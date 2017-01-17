Ж. Таль:„Смотришь на лица латвийской молодежи и видишь пустоту”

«Сейчас, – продолжала Жанна Таль, – опубликовали вскрытую хакерами базу данных WADA. Кстати, спасибо огромное хакерам за это. Ясно показали, что американские спортсмены могут просто так принимать сильнодействующие допинги . И их не только допускают к соревнованиям, но и не проверяют, и медали тоже никто не отбирает. А наших инвалидов, которые вынуждены принимать лекарства, чтобы выжить, просто не допускают к соревнованиям, ссылаясь на нарушения. Опять же бездоказательно.



Мне кажется, все это аукается. Пока еще это не так заметно, но всё же. Смотрите, какие сейчас сложности в тех же США. В экономическом плане. Долго раздувать пузырь посредством печатного станка не получится. Под вопросом уже будущее пенсионного фонда, а это серьёзно. Политические проблемы тоже налицо.

С Украиной не вышло так, как это было запланировано. Россию втянуть в войну не удалось. Сирию Штаты проиграли. Разве это не агония, когда американцы стреляют по сирийским войскам в условиях перемирия, а потом говорят, что «ошибочка вышла». Это такая же ошибочка, какая у них вышла в Ливии, Ираке, в Югославии.

Сейчас – очередная».

Деградация Латвии



Корреспондент агентства задал ей вопрос о том, что происходит сейчас в Латвии. «На это очень печально смотреть, – ответила она. – Я когда приехала семь лет назад в Ригу из Германии, мне казалось, что я вернулась в место, где хоть как-то сохранилась наша ментальность. Но увидела экспансию западной ментальности. Например, в школах . Смотришь на лица молодежи и видишь пустоту. Правда. Стало очень страшно.



В Европе я наелась этой западной ментальности по самое горло. И, вернувшись в Ригу, очень хотелось верить, что вернулась в ту, старую… из которой уезжала. Но мне достаточно быстро стало ясно, что та Рига канула куда-то далеко. И, скорее всего, безвозвратно. Почти семь лет я наблюдала процесс деградации. Латвия постепенно всё больше подгружается в западную ментальность – начиная от обучения в школе и заканчивая внедрением в сознание людей так называемых западных ценностей…



Может быть, когда она уже дойдет до края пропасти, Россия ей поможет. Однако, боюсь, что Латвия России не нужна. Ей даже Украина больше нужна. В Латвии же, боюсь, будет расти пропасть между богатыми и остальным населением, которое будет нищать. Плюс Латвию продолжат покидать люди. Будучи полгода назад последний раз в Латвии, в половине седьмого на Бривибас мы с друзьями насчитали всего шесть человек – люди где, спрашиваю? – А нигде…»

Россия выздоравливает



По мнению Жанны Таль, после краха СССР Россия тоже оказалась с критическом положении. «Россия, – говорит она, – этой болезнью переболела. Прошла ее до самой критической стадии. И то, что происходит сейчас – это выздоровление. С каждым годом и даже месяцем люди понимают, насколько дутые, пустые и примитивные эти западные ценности. Все меньше людей стремятся на Запад. Понятно, что здесь тоже не рай. Трудности есть и будут, предстоит разгребать все, что было наворочено за 23 года, пока Россия находилась в состоянии «западной оккупации». Это будет долго и болезненно. Но процесс выздоровления пошел.

Я смотрю на маленьких ребят, которые идут в школу – у них лица другие. Они во что-то верят. Именно эта горячая вера во что-то, что выше материального, в большинстве своём отсутствует на Западе. Там смотришь на лица молодежи – не всех, но многих – и мороз по коже от пустоты.

Посмотрите на их реакцию на теракты. Протесты? Люди сидят и рисуют на асфальте картиночки. Нет, чтобы действительно взять и что-то сделать. Кроме окрашивания аватарок на фейсбуке и лицемерных маршей мира. И бросается в глаза равнодушие, от которого становится не по себе. Те же теракты в Ницце, в Брюсселе, в Париже . Как будто их нету. Поэтому перспективы, если не произойдёт чуда, очень плохие. Люди, которые сейчас наводняют Европу, они абсолютно другой ментальности. Они будут стоять друг за друга. Я не удивлюсь, если беженцы действительно возьмут там верх и вытеснят рано или поздно европейцев».



Говоря о политическом устройстве Запада, Жанна Таль называет это «диктатурой». «Это та же самая диктатура, которая только называется демократией, – говорит она. – В США демократия? Они только делают вид, что каждые два срока меняют президентов . Но ничего ведь не меняется. А то, что происходит в Германии – это шантаж. Скорее всего, когда всё начиналось, Меркель пообещали что-то. Возможно, славу, престиж, деньги. А сейчас, даже понимая трагизм всей ситуации, соскочить она уже не может. Боится».



«Думаю, очень большую роль играет страх перед возможными терактами. Посмотрите, как только Зеерхофт в Баварии заговорил об отмене санкций, как тут же произошла серия терактов. И это сделали не беженцы. А Франция? Лишь Олланд заикнулся о партнерстве с Россией – бац, и сразу теракты.



Террористы были завезены целенаправленно, в потоке беженцев. Ну, и не следует скидывать с весов тот факт, что в Германии понатыкано баз НАТО. Единственное, что сейчас порадовало, что и Германия и Франция не поддались на очередной шантаж, и яро сопротивляются подписанию договора о Трансатлантическом партнерстве».

Магазины лучше, чем в Кельне или в Бонне



Развенчивает Жанна Таль и миф о том, что на Западе якобы молочные реки текут в кисельных берегах, заявляя, что жить в России нисколько не хуже. «Наивность русских, – заявляет она, – как раз испаряется. Многие, как и я, начинают возвращаться из Европы. А по поводу уровня жизни? В той же Москве – зайдите в любой магазин. Я бы сказала – европейские магазины отдыхают, если говорить об ассортименте. Про качество вообще лучше помолчать – оно здесь в разы превосходит.



Я помню, в конце 80-х мама впервые поехала в Берлин, и вот тогда это было открытие – на прилавке 40 сортов колбасы! А сейчас этим никого не удивишь не только в Москве или Питере.

Я часто бываю в Воронеже и в других городах России, и могу сказать, что магазины там лучше, чем в Кельне и Бонне.

Сейчас еще существует маленькая часть населения, которая слушает «Эхо Москвы», смотрит «Дождь» и читает Навального с Ходорковским . Но, это маленький процент, который уже никто не воспринимает всерьез. Кстати, выборы это показали во всей красе. Обе либеральные партии не дотянули даже до двух процентов.

В России свободы слова больше



Всем надоели эти лозунги о свободе слова. У нас в России этой свободы гораздо больше, чем на Западе – вон на Болотную выходи и протестуй, никто никого не арестовывает. Хочешь, критикуй президента, хочешь – нет. По мне, так они слишком много свободы имеют, но это мое мнение. На Западе по-другому. Я прекрасно знаю, как это происходит в Латвии. У меня друг, к примеру, собирал гуманитарную помощь для Донбасса. Полиция безопасности приехала сразу.



Поэтому в плане свободы слова Россия впереди. И в плане сочувствия, сострадания и великодушия. Сколько Украина ни поливает грязью Россию, а она все равно дает скидку на газ. Потому что там наши люди. И оставить людей замерзать – этого Россия себе не позволит никогда».



Резкую оценку дает Жанна Таль нашим доморощенным либералам, возмущаясь тем, что они говорят о своей собственной стране. «Это, – говорит она, – яркий показатель уровня «духовности» нашей псевдоинтеллигенции. Вернее, его полного отсутствия. А посмотрите на коммуникацию многих «либеральных» деятелей. Мат-перемат, пошлость на пошлости, словно все рамки приличия и даже элементарной сдержанности утеряны».



Точно также резко Жанна Таль критикует и нынешний американский истэблишмент, в том числе то, как в США нагнетают миф о «российской угрозе». «Мы-то действительно шутили, – говори она, – на тему, что вот она в обморок хлопнулась, а сейчас скажут, что Путин виноват. Но оказалось, что наши шутки стали пророческими. Как предположил в «Вашингтон пост» эксперт-паталогоанатом, отравление Путиным не исключено. Всё было бы очень смешно, если бы не было так трагично.



Хорошо еще, что более половины американцев всё это вообще не интересует, они этой газеты не читают. А те, кто читает, похоже, тоже уже не такие наивные. Я побегала по социальным сетям, по твиттеру, и комментарии американских пользователей чаще всего подобного тона: да, это уже совсем предел – что за бред».

«Каждый должен выбрать, куда идти»



«Когда я подавала документы по программе перемещения в Россию, – говорит Жанна Таль, – я видела, что сотрудники ФМС не успевают обрабатывать документы. Причём, люди едут куда угодно. И в Забайкалье, и в Сибирь, и на Урал.



Прожив долгое время в Германии – общаясь в основном среди коренных немцев и владея языком в совершенстве – и несколько лет в Латвии , могу с уверенностью сказать: в России я себя впервые с детства чувствую дома… Люди на улицах улыбаются. Может быть, просто так они и не станут улыбаться. Но за «просто так» – это надо в Америку ехать. Там половина населения посещает психотерапевта, а так все хорошо. Кстати, здесь я ни разу не встречалась с хамством. Хоть и приходилось сталкиваться и с чиновниками, и со многими инстанциями. Вы будете смеяться, но в России мне единственный раз нахамили, когда я обратилась за справкой в немецкое консульство».

«Сейчас, – считает Жанна Таль, – переломное время. Когда каждый из нас стоит перед выбором. А по поводу духовного кризиса… Россия прошла этот процесс в 90-х. Что называется – до основания. Видимо, сейчас его предстоит пройти и Европе, Америке . Лишь бы не дошло до большой войны…»

И далее: «Да, сложно, но для нас это честь – жить в такое время. Это для нас – экзамен. На стойкость, на веру, на мужество. Черное или белое. Ладно, совсем черного или белого нет. Но, всё-таки, каждый должен выбрать, куда идти – в Свет или Тьму».



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