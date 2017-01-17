В это поначалу трудно поверить, но потаённый смысл слова "русский" именно такой — светлый, святый!

И раскрыть этот потаённый смысл слова "русский" мне помогли евреи!

Когда у них, у евреев, обостряется "мания величия" (периодически сменяющаяся "манией преследования"), они себя называют русскими! А подлинно русских людей они стараются унизить, называя их на английский манер славянами. (Славянин по-английски — slav, а раб по-английски — slave. Разница в одну букву в окончании, очевидно, была призвана нивелировать остроту межгосударственных, межнациональных и межязыковых отношений).

Самый наглядный пример мимикрии евреев под русских — поведение на публике известного российского телеведущего Владимира Соловьёва. Недавно он написал и издал книгу с собственным портретом на обложке и названием: "Мы русские! С нами Бог!"

А это (на фото ниже) тот же Владимир Соловьёв в экипировке иудея в Иерусалиме на фоне "Стены плача". Оказывается, можно быть одновременно и русским, и иудеем!

Получается (и это действительно правильно, я лично согласен с такой трактовкой), с кем Бог, тот и русский! В том смысле, что "русский" — значит "светлый", "святый"!

И вот подлинное отношение всё того же Владимира Соловьёва к представителям "нордической расы", которых греки называли "гиперборейцами" (т.е. жителями Севера), а индусы — "ариями", что в переводе на наш язык означает "благородные".

У Соловьёва отношение к русским — как недочеловекам, которые живут в России "в гостях у евреев"! Поэтому он и называет русских на английский манер — только славянами.

Услышали, да? "Наши иудейские предки приехали на территорию современной России во II веке, а славяне появились, как народ, в VI веке!"

Понимайте эту фразу так, что первые библейские Иудеи прибыли на территорию России как поработители русских во II веке, а первые русские рабы (slaves) на территории России появились только в VI веке! И это узаконенное рабство русских продолжалось в Российской империи вплоть до 1861 года, до отмены "крепостного права". И если кто-то хочет возразить против этого, вот вам вырезки из газеты "Московские ведомости" за 22 февраля 1800 года. (источник)

Итак, на основании всего выше сказанного, будет правильно считать, что слова "славянин" и "русский" — это прилагательные. Их подлинный смыл стал понятен мне лично только сейчас, исключительно благодаря иудейской активности в политической сфере.

В понятие "славянин" иудеи вкладывают тот смысл, который несёт в себе английское слово "slave". Благодаря иудеям также стало окончательно ясно, что прилагательное "русский", применительно к человеку, это вовсе не национальность, как многие ошибочно думают, это буквально состояние души человека и свидетельство наличия у человека связи с Богом-Творцом (отсюда и наличие у русских совести, и их извечное стремление к восстановлению справедливости где бы то ни было!).

Когда же слово "Русский" относится не к людям, оно несёт в себе смысл: "Священный", "Святой". Наглядный пример тому — название "Русская Православная Церковь", которое надо читать и понимать как "Святая Православная Церковь".

Замечу, что это название христианской конфессии появилось лишь в 1943 году, в СССР, причём при непосредственном участии Сталина, тогдашнего наимудрейшего руководителя Советского Союза. И он, самый наимудрейший из всех правителей ХХ века, просто не мог позволить себе в многонациональной Державе просто так взять и присвоить одну из "этнических принадлежностей" христианской Церкви, назвав её "Русской". Сталин, имевший образование священника, прекрасно знал, что "русский" или "русская" означает — "святая, священная, светлая"!

И евреи, судя по всему, это знают! Но нигде не афишируют, потому что не хотят, чтобы эту скрытую правду узнали настоящие русские, которых этот "богоизбранный народ" держит в мороке (в дурмане), пользуясь тем обстоятельством, что они, евреи, не просто захватили государственную власть над государствообразующим русским народом (после целой серии разрушительных революций, последняя из которых была совершена в 1991 году и завершилась развалом СССР), но и создали для русских своё "еврейское информационное пространство", затрудняющее нормальное восприятие людьми окружающей действительности, как туман (воздушно-капельная взвесь) затрудняет нашим глазам видеть окружающую нас даль...

В этой связи, если мы уже знаем, какой потаённый смысл несёт в себе слово "русский", нетрудно следом уразуметь и то, что любое использование этого святого понятия евреями буквально поганит, очерняет его!

Простой пример — периодически проходящие в Москве и Сакт-Петербурге демарши так называемых "русских националистов", которые неизменно возглавляются представителями еврейского этноса! Подробности в моей статье "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!".

Другой наглядный пример — блатной шансон. Развесёлые песни криминального мира евреи называют ..."Русским шансоном"! И это при том, что весь криминальный мир находится под евреями! Они придумали и весь "воровской кодекс" и даже особый криминальный язык — "феню", который представляет собой смесь идиша и иврита!

Автор первой части статьи: Антон Благин

Автор второй части: Василий Лычковский.

"Русский шансон" — это "еврейский блатняк!"

ВИДЕО:

Итак, друзья, вы увидели здесь совместную работу двух авторов, один из которых проживает на Крайнем Севере России, в Мурманске, другой на юго-западе, в соседствующей с Россией Белоруссии. Система Интернет и сайт КОНТ выступили в этом случае в роли площадки, на которой сработал и выдал свой плод "Коллективный Разум", образованный двумя друзьями-единомышленниками.

В русском языке по этому поводу есть хорошая пословица: "двое-трое — не как один!"

А если соберутся вместе не двое-трое, а гораздо больше думающих в одном направлении людей, какие плоды будут получаться в результате работы более мощного "Коллективного Разума"?

Вот то то же и оно!

Поэтому мы приглашаем всех, кто разделяет наши взгляды, к сотрудничеству! И этот ролик — наше вам приглашение!

И ещё одно приложение к этой статье:

17 января 2017 г. Россия и Белоруссия.

Антон Благин и Василий Лычковский

P.S.

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