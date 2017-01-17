“Майдан” в Вашингтоне: Путин рассказал, как в США хотят помешать Трампу
Определенные силы в США хотят подорвать легитимность избрания Дональда Трампа. Складывается впечатление, что они “потренировались” в Киеве и готовы устроить “майдан” в Америке, лишь бы не дать республиканцу вступить в должность, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Он отметил, что элиты, выступающие против Трампа, ставят перед собой как минимум две задачи. Первая из них — подорвать легитимность избранного президента США.
Вторая задача, по словам российского лидера, — “связать вновь избранного президента по рукам и ногам” в выполнении обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.
Попытки распространить информацию о том, что у России есть “компромат” на избранного президента, Путин назвал очевидной фальшивкой. Российский лидер подчеркнул, что визит Трампа в Россию состоялся несколько лет назад, когда республиканец не был политическим деятелем.
Распространение неподтвержденной порочащей информации о Трампе, по мнению Путина, говорит о деградации американских политических элит.
Анонимный документ, рассказывающий, что некие “российские агенты” якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях, Кристофер Стил.
Источник: voicesevas.ru
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вряд ли ВВ реально считает, что фото Трампа с бабами может как-то навредить последнему
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Кстати, состояние Трампа чуть более 10 млрд долл. Это нищеброд по сравнению с нашим.