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Неверные высказывания

11:55. 17 января 2017 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:


Борцы за западные ценности не дремлют.

Чиновник в китайской провинции Хэбэй на севере страны был уволен за «публикацию неверных высказываний» и «серьезное нарушение партийной дисциплины» после того, как в социальной сети Sina Weibo назвал бывшего председателя Китая Мао Цзэдуна дьяволом. Цзо Чуньхэ оставил в своем аккаунте запись, в которой назвал Мао Цзэдуна дьяволом, а ежегодные мероприятия в честь дня рождения вождя 26 декабря – «крупнейшим в мире поклонением культу». Также Чуньхэ высмеял попытки китайского правительства бойкотировать западные ценности.

За это заместитель главы Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения Китая в городе Шицзячжуан был снят со своего поста и получил административное предупреждение, пишет газета Global Times. В 2015 году в Китае уже происходил скандал, в котором фигурировало имя Мао Цзэдуна. Тогда в Сети появилось короткое видео с частного ужина, во время которого 56-летний ведущий телеканала CCTV Би Фуцзянь во время исполнения революционной песни в стиле пекинской оперы употребил «непечатное» слово в отношении отца-основателя Китая. В связи с этим ведущий был отстранен от эфира, передает РИА «Новости».

http://vz.ru/news/2017/1/17/853670.html – цинк



В 2013 году, на 120-летний юбилей Великого кормчего, издание Global Times провело общенациональный соцопрос, предложив респондентам назвать основные заслуги и промахи первого председателя КНР. Главными из его заслуг были названы создание Нового Китая (90% респондентов), служение народу и борьба за справедливость (60%), укрепление позиций Китая на международной арене (55%). Основными промахами Мао китайцы считают культурную революцию (80% опрошенных), политику «Большого скачка» (60%) и создание культа личности (46%). Более 80% жителей Поднебесной уверены, что председатель Мао сделал для страны больше хорошего, нежели плохого. Не согласны с таким утверждением лишь 11.7% респондентов. Когда охарактеризовать жизненный путь и деятельность Великого кормчего попросили «отца китайских реформ» Дэн Сяопина, тот привел цитату самого же Мао Цзэдуна из его труда «Методы работы партийных комитетов» от 13 марта 1949 года: «Разбирая работу того или иного человека, необходимо давать основную оценку: составляют ли его успехи 30 процентов, а ошибки 70 процентов, или наоборот? Если успехи составляют 70 процентов, то его работу следует признать в основном положительной».

http://ekd.me/2016/12/kitaj-otmechaet-den-rozhdeniya-mao-czeduna/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, кнр, кпк, культ личности, мао цзедун, юмор
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Один комментарий»

  • 2886 2174
    Яра 17 января 2017 в 14:39 Ссылка Пометить
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    Китайцы, видимо, хорошо изучили опыт России по принятию западных ценностей и не дадут себя обвести вокруг пальца. Молодцы.

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