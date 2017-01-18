«Белые волки»: русские добровольцы в Югославии

Военный конфликт в Боснии и Герцеговине унес жизни около 200 000 тысяч человек. Боевые потери всех сторон конфликта составили не менее 90 000 тысяч погибших. 60 000 тысяч боснийских мусульман, 7 000 хорватов и 22 000 сербов, бок о бок с которыми, на протяжении всех трех лет войны, сражались и русские добровольцы.

Все против всех

Так на стороне хорватского населения республики воевали добровольцы и наемники из Германии, Швеции, Польши, Бельгии, Италии и Австрии. Интересы бошняков - мусульманского населения Боснии, отстаивали моджахеды из Афганистана, Ливии, Саудовской Аравии, Йемена, Алжира и Туниса. А плечом к плечу с сербами сражались солдаты из Греции, Украины и России.

«Бели вукови»

22 февраля 1993 года командование новосозданного отряда «Белые волки» принял Срджан Кнежевич, который командовал подразделением до середины 1996 года. 16 мая 1995 года он получил ранение в ходе битвы на Дебело-Брдо, однако остался в строю и продолжил руководить отрядом. Подразделение прославилось своим отменным упорством и большой выносливостью: солдаты спецназа выжили после жуткой метели при температуре -30 градусов на горе Бьелашница, где проживают только дикие белые волки, в честь чего и получило своё название. «Белые волки» участвовали в многочисленных сражениях и операциях. В подразделении самый значительный процент бойцов составляли добровольцы из России.

Старые знакомые

По скольку ключевые события боснийского кризиса происходили спустя несколько лет после вывода Советских войск из Афганистана, многие из участников той войны перекочевали на новую, вновь встретившись друг с другом лицом к лицу, пусть и в совсем новых для себя декорациях, но со старыми претензиями и высокой долей недосказанности.

Главный бой «Волков»

Безусловно самым ярким примером боевого опыта русских добровольцев с афганскими частями боснийских вооруженных сил, был бой за высоты Заглавак и Столац, в Восточной Боснии, 12 августа 1993 года. Он сравним с подвигом псковских десантников в Чечне весной 2000 года. Тогда десяток русских добровольцев защищая ключевые высоты, выдержали серию отчаянных атак мусульман. Утром начался бой. Мусульмане подкрались к укрытию, бункеру. Этот блиндаж был объектом зависти для русских, оставшихся на Заглаваке. Но, казалось бы надежное убежище, бункер стал смертельной ловушкой для его защитников. Скрытые предрассветным сумраком, мусульмане открыли огонь по входу в бревенчатое укрытие. Из троих защитников бункера в живых остался только один. Затем бой переместился к соседней высоте - горе Заглавак. Основная масса русских покинула высоту, осталась одна «*мужицкая» смена - десять человек при большом количестве оружия и боеприпасов. «Мужиками» на Балканах называли «настоящих» казаков.

На десятерых русских обрушился огонь гаубиц и минометов. Вжавшись в землю, за каменными брустверами, горстка добровольцев приняла бой. Озверевшие от крови и близости победы моджахеды неоднократно бросались на позиции русских. Мусульмане буквально засыпали неприступную высоту минометными минами. Российский флаг, поднятый над Заглаваком, действовал на противника как красная тряпка на быка. В течение 6 часов отряд, неся потери, вел бой под артиллерийским и минометным огнем до подхода подкрепления, имея ограниченную огневую поддержку сербской артиллерии.

Волна за волной озверевшие и жаждущие мести мусульмане накатывали на Заглавак. Но все эти волны как о каменный утес кровавыми брызгами разбивались о мужество нескольких русских парней. Имея много патронов, добровольцы поддерживали непрерывный огневой ливень. Когда стволы пулеметов раскалялись, бойцы брали в руки автоматы... Бой тянулся час за часом, а помощи из тыла все не подходило. Солдаты продолжали стрелять, делая перерыв лишь для того, чтобы быстро переснарядить рожки патронами. Позади гремела сербская артиллерия, посылая снаряды в сторону врага. Русские находились в полуокружении, при желании можно было бы отойти, спасая свои жизни. Но никто из парней не отступил. Выручили их свои. Сербские ополченцы в этот ад предпочли не соваться. На помощь пришли казаки и «мужики» с Околишты. Появление русского подкрепления разблокировало защитников высоты. Мусульманам пришлось бежать. Несмотря на то, что противник был обескровлен и отошел, по приказу сербского командования высоту оставили. После этого Заглавак на какое-то время заняли мусульмане, но эта схватка обескровила их отборные отряды. Окончательно высота была захвачена сербами спустя три недели.

<<Волки>> - навсегда!

По окончании Боснийской войны в 1995 году и даже после фактического роспуска отряда годом позже, многие русские добровольцы не сменив нашивок с белыми хищниками на своих рукавах, отправились скитаться по просторам бывшей Югославии в поисках новых боев с противниками своих сербских братьев и дальше. Поучаствовав в Косовском конфликте 1999 года, албанско-македонских столкновениях 2001 года и даже побывали в качестве независимых мирных наблюдателей во время референдума о независимости Черногории в 2006.

Источник: «Белые волки»: русские добровольцы в Югославии

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