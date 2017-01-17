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Русская империя в открытках 1856 года

10:35. 17 января 2017 Просмотров - 401 Один комментарий Опубликовал:




Чтобы не заблудится на бескрайних просторах Российской империи, в 1856 году в Санкт-Петербурге был выпущен сувенирный набор из восьмидесяти двух иллюстрированных карточек.




Открытки представляли собой губернии России. На лицевой стороне каждой карточки изображены характерные черты губернии, ее реки, горы, крупные города и главные отрасли промышленности. На оборотной стороне даны герб губернии, ее карта и информация о климате,…

… природных ресурсах и населении.

В сувенирной наборе можно найти удивительные уголки нашей Родины…




Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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Один комментарий»

  • 308 303
    Сергей 17 января 2017 в 13:46 Ссылка Пометить
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    Спасибо за раритетный материал. Очень познавательно! С детства интересуюсь геральдикой Российской Империи, но всё равно удивили: два-три герба польских губерний здесь увидел впервые. Дело в том, что в официальной геральдике принято делить Царство Польское на 10 губерний, гербы которых были официально утверждены гораздо позже – в 1869 году. А здесь приведена характеристика Царства Польского, разделённого на пять губерний, по состоянию на 1856 год. Ещё раз автору спасибо! Но интрига осталась, есть ли этих открытках Квантунская область Российской Империи с Порт-Артуром?

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