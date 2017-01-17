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Маша Климова (14 лет). “У купца была девица” (проект “Синяя птица”)

09:40. 17 января 2017 Просмотров - 273 2 коммент. Опубликовал:

Маша - победитель многочисленных фольклорных конкурсов и фестивалей. 

Она учится в музыкальной школе, осваивает различные инструменты и поет 24 часа в сутки. 

Со своим ансамблем Мария ездит в этнографические экспедиции: записывает бабушек-носительниц фольклора, изучает их репертуар, сохранившийся от предков, перенимает манеру исполнения. 

"Синяя птица" для девушки – это возможность познакомить зрителей и участников конкурса с традициями и историей народной песни.

Маша Климова (14 лет). "У купца была девица" 

 

Вопрос ведущей к В.В.Меньшову:

- Владимир Валентинович, я счастлива, что вы сейчас слышали, как играет и поёт Маша, потому что вам удивительно удаётся передать вот эту народную душу, поэтому, например, фильм "Любовь и голуби", который мы все просто обожаем: то, как там танцуют, поют..это тоже такое настоящее абсолютно.

Вы когда-нибудь видели такой инструмент?

- Я ошеломлён немного, привыкаю, глядя на этот инструмент.

Наличие таких номеров в программе обнадёживает, потому что большинство поют английский репертуар.

 

 

7 января 1985 года состоялась премьера фильма «Любовь и голуби». Путь творения молодого режиссера Владимира Меньшова к зрителям был трудным: его не раз возвращали на доработку, нещадно резали по требованию цензуры, отказывались пускать в прокат.

С тех пор пошло более 20 лет, а «Любовь и голуби» остается самым романтичным и душевным фильмом отечественного производства.

Источник

 

Вячеслав Бутусов (вокал, гитара) и Виталий Кись (гитара), Мария Климова (народный вокал) - Кошка

 

 

 

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Маша Климова (14 лет). У купца была девица (проект Синяя птица).pdf

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Метки: Виталий Кись, Вячеслав Бутусов, Маша Климова, Синяя птица
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2 коммент.»

  • 84 81
    Михаил 17 января 2017 в 11:33 Ссылка Пометить
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    Отлично!Необходимо развивать этот жанр в большем объёме!Не знаю как Вам,но мне показалось,что современная эстрада с её исполнителями как-то блёкло выглядит на фоне данных исполнений! Надеюсь и почитателей данного жанра после таких показов прибавится!!!

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  • 1382 930
    Петров Игорь 17 января 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    Мощно!

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