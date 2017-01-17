Неверные высказывания

... том, что он идёт неверной дорогой. Можно описать это..., что женщины более эмоциональны неверны. Человек не может не...знахарского Востока. Единичные же высказывания, подобные высказыванию апостола Павла: «чув­ст...чувства и при этом быть неверным? На наш взгляд, ...