Русская империя в открытках 1856 года





Чтобы не заблудится на бескрайних просторах Российской империи, в 1856 году в Санкт-Петербурге был выпущен сувенирный набор из восьмидесяти двух иллюстрированных карточек.









Открытки представляли собой губернии России. На лицевой стороне каждой карточки изображены характерные черты губернии, ее реки, горы, крупные города и главные отрасли промышленности. На оборотной стороне даны герб губернии, ее карта и информация о климате,…



… природных ресурсах и населении.

В сувенирной наборе можно найти удивительные уголки нашей Родины…





Источник: nashaplaneta.su