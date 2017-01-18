Главная » Мировоззрение

Для обезьяны нормально не думать, лениться, обманывать, изменять с чужой женой, воровать деньги

10:41. 18 января 2017 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:
Мы – млекопитающие, которые ведут себя очень агрессивно и неразумно

- Человеческое – это то, что не приносит прямой биологической выгоды. Заработать денег, создать пещерку, то есть жилье, перенести свой геном в следующее поколение – где тут человеческое?

Мы людьми-то так и не стали.

Мы – млекопитающие, которые ведут себя очень агрессивно и неразумно.

Ценится высокая адаптивность, умение добыть хлеб насущный (за счет соседей), по биологическим законам идет и размножение.

Структура общества отражает эволюционные, а не рассудочные результаты развития человечества.

К чему же мы более склонны: к демократии или диктатуре? Смотрим на мозг. Лобные доли сформировались для того, чтобы делиться пищей, причем необязательно с родственниками.

Жесточайший отбор сделал из нас социальных существ с огромными лобными областями. Это дало нам возможность сосуществовать вместе, не бросаясь с ножом друг на друга при каждом приступе голода. Но нужно еще минимум двести тысяч лет отбора для того, чтобы это превратилось в абсолютную норму.

Сейчас мы социальные, но все еще звери. Мы понимаем, что красть нехорошо, но крадем! За счет лобных областей пытаемся соблюдать социальное поведение, но мы еще полузвери, которым надо устанавливать иерархию и проч. Посмотрите, как люди пробиваются к власти и деньгам: все та же иерархичность и доминантность.

Кстати, люди зачастую лезут в политику даже не ради денег, а ради доминантности, проще говоря, чтобы выпендриться так, как другие не могут. Это инстинктивная форма поведения, потому что человек, как животное, – тоталитарист.

Любая самоорганизация биологична по своей сути

С одной стороны, на публике все норовят показать себя демократами и гуманистами, а когда их никто не видит, так начинают себя вести как бабуины в стае. Разницы нет между группой подростков у подъезда, грабящих прохожих, и группой стран, которые занимаются тем же самым! И то, и другое – биологическая модель поведения.

Для обезьяны нормально не думать, лениться, обманывать, изменять с чужой женой, воровать деньги. Но это запрещено, и люди балансируют между чисто обезьяньим и человеческим. Причем, мне кажется, многие даже и не пытаются этого делать, полностью отдаваясь эволюционному ветру.

Любая самоорганизация биологична по своей сути. Посмотрите на мафию, на то, что происходит в тюрьмах. Если мы хотим создать абсолютно иерархическое общество, то среди людей, которые исповедуют приматное поведение, это проще сделать.

По этой же причине тоталитарное общество построить проще, чем демократическое. Для демократического общества надо отобрать людей, которые будут думать одинаково и одинаково порядочно себя вести. Но без научного церебрального сортинга этого сделать невозможно, и всегда среди самых больших демократов появятся два вора, которые все украдут. Это у нас и было в 90-е годы, когда под лозунгами демократии собрались воришки, и все растащили.

Благодаря своему мозгу, человечество способно создавать новое, то, что нет в природе. Может быть, нам стоит заняться чем-то разумным, а не просто маскировать бабуинские отношения и такие же цели?



Проф. Савельев С.В.

***

Отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: биология, демократы, общество, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... оно совершенно нормально и служит для поддержания иерархического ...культурного развития, нежели думать, что первобытный человек,... именовала «Грязная обезьяна, грязная обезьяна, грязная обезьяна». Лана в ... раз навсегда установ­ленных иерархии и порядков....
Бэкграунд, выпуск-327 за 23 ноября 2013
...весь мир, прикрывая собственную лень, дурость и вороватость? ... сути – нормальные, адекватные люди. Таким образом, для той абсолютно ... также и современная одесская обезьяна, обученная крутить баранку и...условиях возле моря, я думаю, все желающие приходят ...
Работа — не волк, а без труда — нет добра
... человека кормит, а лень портит. Смерть за ...»):Труд делает из обезьяны человека, а работа...должен меняться соответственно нормальных нагрузок на физическое...площадка для подготовки инструкторов для активного туризма для всей...Вы не будете думать о логотипе своего...
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
...нормальные условия для меньшинства и большинство стран этого добились. Трудно создать нормальные условия для... человек отличается от обезьяны лишь тем, что...человечество, которое перестанет думать, рано или поздно ... и умственную лень - хотя бы для того, чтобы...
Как выбрать полезный детский лагерь сегодня?
...относят все кому не лень. ДОЛы утверждают, что...и не кривляются как обезьяны, не валяются как ...шоколад, не думая о зубах - думать о них он... для эмо и готов, лагеря для "блондинок", лагерь для ...помойку, и поэтому нормальный ребёнок от подобного бесполезного...
«Обрезанные цари» (Часть III). И кто есть подлинный православный Царь
... они и были «самыми нормальными» царями из «Романовых»… ... Все армейские наставления для снайперов однозначно говорят:...тоже грех (уныния, лени). Хотя бы потому, ...проповеди говорил «Не думайте, что Я пришел... говорил: «Поистине, диавол — обезьяна Бога!»… [29] «...

Один комментарий»

  • 84 80
    Сергей Витальевич 18 января 2017 в 11:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Проф. Савельев С.В.”-вряд ли,скорее всего,какой нибудь Фишман. Кому посыл? Опять русским?Воришки все растащили?-Государственные преступники.И почему ни одна народнозаступническая партия не инициирует возвращение уг.статьи-измена Родине?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>