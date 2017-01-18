К чему же мы более склонны: к демократии или диктатуре? Смотрим на мозг. Лобные доли сформировались для того, чтобы делиться пищей, причем необязательно с родственниками.

Мы – млекопитающие, которые ведут себя очень агрессивно и неразумно. Ценится высокая адаптивность, умение добыть хлеб насущный (за счет соседей), по биологическим законам идет и размножение. Структура общества отражает эволюционные, а не рассудочные результаты развития человечества.

- Человеческое – это то, что не приносит прямой биологической выгоды. Заработать денег, создать пещерку, то есть жилье, перенести свой геном в следующее поколение – где тут человеческое? Мы людьми-то так и не стали.

Жесточайший отбор сделал из нас социальных существ с огромными лобными областями. Это дало нам возможность сосуществовать вместе, не бросаясь с ножом друг на друга при каждом приступе голода. Но нужно еще минимум двести тысяч лет отбора для того, чтобы это превратилось в абсолютную норму.

Сейчас мы социальные, но все еще звери. Мы понимаем, что красть нехорошо, но крадем! За счет лобных областей пытаемся соблюдать социальное поведение, но мы еще полузвери, которым надо устанавливать иерархию и проч. Посмотрите, как люди пробиваются к власти и деньгам: все та же иерархичность и доминантность.

Кстати, люди зачастую лезут в политику даже не ради денег, а ради доминантности, проще говоря, чтобы выпендриться так, как другие не могут. Это инстинктивная форма поведения, потому что человек, как животное, – тоталитарист.

С одной стороны, на публике все норовят показать себя демократами и гуманистами, а когда их никто не видит, так начинают себя вести как бабуины в стае. Разницы нет между группой подростков у подъезда, грабящих прохожих, и группой стран, которые занимаются тем же самым! И то, и другое – биологическая модель поведения.

Для обезьяны нормально не думать, лениться, обманывать, изменять с чужой женой, воровать деньги. Но это запрещено, и люди балансируют между чисто обезьяньим и человеческим. Причем, мне кажется, многие даже и не пытаются этого делать, полностью отдаваясь эволюционному ветру.

Любая самоорганизация биологична по своей сути. Посмотрите на мафию, на то, что происходит в тюрьмах. Если мы хотим создать абсолютно иерархическое общество, то среди людей, которые исповедуют приматное поведение, это проще сделать.

По этой же причине тоталитарное общество построить проще, чем демократическое. Для демократического общества надо отобрать людей, которые будут думать одинаково и одинаково порядочно себя вести. Но без научного церебрального сортинга этого сделать невозможно, и всегда среди самых больших демократов появятся два вора, которые все украдут. Это у нас и было в 90-е годы, когда под лозунгами демократии собрались воришки, и все растащили.

Благодаря своему мозгу, человечество способно создавать новое, то, что нет в природе. Может быть, нам стоит заняться чем-то разумным, а не просто маскировать бабуинские отношения и такие же цели?

Проф. Савельев С.В.