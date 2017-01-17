Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 января 2017

Лавров: американцы хотели убрать Асада с помощью террористов ИГИЛ и «Ан-нусры»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по дипломатическим итогам 2016 года заявил, что США хотели использовать террористическую организацию «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусру» для свержения президента Сирии Башара Асада.

«И Нусру, и ИГИЛ американцы и их союзники втихаря хотели использовать для ослабления и свержения режима Асада», — цитирует его RT.

По его словам, именно поэтому они так отстранённо подходили к реализации заявленной ими цели — борьбы с терроризмом.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Армия Сирии при поддержке ВКС России пробивается к газовым месторождениям под Пальмирой

Под прикрытием самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС САР отряды правительственных войск и ливанской «Хезболлы» ведут наступление в восточной части провинции Хомс, атаковав позиции ИГИЛ* к югу от газовых месторождений Джихар и Аль-Махер. Во главе со спецназом «Тигры» и 800-м батальоном Республиканской Гвардии САА, армейцы попытались прорвать оборону террористов у перекрестка Джихар, где завязались ожесточенные многочасовые бои. Параллельно с этим 167-я бригада 18-й танковой дивизии САА прорвалась на несколько километров к Аль-Махеру севернее поселка Тияс, при этом уничтожив не менее 15 бандитов, передает арабское агентство AMN. Активную поддержку войскам оказывает российская военная авиация. Боевые вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-35, а также самолеты. Смотрите также: Кадры боев: «Аллигаторы» Ка-52 и «Ночные охотники» Ми-28 охотятся на ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО) Командование Вооруженных сил САР решило воспользоваться ситуацией на востоке Хомса, когда ИГИЛ перебросило часть сил для мощного наступления на Дейр-Эз-Зор. Читайте также: Снайпер убил сирийского генерала, ответственного за переговоры с боевиками (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Алеппо российские военные учат сирийцев тактике боя в городе (ФОТО, ВИДЕО)

Утром в понедельник в освобожденных от боевиков районах Алеппо состоялась совместная тренировка российских и сирийских военных из военной полиции двух стран. Традиционно военнослужащие Армии России делились ценным боевым опытом с сирийскими коллегами. На это раз во время учебы отрабатывались совместные действия подразделений по ведению боя и отражению атак в городских условиях. Была затронута тема оборонительной тактики при нападении врага на охраняемые объекты. Кроме того, был объяснен в теории и выполнен в ходе тренировки алгоритм последовательности действий при начале боестолкновения. Вооруженные силы России и Сирии продолжают активно взаимодействовать практически на всех фронтах боевых действий в САР. Со стороны ВС РФ сирийцам продолжает оказывать большую поддержку ВКС, военные советники, военная полиция и т.д. Совместные учения продолжатся уже продолжительное время, они направлены на повышение эффективности действий вооруженных сил союзных стран против террористических группировок на территории Сирии. Читайте также: Борцы со смертью и «подарки шайтана»: Русские сапёры в Алеппо — фоторепортаж «Русской Весны»

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Бои за Дейр-эз-Зор. 16.01.2017

К ночи ситуация продолжает оставаться неустойчивой. Боевики по-прежнему удерживают район между городом и авиабазой, но расстояние там небольшое, так что контратака САА еще имеет шансы на успех, тем более что во второй половине дня по позициям "черных" были нанесены десятки авиаударов. Результаты интенсивного воздействия будут видны в первой половине дня 17 января.

Ниже, фотографии из под Дейр-эз-Зора.





Иссам Захреддин.



Бригадный генерал Гассан. Восточная часть анклава.



Разбитый автобус сирийских ополченцев.



Отход сирийской пехоты.



Район базы "Панорама".



Весточка из Дейр-эз-Зора. Надпись на бумаге примерно следующего содержания – "Победа или смерть. Молитесь за нас".

Сирийцам мужества и стойкости.



Плюс общий обзор по Сирии за 16 января.



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“Студенты”

В занятом иракскими войсками университете Мосула, среди захваченных трофеев было обнаружено немало документов боевиков, в том числе и выходцев с территории РФ. При этом помимо боевиков с Кавказа, там отметились и выходцы из других регионов России.По официальным данным, несколько тысяч выходцев с территории РФ воюют на стороне боевиков в Ираке и Сирии. Еще несколько тысяч являются выходцами из бывших республик СССР (преимущественно из Средней Азии).Это к вопросу о том, почему в РФ в последние пару лет активизировалась борьба против ячеек ИГИЛ, лиц едущих воевать в Сирию и Ирак на стороне ИГ и "Аль-Каиды" и лиц выступающих прямо или косвенно в поддержку Халифата и ведущих пропаганду в его пользу в интернете. В меру сил пытаются пресечь этот поток, угроза которого не только в том, что эти люди едут воевать в Сирию и Ирак, но и в том, что они наберутся там опыта террористической войны, вернутся домой и попытаются распространить полученный опыт на территории РФ – в террористической, религиозной, информационной и организационной сфере. Не все едут туда, чтобы отправиться к гуриям выстояв очередь на шахид-мобиль, многие едут туда учиться джихаду и необходимым для этого навыкам.Что бывает, когда государство недооценивает эту угрозу и дает этой заразе разрастись на своей территории, можно наблюдать на примере Египта, который мучительно пытается раздавить язву вилаята Синай. У нас благодаря работе спецслужб вилаят Кавказ не смог выйти на стадию претерриториального контроля и ограничивается спорадическими нападениями на Северном Кавказе. Проблема эта на годы вперед, как и сам Халифат с его метастазами. Недооценка и игнорирование этой угрозы, может обойтись очень дорого.UPD: Как указывает товарищКацук Андрей Вальерьевич, документы которого были найдены в Мосуле, розыскивается родной сестрой с 2013 года. http://poisklyudei.com/poisk/34767-kacuk-a ndrey-valerevich.html – цинкНеясно, жив он сейчас или нет, но вполне понятно, что "заработки" у него были отнюдь не в Турции.Само сражение за Мосул развивается достаточно позитивно для иракцев. За последние дни были освобождены еще несколько кварталов на восточном берегу Тигра.До конца января, а может и чуть ранее, весьма вероятно, что восточные кварталы Мосула будут освобождены, но впрочем тут пока не стоит забегать вперед, противник оказывает ожесточенное сопротивление и успехи даются иракцам нелегко.Центральная библиотека Мосула.

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Десятки российских паспортов террористов ИГИЛ изъяты армией Ирака после зачистки университета Мосула (ВИДЕО, ФОТО)

Иракские войска в конце минувшей недели взяли под контроль строения университета в иракской столице ИГИЛ — городе Мосуле. Силы безопасности Ирака обнародовали кадры с обнаруженными в здании учебного учреждения десятками паспортов и других документов иностранных наемников, среди которых оказалось множество российских. В ходе зачистки задний освобожденного университета военные наткнулись на документы террористов ИГИЛ*, приехавших воевать за группировку из других государств. В общей сложности изъято более тридцати внутренних и заграничных паспортов, водительских удостоверений, а также банковских карт. Большое количество из них принадлежало гражданам Российской Федерации, часть — азербайджанцам, жителям Европы и арабских стран, а также самим иракцам. На кадрах хорошо можно рассмотреть часть документов наших сограждан, часть из них прибыли с Северного Кавказа и других регионов России. В Силах безопасности Ирака подчеркивают, что эти документы являются «трофеями», а не принадлежат студентам, проходивших обучение в университете до захвата города джихадистами. Ранее в ФСБ РФ сообщали, что свыше 5 000 граждан России и стран Центральной Азии воюют на стороне «ИГИЛ». Читайте также: Кадры боев: «Аллигаторы» Ка-52 и «Ночные охотники» Ми-28 охотятся на ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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