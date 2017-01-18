Двуликий Янус СМИ
10:32. 18 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Двуликий Янус СМИ
Каждое время привносит свое понимание о месте и роли СМИ, нарабатывает универсальные и ситуативные требования к четвертой власти.
Кризис СМИ, мировой кризис и цифровые изменения реальности заставляют многое для СМИ переосмыслить.
Если кратко, то все должно свестись к переосмыслению типовых воззрений и утверждений о СМИ, обнаружению и осмыслению новых воззрений, по совокупности – к переуточнению роли СМИ. Не меняться или почивать на лаврах не получится.
СМИ должны стать двуликим Янусом – наследовать у мифического римского Бога его способность прозревать вглубь Прошлого и Будущего, быть началом всем начинаниям, вратами земными и небесными. Тем самым быть способными не только и не просто информировать (как сейчас), но и вести проектным образом цивилизации за собой (чего пока нет, но необходимо).
СМИ в XXI веке должны резко усложниться – перейти к совмещению журналистского и проектного подходов к обществу. Это означает следующее:
Каждое время привносит свое понимание о месте и роли СМИ, нарабатывает универсальные и ситуативные требования к четвертой власти.
Кризис СМИ, мировой кризис и цифровые изменения реальности заставляют многое для СМИ переосмыслить.
Если кратко, то все должно свестись к переосмыслению типовых воззрений и утверждений о СМИ, обнаружению и осмыслению новых воззрений, по совокупности – к переуточнению роли СМИ. Не меняться или почивать на лаврах не получится.
СМИ должны стать двуликим Янусом – наследовать у мифического римского Бога его способность прозревать вглубь Прошлого и Будущего, быть началом всем начинаниям, вратами земными и небесными. Тем самым быть способными не только и не просто информировать (как сейчас), но и вести проектным образом цивилизации за собой (чего пока нет, но необходимо).
СМИ в XXI веке должны резко усложниться – перейти к совмещению журналистского и проектного подходов к обществу. Это означает следующее:
1. Профессия журналиста теперь резко усложняется – кроме писательской компетенции журналист теперь должен владеть технологиями социального инжиниринга, проектного менеджмента и другими, необходимыми для того, чтобы в проектном режиме сподвигать общество к самоорганизации и движению к Будущему – исполнять роль модератора;
2. СМИ теперь должны превратиться в центр синхронизации общественных инициатив, проектный офис для конкретной территории (полиса, республики). В этом качестве они будут сопоставимы с другими формами проектной соорганизации и будут с ними конкурировать – партиями, государственной властью, волонтерством и т.д. Но это нельзя рассматривать как их подмену – «4-я власть» теперь не может не быть проектной, и она – всегда дополнение, клей других властей;
3. Проектная деятельность – форма ответственного поведения и реализации своего мировоззрения (желания идеального Будущего) СМИ. В первых частях своего предметного эйдоса СМИ реализуют мировоззрение через выбранную тематику, свои KPI и оценочные суждения/субъективность. В остальных, более сложных частях эйдоса СМИ реализуют мировоззрение только проектно – выходя за рамки чисто журналистики, но играя роль общественной платформы самоорганизации и эволюции общества;
4. Переходной частью между просто информированием и проектным подходом для СМИ является инструмент рейтинга, который СМИ должны в виде сетки мониторинга накинуть как можно более основательно на все в сфере своего внимания – выразить в нормативных показателях и рейтингах свою подшефную территорию, читательскую аудиторию, проекты государства, бизнес-проекты и т.д. Матричная мировоззренческая разметка жизни территории/страны/мира должна стать основой для присвоения им мировоззренческих и цивилизационных KPI от СМИ[1]. Это же позволит избежать обвинения СМИ в необъективности и личных пристрастиях, в судебном преследовании по этим поводам;
5. Территория (полис, республика, страна, цивилизация) не сможет далее развиваться, если СМИ не перейдут в проектный режим и не подставят в этом качестве плечо синхронизатора территории. Но именно в этом качестве никто СМИ сегодня не рассматривает – ни власть, ни общество, ни сами СМИ.
При этом проектный режим СМИ тут понятие обобщенное, включающее в себя организацию с участием СМИ всего процесса, начиная от проблематизации Будущего, обновления его онтологии и завершая поддержкой внедрения отдельных проектов Будущего.
Под это должны возникать соответствующие когнитивные механизмы и их методология. Часть из них, например, подсказана Киевским Клубом Дилетантов (сейчас он живет не в клубном качестве): нужно «уметь думать временем, Будущим», уметь различать и создавать Иное, создавать новые субъекты – «мировые города», а в них должно быть «место, которым город думает». Они показаны на рис.2 как выходы из субстратов предметного пространства СМИ (распаковки группы понятий «внимание – общность – будущее – смыслы – власть»’).
Понятие «место, которым город думает» - сложное, композитное. Это место и его публичное существование, это люди, в т.ч. в сетевом доступе, это дискурс, это трансляция на общественность, это концептуальность и наука, и много чего еще. Но прежде всего – люди, которые на себя взвалили синхронизацию всего этого[2] [3] [4]. Но это точно не приглашение экспертов на посиделки и интервью.
Сегодня в Украине (и России) нарабатываются технологии «верстака онтологий» - когнитивных методов и инструментов по производству новых концептуальных знаний, без которых футуризм и форсайт становятся невозможными6-7.
Что является своеобразным ответом западным исканиям в виде Института сингулярности, Института сложности в Санта-Фэ (SFI), Института будущего Дж.Сороса, концепций «преобразующих инвестиций» (Impact Investing) под эгидой глобальная сети Impact Investing (GIIN), в руководящие органы которой вошли J.P. Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Prudential, UBS, госведомства отдельных стран[5]. Хотя бы так.
Так или иначе, главная инновация и будущая капитализация в XXI веке будут связаны с предложением Новой Картины Мира и ее онтологии (трансцедентных и антропологических оснований). Нужны новые цивилизационные постановочные вопросы о смыслах жизни и макроцелях государства, которые только и могут дать необходимую энергию движению вперед.
Нужно увидеть государство как «новую, полифоничную страну», в которой много стилей жизни на основе самоорганизации человека с опорой на его природу. Нужна иная социология человека – антропно-божественная. И только тогда возможен переход к иному типу коммуникаций, совместности, государства, модели развития.
Нужна новая трансценденция. Запад свою трансценденцию предложил – права человека, сбалансированные божьей благодатью в награду за упорный труд. Потом труд в качестве ценности был подмен капиталом как условием равноценного обмена на гедонизм вместо божьей благодати.
Следующим этапом просматривается нетократия – капитализация контроля над личной жизнью и трансакциями людей. Наличие такого контроля уже не требует служения даже мамоне. Посткапитализм и постэкономика на основе объявленного трансгуманизма исчерпывающе приводят человека к положению расходного ресурса (в неорабство).
И это одна ветка социальной эволюции. Нужна другая – во противу ей. И тогда два вопроса – какая и как на нее выйти?
Вот те две логические линии социальной эволюции, с которых можно начать построение платформы из СМИ – движение в сторону нетократии или альтернативного типа общества на иной трансценденции?
Так или иначе, СМИ должны быть платформой (в дополнение к соцсетям) движения общества в сторону практик самоорганизации, внедрения норм открытости (к СМИ должно быть применимо «стояли рядом со свечкой» во всем, что касается общества и его публичных интересов), создания актуального коллективного опыта и пиринговых знаний (эффект «со-вести» на основе облачных IT-подходах), взаимоотношений со- резонанса.
Причем, со-резонанс, возникающий двояким образом – как доверительные коммуникационные отношения и как то, что в Коране указано «где двое во Славу Мою, там и Я среди вас», как возникающая иррациональная синхронизация между людьми и внешними событиями внутри проектов движения к Будущему.
Под мысль о приоритетном проектном поведении СМИ в постиндустриальную эпоху (с акцентом на процессы самоорганизации и синхронизации) пространство ролей на рис.2 можно переформатировать согласно рис.3:
Полная Модель СМИ
Итак, мы констатировали: СМИ должны статья двуликим Янусом – двухплатформенными и в этом качестве полностью реализовать свою миссию (эйдос): «информирование – формирование правды -
защита/справедливость – просвещение – капитализация/формирование имиджа – организация – поддержка пассионарности – формирование Будущего/смыслов – удержание целостности (рамок цивилизации)». Более конкретно, разобрать эйдос между двумя своими платформами:
1. Информационная, журналистская платформа (сегодня есть) – «информирование – формирование правды – защита/справедливость – просвещение – капитализация/формирование имиджа». Это функция «зеркала» «фокусной линзы»;
2. Созидательная, проектная платформа СМИ (сегодня нет) - «организация – поддержка пассионарности – формирование Будущего/смыслов – удержание целостности (рамок цивилизации)». Это функция проектной самоорганизации общества и его развития, инжиниринга.
Только в этом случае мы можем говорить, что СМИ – полноценные и имеют шанс выйти из кризиса, занять свое место в эволюционном развитии общества и Бытия.
И надо различать, что в профессиональном плане информационная платформа – это традиционная журналистика, проектная платформа – совершенно новые компетенции и функции, не журналистские, которых сегодня у СМИ и журналистов нет (или минимально используются): организационные, психоинжиниринга, коммуникационные и др. Но это не значит, что их не было вовсе.
Ленинское «из искры возгорится пламя!» как раз и было громким объявлением на весь мир о такой функции – оружии и организации словом, заявкой на переформатирование мира. Сегодня у СМИ нет «искр», которые бы они были готовы предъявить в наступающей эпохе. Редактора газет не являются пассионариями, держателями трансценденции и проектности нового мира. Это наемные, эксплуатируемые люди. Поэтому проектные функции СМИ отсохли или отрублены.
Мы также помним (из рис.2 и табл. 1), что свою миссию (предметность, эйдос) СМИ смогут реализовать, если смогут сформировать объекты своих усилий. Цепочка эйдоса определяет функции и процессы изменений, но мир меняется, если быть точным, «изменениями на объектах». Поэтому всегда нужно говорить о формуле «процессы + их объекты изменений». И нас интересуют не все объекты, но те, которые являются субстратами Бытия, заданными для СМИ: «внимание (на тенденции прогресса, цивилизационные нормы человеческого общежития и отклонения от них как информационный повод) – различные коллективные общности (в первую очередь, вокруг мнений и проектов) – Будущее, выраженное в предельных смыслах и метафизике Бытия – власть вообще и самих СМИ («4-я власть»)».
Полная Модель СМИ, прежде всего, концептуальное понятие. Схематично ее идея представлена на рис.5:
Рис.б. Две платформы СМИ («двуликий Янус»)
Полная Модель СМИ (генокод)
Согласно рис.5: две платформенные части СМИ (информационная и проектная) обслуживают создание объектов/субстратов СМИ – внимание, общность паствы, Будущее и Власть. Будучи способными создавать эти объекты, СМИ могут тогда включиться в коллективный Проект – эволюционное изменение цивилизации, т.е. в цивилизационный инжиниринг.
Цивилизационный инжиниринг направлен на изменение системы смыслов/мотивов общества и предельных характеристик цивилизации (человека, общества, реальности, будущего). Он будет успешным, если общество и СМИ освоят новые ключевые технологии – управления множественностью через множественность и предельные технологии сотворения мира сего (сотворения мира в Начале и доведение его до эволюционно логического финиша).
В науке за последнее отвечают попытки создать «Единую теорию всего» и найти «самую первую частицу физического мира» (сейчас это бозон Хиггса, она же «божья частица» или «частица Бога»[6]). Но это не будет законченным, метафизическим знанием. Метафизическая предельность состоит в том, чтобы показать, каким образом самый первый такт творения – различения Ничто на «То и Это» далее порождают всё остальное. И тогда тот же бозон Хиггса – следствие этого различения, но не начало всему, которое ищут физики.
Начало всему – такт различения на «То» и «Это». Это – базовая оппозиция Бытия. И тогда самыми первыми и ключевыми процессами становятся два – поддержание/воспроизводство этого различения (эволюция) и, наоборот, сведение различия в Единое, в Тождество, в Универсум («все едино, все одно»). Это самая базовая Игра Жизни – различие и единство (между человеком и Богом, мужчиной и женщиной, днем и ночью, жизнью и смертью, Раем и Адом, и т.д.).
Место СМИ – в механизме этой Игры. Быть между «То» и «Это» – своеобразной информационной и организационной связью, в чем бы потом в обществе и его бытии «То» и «Это» ни выражались. Во всем. Именно по этому СМИ также должны овладеть этими ключевыми технологиями – управления множественностью через множественность, оперирования прототехнологиями сотворения и эволюции применительно к своим задачам (эйдосу).
С учетом выше сказанного Полная Модель СМИ должна в себя включать:
1. Метафизику СМИ – трансцендентную основу СМИ, метафизическую предзаданность свыше – указание на особое место СМИ в технологиях Бытия, примененных к социуму;
2. Эйдос – полный перечень предметов/функций СМИ, начиная от информирования и заканчивая удержанием цивилизационной рамки всего человечества;
3. Модели основных объектов усилий СМИ (субстратов Бытия) – внимания, общности, Будущего и власти;
4. Технологии цивилизационного инжиниринга, применяемые через СМИ – оперирование двумя платформами СМИ;
5. Технологии объединения локальных и национальных СМИ в единую Глобальную Сеть СМИ;
6. Техническое задание на компетенции журналиста, KPI СМИ.
Цивилизационный инжиниринг должен иметь сводное представление о своем объекте – цивилизации и ее эволюции, ее экологичном (в широком смысле слова) сосуществовании с Землей, Ноосферой, Вселенной, Богом. В пределе – каким образом цивилизация вписана в самый базовый механизм Бытия – различения и удержания «То – Это». За такое сводное представление отвечает теория «цивилизационная антропология» (будет рассмотрена ниже)
[1] Однако с рейтингами связаны и опасные тенденции. В частности, эксперименты в Китае по установление «социального рейтинга» с использованием IT-технологий, в результате чего будет нормироваться деятельности и сама жизнь отдельных граждан (http://ideanomics.ru/articles/8018 ). Или манипулирование международными рейтингами, индексами цитирования и прочая. Но, очевидно, нет необоюдоострых социальных практик.
Так или иначе, рейтингование становится ключевым условием социальной капитализации, праймериз по различным поводам, инструментом управления в режиме онлайн со стороны общества, условием связности людей.
Так или иначе, рейтингование становится ключевым условием социальной капитализации, праймериз по различным поводам, инструментом управления в режиме онлайн со стороны общества, условием связности людей.
[2] В.Никитин. Доклады Система нового расселения Украины - https://www.youtube.com/watch?v=CMm y39YHEQ и https://www.voutube.com/watch?v=Pbr5AphW
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[3] Например, Ю.Радченко. Типы мышления в сложном мире: матричное VS функциональное - http://club-
seminar.liveiournal.com/19421.html
seminar.liveiournal.com/19421.html
[4] С.Дацюк. Горизонты конструктивизма - http://lit.lib.ru/d/dacjuk s a/text 0040.shtml
[5] Мероприятия, проекты, правительственные программы Impact Investing осуществляются в Мексике и Бразилии, Южной Африке и Кении, Британии и Голландии, Индии, Сингапуре и Австралии.
[6]
Википедия: Бозон Хиггса -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B
E%D0%B7%D0%BE%D0%BD %D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81%D0%B0
Википедия: Бозон Хиггса -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B
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Это отрывок из книги И. Козырева и В. Езерского „Двуликий Янус прессы”.
Источник: ss69100.livejournal.com