинства»); - «Частная собственность на СМИ» (как «исключительное право капитала ...
Современных рабов не принуждают, но морально развращают, разводят на жадность и лень
... Виктор Попазогло пишет следующее: “Кризис! СМИ измордовали обывателей очередным мировым жупелом... Бог и Дьявол, а БогоДьявол - двуликий Янус, показывающий каждому из двух лагерей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>