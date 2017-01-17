Химтрейлы или Как создаются эпидемии
15:43. 17 января 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал: brahman
Химиотрассы, или химтрейлы — версия, согласно которой тайно распыляются из пассажирских самолётов какие-то «химикаты». Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам.
Сам был свидетелем, когда самолет, имевший инверсионный нераспадающийся со временем след вдруг прерывался и начинался заново спустя пару секунд. Так же могу подтвердить наблюдения, когда множество инверсионных следов в чистом утреннем небе не распадаются, а через пару часов все небо покрывается облачной дымкой.
Если это все же распыления, то чего? И для каких целей? В фильме ниже есть некоторая информация. К сожалению, прямых доказательств нет – только косвенные факты. Но ознакомиться стоит, особенно тем, кто впервые сталкивается с этой темой. Может быть, наблюдая, обращая внимание на подобное – и Вы станете сторонником заговора в этой области?
Вырезка из фильма Г.Царевой:
Кто может ответить – что это? Сброс топлива на такой высоте? Врят ли. В ролике выше – множество подобных примеров, снятые пассажирами в иллюминатор.
Неужели каждый самолет оснащен этой системой распыления?
Видео с прерыванием и возобновлением инверсионного следа. Это же 100% распыление, а не след конденсата паров воды на частицах сгоревшего топлива!
Есть даже вот такая информация: ЦРУ, наконец, ясно объявило об использовании химиотрасс для изменения климата
Но какова технология воздействия на климат? Или там в аэрозоли и в самом деле содержатся вирусы гриппа? И опыты над погодой – это лишь прикрытие? Когда люди болеют – они не думают ни о чем другом. А если хронически болеют? Они становятся безучастные, серая масса.
Уже практически точно установлено, что в выхлопных газах турбин самолетов и в аэрозолях находятся соли алюминия и бария:
Может быть, это консерванты, которые консервируют биологические культуры вирусов, как это делается в вакцинах?
Облачность, получившаяся после химтрейлов
Как понятно – за рубежом это сплошь распространенное явление. Я сомневаюсь, что это делают российские самолеты над нашей территорией. Множество иностранных транспортных бортов пролетают над Россией, осуществляют дозаправку в наших аэропортах. Есть грузовые Боинги, которые берут на борт десятки тонн груза и выделить пару тонн под это дело из резерва грузоподъемности – не узнает никто кроме тех специалистов, кто осуществляет заправку и обслуживание систем распыления.
Еще по моим наблюдениям весной явление химиотрасс становится более выраженным. Может быть, эта химия добавляет эффекта к эпидемиям гриппа и ОРВ…
Сам был свидетелем, когда самолет, имевший инверсионный нераспадающийся со временем след вдруг прерывался и начинался заново спустя пару секунд. Так же могу подтвердить наблюдения, когда множество инверсионных следов в чистом утреннем небе не распадаются, а через пару часов все небо покрывается облачной дымкой.
Если это все же распыления, то чего? И для каких целей? В фильме ниже есть некоторая информация. К сожалению, прямых доказательств нет – только косвенные факты. Но ознакомиться стоит, особенно тем, кто впервые сталкивается с этой темой. Может быть, наблюдая, обращая внимание на подобное – и Вы станете сторонником заговора в этой области?
Вырезка из фильма Г.Царевой:
Кто может ответить – что это? Сброс топлива на такой высоте? Врят ли. В ролике выше – множество подобных примеров, снятые пассажирами в иллюминатор.
Неужели каждый самолет оснащен этой системой распыления?
Видео с прерыванием и возобновлением инверсионного следа. Это же 100% распыление, а не след конденсата паров воды на частицах сгоревшего топлива!
Есть даже вот такая информация: ЦРУ, наконец, ясно объявило об использовании химиотрасс для изменения климата
Но какова технология воздействия на климат? Или там в аэрозоли и в самом деле содержатся вирусы гриппа? И опыты над погодой – это лишь прикрытие? Когда люди болеют – они не думают ни о чем другом. А если хронически болеют? Они становятся безучастные, серая масса.
Уже практически точно установлено, что в выхлопных газах турбин самолетов и в аэрозолях находятся соли алюминия и бария:
Может быть, это консерванты, которые консервируют биологические культуры вирусов, как это делается в вакцинах?
Облачность, получившаяся после химтрейлов
Как понятно – за рубежом это сплошь распространенное явление. Я сомневаюсь, что это делают российские самолеты над нашей территорией. Множество иностранных транспортных бортов пролетают над Россией, осуществляют дозаправку в наших аэропортах. Есть грузовые Боинги, которые берут на борт десятки тонн груза и выделить пару тонн под это дело из резерва грузоподъемности – не узнает никто кроме тех специалистов, кто осуществляет заправку и обслуживание систем распыления.
Еще по моим наблюдениям весной явление химиотрасс становится более выраженным. Может быть, эта химия добавляет эффекта к эпидемиям гриппа и ОРВ…
Источник: sibved.livejournal.com
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- -Ну наконец то!! – -
Благодарю БРАХМАН! Этот материал должны читать и знать все Люди.которым не безразлична их жизнь и жизнь их детей!
Нелюдь через свои порошки громят не только верхние дыхательные пути Людей -Стали высыхать ЕЛИ -СОСНЫ -КАШТАНЫ -!!
на плодовых деревьях трескается кора и отслаивается ,оголяя камбий! дерево медленно высыхает! -Это не борьба с потеплением!!Это наглая ложь таких нобелиевских лауреатов как копченая обезьяна обама!
Это война!Людей нагло травят!
Посмотрите внимательно за поведением людей: или апатия ко всему или крайняя агрессивность в поведении.
Плюс разные (“откуда не возьмись”) виды и штамы ГРИППА!
Бронхиальные заболевания бьют рекорды вместе с давлением!
Почему Президенту до сих пор это безобразие не довели до его внимания?