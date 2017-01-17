Есть такая профессия – Украину продавать

Источник: Политикус

Как говорят на Кавказе, «у потерянного кинжала рукоятка всегда золотая». Сквозь вонь и сумрак, третий год плотным слоем обложивших Украину, кособокая жизнь «до Майдана» — «доллар по восемь гривен» — кое-кому теперь кажется золотым сном из детства, а на фоне примелькавшихся рыл Пашинского, Парубия, Парасюка, даже самые поганые из «рыгов» выглядят невероятно симпатичными образчиками чести и совести нации.

Не удивительно, что эти самые потерявшие власть или загнанные в тесное «оппозиционное» стойло «образчики» так любят паразитировать на теме «как хорошо при нас жилось». В своих бложиках они не устают обличать новую украинскую «элиту», раскрывают их преступные махинации и даже пытаются быть защитниками сирых и убогих от майданной влады. Присутствие бывших «регионалов» также хорошо заметно на российском ТВ, где приглашённые на различные ток-шоу «народные изгнанники» сходятся в эфирном клинче со специально подпущенными майданными клоунами, выступающими в качестве мальчиков для битья.

На Украине политическая борьба по большей части сведена к обсуждению: «а хорошо Бойко пробил пару хуков справа в жбан Ляшко», или – «видали, как Вилкул ловко метнул Парасюка через бедро?».

Всё это, безусловно, очень интересно, заставляет почтеннейшую публику вырабатывать адреналин, сопереживать «хорошим» и посылать лучи кровавой диареи в адрес «плохих», но по сути своей, отвлекает внимание от главного и потихоньку отбеливает мерзавцев, замаравшихся никак не меньше, чем какой-нибудь «кровавый пастор» Турчинов.

Хуже того. «Герои вчерашних дней», наблюдая, как нынешний «порошатник» тошнотворно шатается, и из него потоками спасаются клопы, не дожидаясь прихода экстерминаторов с дустом, потихоньку поднимают головы и даже не очень робко намечают лично симпатичных им кандидатов на должность будущего премьера, или даже президента, Украины. И, что характерно, люди на это ведутся.

Хотелось бы напомнить громадянам, что для политика лучшая агитация – это агитация делами. Потому что красивыми словами за последние 25+ людей накормили досыта, при том, что жизнь становилась лучше исключительно для самих говорунов и их ближайшего окружения.

Следует ли и после неминуемого краха бандер ориентироваться на тех, кто не единожды лгал, изворачивался, перебегал из партии в партию, обслуживал интересы нескольких хозяев, подобно ловкачу Труффальдино из Бергамо?

Говорят, «кто старое помянет – тому глаз вон». При этом, обычно забывается вторая половина поговорки, гласящая, «а кто забудет – тому оба глаза вон». Тем более, что некоторые вещи забывать нельзя.

Например:

Хороший тест на «вшивость» депутаты Верховной Рады от Партии регионов прошли 22 марта 2012 года, когда прошло голосование за проведение в стране празднования 120-летия со дня рождения Иосифа Слипого, униатского патриарха, служившего молебны Гитлеру и благословившего формирование дивизии Ваффен СС «Галиция».

А теперь – внимание! Результаты голосования Партии регионов: все, кроме одного депутата, проголосовали «за». Против проголосовал единственный депутат от ПР Юрий Болдырев. Все остальные «региональные антифашисты» проголосовали за чествование фашистского холуя. В 2012 году на Украине власть Януковича и его Партии регионов была безраздельной. Так что отмазаться — «нас заставили» — не выйдет.

Сегодня, часто приглашаемая на ток-шоу Соловьёва, борцыха с бандеровским режимом Елена Бондаренко очень не любит, когда ей напоминают этот постыдный момент её политической карьеры, равно как и её же собственное заявление о том, что «регионалы будут сотрудничать с партией «Свобода» ради отмены грабительских газовых тарифов». Впрочем, это касается всех «регионалов», имена которых на слуху и после «пэрэмоги»: Бондаренко, Царёва, Кивалова, Колесниченко (нынче представляющего российскую партию «Родина» в Севастополе).

Но продолжим. Кто ещё не забыл, с какими предвыборными обещаниями «регионалы» шли на выборы в ВРУ в 2012 году? Одним из самых наболевших проблем, которые «рыги» обещали всенепременно решить, придя во власть, традиционно был вопрос русского языка. Русскому языку на Украине, начиная с декабря 1991 года, любая пробравшаяся во власть сволочь считала своей прямой обязанностью прикрутить краник с кислородом, обложить новыми идиотскими запретами и ограничениями.

Известный правозащитник Алексеев, депутат Харьсковского облсовета, подсчитал, что на 2011 год в государстве Украина было принято 78 законов и подзаконных актов, в той или иной степени ущемляющих права русского и русскоязычного населения Украины. Виктор Янукович, вступивший на должность президента Украины в феврале 2010 года, за год не нашёл возможным отменить ни один из русофобских министерских приказов или даже распоряжений вшивых бандеровских обладминистраций.

Всё, чем смогли отблагодарить своих избирателей «рыги» – принять пресловутый закон Кивалова – Колесниченко, который иначе как костылём и насмешкой не назовёшь, поскольку «регионалы» не ставили задачей отменить пакет русофобских указивок, и даже хуже – понижали статус русского языка до какой-то местечковой гвары. Русский язык приравнивался в правах к крымско-татарскому, новогреческому и идиш, на которых разговаривают доли процента жителей Украины. При всём уважении к языкам национальных меньшинств, русские на Украине меньшинством никогда не были, и русским языком, согласно различным опросам и переписям, в повседневной жизни пользуются 80% граждан Украины.

Но это дела минулые. Казалось бы, бывшие «рыги» должны были выучить урок и исключить повторение пройденного. Однако, нет-нет, а «рыгианальность» из «оппов» да и выпрыгнет наружу, лишний раз доказывая, что партия приспособленцев ничего не поняла, не выучила и не собирается учиться на ошибках.

В этом плане показательна личность Андрея Портнова, бывшего «регионала» и замглавы президентской администрации при Януковиче. Портнов в данный момент пребывает в бегах, опытный юрист, дураком никак не назовёшь. Читая его бложик в ФБ, можно даже проникнуться чем-то вроде симпатии к Портнову – до того человек разумен и обаятелен: успешно ведёт юридическую тяжбу в Брюсселе с порошенковской хунтой по отмене наложенных на него санкций; в данный момент Портнов мочит плешивого бабуина Пашинского в деле о стрельбе от 1 января.

Казалось бы, честь и халва! Когда-то Портнов обслуживал Юльку, потом перебежал обслуживать Януковича – человека следует понять и простить. Казалось бы, но не получается, поскольку в кратком спиче об исключительном цинизме порошенок «кум и благодетель» возьми, да и разболтай сокровенное:

«И если ты украинский политик, оппозиционный к власти или нет, публично должен исходить из того, что Крым – это украинская территория, как бы сейчас это не было на самом деле».

Вот и выходит, что для планомерного обрагуливания Украины лучше «регионалов» не было и нет, ибо принцип варки русской лягушки на медленном огне украинизации делал своё грязное дело. Появлением огромного количества русских рагулей Украина всецело обязана неспешным кучмоидам, «овощам» и Портнову персонально.

Кстати, именно юристу Портнов провёл на Украине «судебную реформу», в результате которой Судебный реестр перестал принимать юридические документы на русском языке. И если до «реформы» судьям в русских областях Украины можно было вести судопроизводство на русском языке, то после – изволь податься в мовнюки.

Профессиональные рагули, страдая и подпрыгивая от дупоболи «ну почему так медленно идёт украинизация», устроили силовое устранение «рыгов» от контроля за процессом и принялись, сопя от нетерпения, ускорять рост травы, вытягивания её вручную. То, что в процессе ускорения были потеряны территории, не желающие более экспериментов со стороны самозванных подталкивателей, – не хотят понимать не только рагули, но и их более умеренные соратники по «едынокраинству».

И, наконец, последним гвоздем в крышку гроба «регионалов» должно стать дело о «чёрной кассе» Януковича, всплывшее было летом, в качестве ответа Порошенко за разразившийся офшорный скандал.

Попутно выяснилось, что с руки Партии регионов весьма крупными и жирными кусками кормились бандерлоги из «Руха» и НУНС, что свою порцуху нажористых макаронов с «регионального» камбуза схомячили такие видные трубадуры «Майдана», как политолог Мустафин, пропагандоны Березовец, Магда, Матвиенко, а также майданная сирена Соня Кошкина.

Скандал быстро разгорался и начал подпаливать одного «гиднюка» за другим. Когда же разоблачительный огонь стал угрожать лично Фею Драже, некогда стоявшему у истоков создания ПР, свыше была дана отмашка скандал гасить, и никому более не совать своё любопытное жало в «чёрную кассу» Януковича.

Буквально на днях стало известно, что НАБУ получил запрет на дальнейшую разработку одного из активов «чёрной кассы» ПР, найденого в банке ПУМБ.

Рука руку моет. Сегодня Порошенко помогает опальным «рыгам». Завтра, случись что, воспрянувшие «рыги» помогут сохранить деньги, влияние и конфетный бизнес Порошенко. Два сапога пара. Главное, чтобы громадяне в очередной раз не проглядели возрождение власти мерзавцев с «чёрными кассами». Иначе новый поход по граблям с катастрофическими последствиями неизбежен.

Александр Ростовцев

Источник: nstarikov.ru