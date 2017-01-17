«Единая Россия» отрывает народ от Путина

Те, кто проводил избирательную кампанию «Единой России» в 2016 году, радовались её итогам совершенно напрасно. Победа ЕР была поистине «пиррова». Античный царь Пирр, который реалистично оценивал свои достижения, как-то раз, победив противника, сказал: «Ещё одна такая победа, и я останусь без армии». С тех пор словосочетание «пиррова победа» означает победу, которая стоит так дорого, что похожа на поражение. На прошедших выборах «Единая Россия» поставила целью увеличение своего веса и роли в политической системе страны. Увеличение — любой ценой. Что имеем в итоге?

На выборах-2016 за ЕР проголосовало на 4 млн меньше избирателей, чем в 2011 году. Это победа?

На выборы-2016 года пришло на 10 млн меньше избирателей, чем в 2011 году. Это победа?

А не пришли они потому, что для того, чтобы нарастить свой вес и набрать конституционное большинство в Думе, «Единая Россия» загодя поменяла правила игры: ввела одномандатные округа, ввела заградительные барьеры для новых партий в виде процедуры сбора подписей, которая противоречит Конституции, применила чисто американское изобретение — «праймериз». В итоге люди и не пошли на избирательные участки.

«Единая Россия» стала конституционным большинством… подавляющего меньшинства. На голосование не пришло 63% избирателей, и лишь чуть более половины от оставшихся 47% проголосовало за ЕР.

Такая победа за счёт потери интереса людей к демократическим процедурам сделала политическую систему России не сильнее, а слабее. Более того: депутаты от ЕР в Думе не чувствуют никакой связи своей законотворческой деятельности с итогами выборов. Можно принимать любые законы, терять популярность, все меньше людей будут приходить на выборы, а «процент» «Единой России» будет все расти за счет очередных предвыборных ухищрений и изменений. Но для государства это очень плохо.

Для чего нужны выборы? Чтобы народ выбрал ту идею, тот курс, которым он хочет, чтобы его вели. Выбирать этот курс должно большинство граждан, чтобы, опираясь на итоги выборов, Президент мог проводить политику, которая поддержана большинством.

А за что проголосовали избиратели ЕР? За какой курс, за какие новые законы? Покажите нам хоть одного избирателя, который бы сознательно отдал свой голос «Единой России»:

Где эти люди? Где эти избиратели ЕР? Покажите их нам. Хочется посмотреть в их глаза и сказать им «спасибо». Но пока ни одного такого избирателя нам увидеть не удалось. Зато многие из отдавших свой голос за «Единую Россию», чувствуют себя обманутыми. Потому что голосовали за ЕР, которая спряталась за авторитет В.В. Путина, а в итоге получили набор законов, предложений и идей, которые считают неприемлемыми. Дошло до того, что один из законов, принятых ЕР отклонил Президент.

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Впереди выборы главы России, впереди 2018 год. И если те люди, кто планировал и осуществлял предвыборную стратегию «Единой России», будут заниматься президентской кампанией нашего национального лидера с теми же подходами, они окажут Путину поистине «медвежью услугу».

Избирателю в 2018 году предложат проголосовать за В.В. Путина, за спиной которого будет стоять ЕР с ювенальной юстицией, приватизацией, повышением тарифов на всё и вся, с постоянной «дискуссией» о необходимости повышения пенсионного возраста и другими «идеями» этой либеральной партии. Альтернативой будет голосование против Путина. И тогда избиратели просто не пойдут на участки: против Путина они голосовать в своей основной массе не хотят, так как уважают его и доверяют ему, а голосовать в поддержку приватизации, ювенальщины и роста тарифов они не желают. Многие не пойдут отдать свой голос именно по этой причине, да ещё и будучи уверенными, что В.В. Путин одержит победу и без их голоса.

Сегодня наша страна находится под серьезным давлением. Цель всевозможных «санкций» и третирования России только одна – не допустить переизбрания на пост президента В.В. Путина. Который мешает Западу проводить ту политику в мировом масштабе, которую хотели бы видеть международные банкиры владельцы Федеральной резервной системы.

Помешать избраться самому популярному и авторитетному политику в России крайне сложно – для этого нужно организовать глобальную катастрофу, что за оставшееся время вряд ли возможно. Что остаётся? Раз нельзя предотвратить переизбрание Путина, нужно его максимально ослабить. Как этого добиться? Сделать так, чтобы путинский электорат, его значительная часть, не пришла на выборы. Если к ослаблению мотивации путинского электората добавить консолидацию имеющегося антипутинского, то можно получить весьма интересные конфигурации. Как консолидировать тех, кто хочет голосовать против Путина? Дать им одного, консолидированного кандидата для консолидированного голосования. И что мы видим? Первым, кто заявил, что собирается идти на президентские выборы, стал Алексей Навальный. Лучшей кандидатуры для того, чтобы собрать все антипутинские голоса, просто не придумать. В 2011 году мы видели эту консолидацию на Болотной, после того наблюдали её на выборах мэра Москвы. Все белоленточники, гомосексуалисты, грантоеды, совестливые «независимые» журналисты, сторонники проамериканских партий, часть националистов, люди, поддавшиеся мощной пропаганде в Сети – всех их призовут поддержать главного антипутинского кандидата.

Президент России должен быть президентом большинства – только тогда система власти в России устойчива. Задача Запада – не допустить этого. Повторение приёмов, которые ЕР применила в 2016 году, таит в себе опасность воплощения сценария мировых банкиров (опирающихся на Пятую колонну внутри России): сделать президента России – президентом меньшинства.

Что крайне опасно для нашего государства.

Источник: nstarikov.ru