Кирасиры это просто дворцовый (траншейный) спецназ , а не конница.

Pictured here is a Royal Engineer in a 'home' made winter coat – probably

S Mordan WW1 compass from 7th Battalion Sherwood Foresters Regiment

Royal Engineers WW1 Royal Engineers Corps Collar Badge

A rare WWI German gas mask from the Royal Engineers collection

WW1 1915 ENGINEERS FIELD SAW & LEATHER CASE

1897 Pattern WW1 / GV British Royal Engineers Officer's Sword

WWII Red Army Assault Engineer

Assault Engineer

Illustration of clay-kicking method.

CASQUE DE SAPEUR-POMPIER DE LA VILLE DE TAVERS, MODÈLE 1852, SECOND EMPIRE.



Если посмотреть на позу копальщика, то становится понятна конструкция каски.



Каску не носили вертикально, тогда она закрывает глаза, а так как и нарисовано на картинке, в откинутом состоянии, тогда верх становится УПОРОМ в потолок и чем выше тем лучше , а так же смягчен для заглушения.



Фонарик сбоку понятно.



А длинный широкий козырек закрывал от мусора сверху и был как и сегодня забрало у тушилок резко откидным вниз, то есть был в таком положении :

Но ведь и гвардейские кирасиры имели все то же самое и зачем им на лошадях такие прибамбасы ???

Якобы тяжелая конница и т.д. и тп. , якобы некий урод Напик № 1 бросал их в конный атаки и во время 1 МВ какие то дебилы повторили то же самое … короче бла – бла – бла от традГУАНИтариев.



Кирасиры были в гвардии и стояли на охране царев – кайзерев – королев …

А где эти особи жили ? В шхерах под названием замок-дворец, то есть пещеры еще те.

Не забываем что свет не всегда был электрическим, во дворцах-замках горели свечи как у нас сегодня в самых заброшенных деревнях. Жечь свечи ради каждого поста никто не будет, так что стояли кирасиры с персональным освещением на кумполе.

Оружие кирасиров ПИСТОЛЕТ и ПАЛАШ … скорее всего и "перья" были в сапогах и булавы заныканы …



Что напомнило ? Да то же самое что в траншейных рейдах и подземных войнах, узкое пространство, нет света и противник появляется хрен знает откуда.



Кирасиры не были тяжелой конницей и создавались как траншейный дворцовый спецназ.



Но ведь на лошадях ??? А как они бы поспевали за царской задницей ?

Совершенно случайно до последнего времени в Британской армии был :35 Engineer Regiment: Disbandment of this unit was announced in December 201644 Headquarters and Support Squadron29Engineer Squadron37Engineer Squadron77Engineer SquadronСкорее всего не газ-маска , а просто дыхательный аппарат типа АСВПравильно в подкопе не развернешься и с обычной ножевкой.И клинок укороченный, тыкабельный, размаху в подкопе нема.Значит "штурмовые отряды" у англичан "" …

Источник: mylnikovdm.livejournal.com