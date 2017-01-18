«Что поделаешь, вместе с Россией проиграли холодную войну!»

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«В русско-турецкой войне русские солдаты и офицеры, болгарские ополченцы отдали свои жизни за свободную Болгарию. А не за страну с убитым за двадцать с лишним лет «демократии» производством. Теперь мы вынуждены собирать клубнику в Англии, персики в Испании», – заявил газете ВЗГЛЯД болгарский журналист Борис Анзов, комментируя свой диалог по этому поводу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Во вторник на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова журналист болгарского агентства «Медиа-мост» Борис Анзов привлек внимание министра к состоянию могил русским воинам в болгарской Плевне.

«В Болгарии, в городе Плевне, есть 3400 могил русских воинов. Они все заросли…Может быть, вы обратите на это внимание?» – цитирует его The Bulgarian Times. При этом журналист посетовал на современное положение болгар в рамках Евросоюза. «За то ли умирали войны в Болгарии, чтобы теперь мы собирали персики в Испании, оливки в Греции, клубнику в Англии?» – риторически спросил журналист министра. Впрочем, его вопрос больше походил на небольшую речь.

Лавров, в свою очередь, обещал разобраться с состоянием памятников и могил в Плевне, попросив Анзова передать ему материалы по данному вопросу. Кроме того, Анзов и Лавров обменялись мнениями о положении христиан в Ираке, откуда недавно вернулся болгарский журналист. Министр в этой связи призвал защищать не только христиан, но и христианские и все традиционные ценности, причем не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

В интервью газете ВЗГЛЯД Борис Анзов рассказал подробнее о положении христиан в Ираке, о ситуации вокруг кладбища русских солдат в Плевне, а также о том, какой помощи ждет болгарский народ от России.

ВЗГЛЯД: Борис, с Лавровым вы заговорили о том, что были в Ираке, в том числе в регионе Мосула. Положение христиан там может улучшиться после освобождения этого города?

Б. А.: Я был у настоятеля монастыря Мар-Маттай, в этом монастыре находится древняя библиотека. Боевики ИГИЛ* тогда находились в четырех километрах от них, но, как сказал настоятель, монахи не собираются покидать этот монастырь. Страшно представить, что их ждет, если исламисты ворвутся туда. Сами христиане, бежавшие из Мосула, говорили о том, что не собираются возвращаться. Их дома разрушены, конфликт будет длиться еще долго, и они думают лишь о том, чтобы спастись.

Христиане бегут в Иракский Курдистан – курды предоставляют им свободу, разрешают строить церкви. В городе Башика есть целый христианский квартал, где можно, например, свободно приобрести алкоголь. Курды называют христиан братьями. Один из местных курдских генералов, Бахрам Доски, даже приказал восстановить упавший после обстрела крест с одной из церквей. Многие хотят потом перебраться в Ливан или в Европу.

Бегут из Мосула не только христиане, бегут все, независимо от конфессий. Некоторые бежавшие рассказывали, что покинули свои дома за несколько часов до прихода ИГИЛ. Скоро на русском языке выйдет мое интервью с командующим пешмергой. Это курдский генерал честно мне сказал: «Пока есть продажные политики, мы в Ираке будем еще долго убивать друг друга». Он военный, ему незачем говорить приторным языком дипломатии. «После ликвидации ИГИЛ на их месте появится новое ИГИЛ. Неважно, как это будет называться. Война будет продолжаться еще долго», – сказал он мне. Я был также и в Сирии. Видел оскверненное христианское кладбище в городе Кесаб. Производит удручающее впечатление. Имена усопших были стерты с надгробных плит.

ВЗГЛЯД: Согласны ли вы с утверждением Лаврова, призвавшего защищать христианские и другие традиционные ценности и охарактеризовавшего европейские ценности, как на самом деле постхристианские?

Б. А.: Безусловно, согласен. Например, у нас в Болгарии сейчас уже катастрофически низкая рождаемость. При этом большой поток мигрантов с Ближнего Востока. Мы не размножаемся, а они – да. При этом они не хотят ассимилироваться. Нас, как и других европейцев, христиан, однажды просто вытеснят. Не пора ли нам изучать уже арабский и турецкий языки?

При этом эти беженцы в большинстве своем бегут не от войны. Настоящие мужчины сражаются за свою родину там, в Ираке, в Сирии. К нам же толпами, каждый день едут беженцы из Афганистана, из Африки. В Болгарии организуются добровольческие отряды, пытающиеся остановить нашествие, но их арестовывает полиция.

ВЗГЛЯД: Что касается солдатских кладбищ в Болгарии, то в России считается, что там за ними налажен хороший уход. Вы же говорите, что сняли документальный фильм о состоянии памятников, и многие из них в таком состоянии, что вам пришлось прорубаться к ним «с мачете в руках»

Б. А.: Начнем с того, что я живу на юге Болгарии. Некоторые нас, южан, называют македонцами, но факт в том, что мою малую родину, юг страны, как раз Россия не освобождала во время русско-турецкой войны. У меня нет повода благодарить Россию, или заниматься российской пропагандой. Но и мои предки также лежат на болгарских кладбищах, у меня на малой родине, на юге Болгарии.

Мы тогда сами завоевали свою свободу. В моем городе на центральном кладбище есть захоронения немецких солдат, они чистые, за ними ухаживают. В Плевне сейчас установлено порядка 130 памятников и монументов в честь русских освободителей. Меня задело то, что я увидел. Российские могилы в Плевне, к сожалению, ужасно запущены. К ним просто не подобраться. Даже немцы в Германии ухаживают за памятниками советским солдатам.

В Болгарии очень много людей добровольно ухаживают за захоронениями российских солдат. Приезжают, берут косы, лопаты, бензопилы, избавляются от зарослей, чистят могилы и памятники от мусора. Но потом их за это могут наказать – с точки зрения городских властей, нельзя самостоятельно ухаживать за монументами. Я снял документальный фильм о героях Плевны.

ВЗГЛЯД: А сами городские власти Плевны почему не ухаживают за захоронениями?

Б. А.: Начиная с 1990-х годов Болгария переживает состояние культурного упадка. Простые люди заботятся больше о том, как выжить, а не ухаживать за памятниками. И вообще этим должно заниматься государство, власти, мэрия Плевны. Они их должны чистить, даже выделяя средства из зарплат чиновников, если нет денег в бюджете, ведь без русских солдат они бы вообще не сидели на своих должностях. Но они, наверное, ждут, когда придет очередной транш от Евросоюза, чтобы благоустроить парк с российскими захоронениями.

Раньше я писал в МИД России с просьбой помочь в этом вопросе и, повторю, снял документальный фильм на эту тему. Мы обсуждали ее с моим другом, руководителем управления культуры Минобороны Антоном Губанковым, уже собирались активно заняться этим вопросом, но, к сожалению, он погиб в недавней катастрофе Ту-154. Теперь я решил рассказать о состоянии памятников Сергею Лаврову.

ВЗГЛЯД: Обращаясь к Лаврову, вы сказали, что русские воины в Болгарии умирали не для того, чтобы современные болгары «собирали клубнику в Англии». Что вы имели в виду?

Б. А.: Погибшие в русско-турецкой войне русские солдаты и офицеры, болгарские ополченцы, отдали свои жизни за свободную Болгарию. А не за страну с убитым за двадцать с лишним лет «демократии» производством. Теперь мы вынуждены собирать клубнику в Англии, персики в Испании. Что поделаешь, вместе с Россией мы проиграли холодную войну!

ВЗГЛЯД: Чем же Болгарии может помочь Россия?

Б. А.: В прошлом году на аналогичной пресс-конференции я предлагал Лаврову увеличить количество бюджетных мест для болгарских студентов. Молодые, образованные болгары едут учиться на Запад. Если так будет продолжаться дальше, скоро в Болгарии забудут о том, что такое Россия вообще. При этом мы не богатая страна, у нас мало кто может позволить себе платное образование в России.

Я бы хотел, чтобы в России, критикуя политику наших властей, не ругали при этом нас. Болгарский народ не принимал решение об остановке «Южного потока», о запрете полетов в Сирию российских самолетов с гуманитарной помощью. Болгарский народ ждет даже не материальной, а в первую очередь моральной поддержки от России.

Болгарский царь Борис III во время Второй мировой войны отказался отправить своих солдат воевать против России, и за это он был отравлен Гитлером. Я боюсь, что сейчас политиков, подобных Борису, не найдется.

Марина Балтачева, Никита Голобоков