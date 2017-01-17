Что мешает сделать СССР к понедельнику?

Требуем вернуть советское образование, которое воспитывало потрясающих инженеров и гениальных руководителей, советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных, советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию. Требуем! Требуем! Требуем!Сделайте мне СССР к понедельнику! Такое требование всё настойчивее и всё чаще звучит в ответ на любую проблему, начиная с не к ночи упомянутому ЕГЭ, продолжая неудачным выступлением футбольной сборной, и заканчивая потерявшими берега и любые признаки совести бриллиантовой молодёжи и ворами во власти.Требование вернуть советское образование, которое воспитывало потрясающих инженеров и гениальных руководителей.Требование вернуть советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных.Требование вернуть советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию.И ещё множество других аналогичных требований, повторяющихся последнее время всё более настойчивым рефреном, которые создают чрезвычайно опасную иллюзию беспроблемного и бесконфликтного общества, почившего в бозе исключительно из-за зловредной кучки предателей, хрен его знает как взращенных самой прогрессивной образовательной системой и хрен его знает каким образом вознесенных самыми справедливыми советскими социальными лифтами на самую вершину власти.Естественное желание верить во всё хорошее незаметно, но упорно приводит к мифологизации СССР, которая напрочь отрицает, что Горбачёв и Ельцин, Березовский и Гусинский, Гайдар и Чубайс – это рептилоиды с планеты Нибиру, а как раз продукт той самой советской системы образования и социалистической системы продвижения. Они – тоже часть, причем наиболее социально-активная часть КПСС – “ума, чести и совести нашей эпохи”. И, взывая к реинкарнации СССР, стоит, наверно, задуматься, а так ли было всё хорошо в “датском королевстве”, если оно позволило вот таким вот активистам диктовать свои условия и плясать под их дудку? И действительно ли стоит слепо копировать ВСЁ советское прошлое, или стоит очень внимательно присмотреться к системным проблемам, чтобы не тащить в будущее вместе с положительным и достойным опытом все грешки социалистической молодости?В последний год жизни СССР мне было 26, и сейчас – чисто на эмоциях – можно было бы, ни капли не кривя душой, утверждать, что деревья тогда были зеленее, море – синее, а девушки провожали совсем другим взглядом. Однако, первым делом вспоминаются другие мифологизаторы, которые пели тогда о беспроблемном и бесконфликтном капиталистическом обществе всеобщего изобилия без очередей и дефицита, где 40 сортов колбасы, 15 марок джинсов и никаких проблем с отдыхом где-нибудь на Канарах или Карибах… И ведь они ни разу не врали! Всё так и есть – и колбаса, и 60 сортов пива, и джинсы, и Карибы… Это всё правда, но, как оказалось, далеко не вся.Вот и сегодня, страстно взывая к реинкарнации СССР, нельзя допустить полуправды, которая всегда хуже лжи, потому что полуправда, демонстрируя звёзды, забывает сообщать о граблях, на которые, глядя на звёзды, так неприятно наступать, особенно если повторно, и особенно, если грабли – детские. Поэтому, говоря о честных и совестливых советских руководителях, круглосуточно пекущихся о благе народном, не мешало бы помнить про интереснейшие расследования, которые вёл прокурор со звенящей фамилией Гдлян, а вспоминая общество всеобщей справедливости, не надо бы забывать про обитателей сети магазинов “Берёзка”, детей особо одарённых родителей, презрительно называющих пролетариат “воркерами” и “урлами”…Опыт СССР был и останется востребованным и крайне глупо от него отказываться. Только альтернативно одарённый будет против тройного роста экономики вместо сегодняшнего болтания около нуля, как субстанция в проруби. Только больной на голову не мечтает о грандиозных проектах переустройства природы и покорения космоса вместо сегодняшней борьбы не на жизнь, а на смерть за новую модель айфона и сумочку “Микаэль Корс”. Идея СССР 2.0 постепенно овладевает массами и будет крайне обидно, если вместе со всем хорошим, что накопила наша цивилизация, в будущее будут тащить все те смертельные пороки, которые и привели к столь неожиданной и скоропостижной кончине Красного проекта, справедливо названной геополитической катастрофой.Ругательски ругая “гнусный совок”, и особенно “тёмные времена кровавого Сталина” господа какунихачухи и баксолюбы профессионально и филигранно обходят вопрос: “Почему страны победившие здравый смысл в борьбе за демократию, не могут продемонстрировать и десятой доли той эффективности, которую демонстрировала экономика СССР в самый что ни на есть экстремальный период – в годы войны на собственной территории?” И совсем уж бледно смотрелось “всё цивилизованное человечество”, в послевоенное, мирное время:Вот эти, задирающиеся ввысь кривые уже являются таким источником мифов, уже обросли и продолжают обрастать таким количеством фантазий и измышлизмов, что рядом с ними бледнеют и новая хронология, и старый привычный всемирный еврейский заговор.Сегодня здесь мы не будем разбирать токование баксолюбов и какунихачух – у них всё просто и понятно, и само наличие ГУЛАГа объясняет и промышленное строительство по 900 заводов в год, и скачок от полной неграмотности к самой читающей нации в мире, и победу в схватке с объединенными силами Запада. Так и пишут: “В результате массовых репрессий только за первые 2 пятилетки было построено более 9000 промышленных предприятий”… Как будто готовый рецепт реиндустриализации подсказывают…Пусть варятся в свём соку. Им мы подбросим цитату самого что ни на есть буржуина, предательски (по отношению ко всему цивилизованному миру) похвалившего то, что баксолюбы и какунихачухи так театрально ненавидят.Вы почему-то не говорите об основном, о вашей роли первооткрывателей экономического планирования в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся японская экономическая система практически полностью скопирована с СССР, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги советской поры»HIROSHI TERAMACHI, основатель машиностроительной корпорации TNK (оборот 2,5 млрд USD в 2011г), во время визита в Москву в ответ на речь русских коллег с восхвалением американской бухгалтерской методологииА мы пока поговорим о тех, кто хотел бы этот опыт использовать, о тех, кто сам не прочь оседлать вот такие вот кривые и о том, почему этот опыт повторить пока не получается. И в этом лагере мифов и легенд никак не меньше, а иногда даже и поболее…Для желающих ренессанса:Самые эффектные мифологизаторы сталинской экономики – современные марксисты, которые… нет, это надо цитировать: “Понять смысл сталинской экономики способен только тот, кто глубоко усвоил марксистскую теорию, причём не только её букву, но и её дух…” Разговор с такими теоретиками выглядит примерно следующим образом;Что требуется сделать на конкретном предприятии, чтобы оно показало сталинские темпы роста и капитализации?Необходима национализация. Частный собственник на такое не способенОк, есть масса унитарных (государственных) предприятий. Берем любое из них. Что дальше?Надо проникнуться духом марксизмаХорошо, всех рабочих и ИТР усадим за учебники – будут сдавать зачёт по “Капиталу”, что дальше?Нет, надо, чтобы и государственные чиновники…Ок, найдем мэра-губернатора из КПРФ… например Сергей Левченко (Иркутская область) подойдёт?Нет, у вас всё равно не получится, надо, чтобы всё, как тогда…Одним словом шаманство и карго-культ в одном флаконе – кто еще не видел, как это выглядит вживую – обратитесь к современным марксистам – попросите рассказать, как будет выглядеть воплощение их теорий на практике – получите яркий, полноценный и крайне поучительный пример.Что может быть более полновесным аргументом в споре, «какой способ хозяйствования эффективнее», чем действующее по сталинской методике предприятие, которое на фоне современных жалких долей процента роста, показывает ежегодно сталинское удвоение и утроение производства и капитализации.Сталинская модель не востребована. Но зато крайне востребован созидательный потенциал этой моделиПокажите пальцем, какой рачительный хозяин откажется от снижения себестоимости собственной продукции в два раза? Да любой буржуй за такую возможность двумя руками ухватиться.Беда в том, что таких методик никто в глаза не видел Результат их наблюдал. Восторженные отклики о них читал. А вот методик, то есть организационно-распорядительных документов не встречал. И в этом – основная ахиллесова пята сталинской производственной модели. Нет методичек для директора предприятия «Делай раз, делай два», нет инструкций по повышению производительности труда для отраслевых министерств, нет постановлений наркоматов и законов, которые регламентировали и задавали бурный рост советской промышленности в первые пятилетки.Есть буквосочетание МПЭ и куча статей на тему «как это работало», но ни одного подтверждающего документа, имеющего статус нормативного, в результате чего рождаются фантасмогорические теории заговора об уничтожении всех руководящих документов по управлению экономикой в эпоху Хрущёва…Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия 1.0Причина, думаю, совершенно в другом. Описывают что-то необычное и нестандартное. А то, что человек видит каждый день.. зачем его описывать. А, описав, кому показывать? Свои и так всё знают, а врагам знать не обязательно…СССР, кстати, был в этом деле далеко не уникальным образованием. Знаменитое японское качество тоже осталось бы легендарным, если бы не американские исследователи, написавшие тонны монографий и книг, где они пооперационно препарировали секреты японского производства, после чего и появилось на свет, дошло до массового пользования и «ДАО Тойота», и «Выход из кризиса», и «Канбан – 5S” и многое-многое другое…Сами японцы начали писать на эту тему недавно и неохотно – не те традиции, не та культура… «Не та» – не значит «хуже», «не та», значит просто другая, в соответствии с которой всё, что происходит «в семье» посторонних не касается, и на всеобщее обозрение не выносится.Так вот советская, сиречь русская производственная культура, к тому же щедро сдобренная режимом секретности, обладает теми же свойствами, что и японская, где «чужие не ходят», а описание производственных процессов вполне может сойти за шпионаж и измену Родине. Мощно накладывается на эти традиции тотальное нежелание руководителей производства описывать и регламентировать собственные обязательства, о чем я еще скажу ниже.Как бы то ни было, сегодня в качестве описания советского феномена 30х – 50х и сталинского экономического рывка – имеем то, что имеем – общетеоретические выкладки, идеологическую полемику, ГОСТы и воспоминания непосредственных участников, которых с каждым днём становится всё меньше.Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия 2.0Отсутствие чётких, понятных и самое главное – применимых методик, является фатальным недостатком сталинской модели экономики, в которой, как в зеркале, отразилась системная проблема всей русской цивилизации – НЕПРЕЕМСТВННОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА, где удача или провал целиком и полностью зависят от личных качеств, состояния и удачи одного – единственного руководителя, стоящего на вершине управленческой пирамиды.Эта беда отнюдь не советская. Она с завидной регулярностью повторяется в русской истории, где достижения одного руководителя весело и с песней сливают его вроде как благодарные потомки, а свита не только «играет короля», но и увлечённо корректирует его деяния, вплоть до их полного забвения и утилизации.Топор поменялся на бензопилу, соха – на роторные фрезы, лошадка – на космические ракеты, а система управления на 1\6 части суши, как была, так и осталось ручной, где царь-батюшка самолично разбирает челобитные подданных, укрощает строптивых бояр и раздаёт пряники и пи… одним словом наказывает.Не смог поменять эту систему и Сталин, хотя попытки предпринимал неоднократные и весьма эффективные, следствии чего и стал возможен невероятный, по сегодняшним меркам, экономический рывок, опирающийся на три столпа1) Оценка результата работы по натуральным, а не по ценовым показателям,2) Главная цель – снижение себестоимости без ущерба качеству3) Личная ответственность за результат, на одном полюсе которой была сдельная, неограниченно высокая, оплаты труда, а на другой – возможность «загреметь под фанфары»…Ответственность эта проявлялась в готовности конструктора брони встать во время испытаний за броневой лист, а строителя моста – под построенную опору, а также в зарплате Стаханова, в 30 раз превышающая зарплату министра.На эти три столпа навешивалось множество крошечных и солидных изобретений и технологических «лайфхаков», которыми потом мы будем восхищаться, принимая их за чисто японские или американские…Как это было со слов современников:В самом начале 90х, когда еще как-то дымились заводские трубы, мне довелось поработать на одном участке и вдоволь пообщаться с ветераном, начавшим свою трудовую деятельность в 12 лет в 1942м в ВПК СССР. Причём пришлось ему поработать и на производстве мин для полкового миномета (насколько я понял, речь шла о самом популярном – 82 мм-вом) , и на сборке знаменитых ППШ…Поработав уже техником-технологом и 2 года отслужив связистом в армии, то есть понимая, что такое заводской брак, я пытался и не мог себе представить уровень технологичности производственного процесса, который позволял выпускать оружие практически с нулевым отказом силами 12-летних неквалифицированных, полуголодных мальчишек, работавших по 12 часов в сутки.«Голь» оказалась, как всегда, хитра на выдумки, а «ларчик открывался просто»:Каждая рабочая операция в цехе моего собеседника заканчивалась измерением контрольных точек, результаты записывались в техкарту, а ОТК оставалось только сверить измерения одной и той же детали разными исполнителями. Совпасть результаты могли только в том случае, если деталь изготовлена без отклонений. Все остальные варианты моментально приводили к разнобою, которые бросались в глаза даже первокласснику, и заготовка отправлялась на переделку.Второй лайфхак, пересказанный мне ветераном, вообще напрочь рвал шаблоны о бесправных и бессловесных ватниках, потому что касался вовлеченности каждого в решение общих производственных проблем. В цехе на входе постоянно висела большая школьная доска, на которой любой работник (независимо от возраста) в любое время мог написать любое предложение или сообщить о мешающих работать проблемах.В обсуждении этих проблем и поиске решений участвовали все. Импровизированные собрания спонтанно возникали где угодно в самом невероятном составе и могли затянуться вплоть до начала следующей смены. Стереть предложения и заявления с доски мог только начальник цеха и только после обсуждения и принятия решения. В результате… почитайте книгу американца Джеймса Шуровьевски «Мудрость толпы», которую, оказывается, на полную катушку эксплуатировал советский ВПК еще в годы войны. И… именно эти технологические приёмы нам известны сегодня под брендом японских кружков качества и технологии «кайдзен»Это потом похожие организационные приёмы стали обеспечивать качество Тойота и Тошибы. А тогда – во время Великой Отечественной они обеспечили Красную армию надёжным безотказным оружием Победы, которое, ко всему прочему, к концу войны подешевело больше, чем в два раза.Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия обобщённаяПроизводство оружия Победы описанные оргприёмы обеспечили, но так и не стали писаными правилами, которые можно увидеть в виде законов, приказов, инструкций и методик. Частично – потому что считались естественной средой социалистического производства, которое не требует детального описания и регламентирования, но больше потому, что именно так проявилось нежелание руководства (прежде всего партийными) на всех уровнях ставить себя в какие то рамки и стеснять какими-то регламентами…Возвращаясь в день сегодняшний к теме неприменимости сталинского опыта в наши дни, хочу сообщить, что вот уже 15 лет предлагаю использовать эти наработки «проклятой сталинской эпохи» на предприятиях различной подчиненности, форм собственности и самого различного размера – от ларька «пиво-воды» и до промышленных корпораций, с которыми мне довелось поработать. И каждый раз, вроде очень даже заинтересованные руководители этих предприятий (среди которых было полно и коммунистов, и сочувствующих), днюющие и ночующие на производстве, отклоняли и продолжают отклонять эти предложения с самыми благовидными основаниями – от «как же мы просто так возьмём и все наши проблемы на всеобщее обозрение выставим?..» и до «у нас это всё равно не приживётся, потому что нашим идиотам ничего доверять нельзя!..».Нет, не в форме собственности дело (одинаково радостно эти технологии отвергаются и унитарными, и муниципальными, и частными, и кооперативными конторами) а в неготовности самого руководства этих контор соответствовать жёстким требованиям снижения собственной себестоимости, ну и в отсутствии внешней смертельной опасности, когда «враг у ворот» и «дальше ни шагу назад», зато в наличии у современных предприятий огромного количества лишних ресурсов, которые позволяют этим предприятиям обходиться без всяких – разных глупостей, типа внедрения методов повышения эффективности, хоть японских, хоть сталинских…И не надо сразу винить современных деградантов-менеджеров. В сталинские времена среди советских и особенно – партийных руководителей – у этой модели противников тоже было более, чем достаточно, потому её так радостно и утилизировали, как только исчезло давление сверху, отменённое «демократом» Хрущёвым.Снижение себестоимости, как главный показатель эффективности, закономерно приводит к постоянному давлению на непроизводственные расходы, к которым относились и относятся затраты на содержание всего руководства… то есть количество бюрократов и качество их содержания требует в рамках этой парадигмы постоянного обоснования или сокращения.Согласитесь – ну очень некомфортное, валидольное бытиё получается у бюрократов, когда руководитель предприятия или целой отрасли (по современным российской табели о рангах – «почти Бог») должен ежедневно доказывать экономическую обоснованность своего существования. Поэтому в доску советские администраторы всех рангов и специальностей только мирились с этими «безобразиями» сталинского режима, пока он, режим их непрерывно пинал и заставлял соответствовать, и отказались от него сразу и моментально, как только этот режим иссяк. И вот своими руками сегодня этот прессинг воскресить? Нет уж: увольте…Против ренессанса сталинской модели повышения эффективности активно выступают не только руководители. В моей практике не было ни одного предприятия, где главный революционный гегемон – пролетариат – согласился бы променять оклады и почасовой тариф на неограниченно высокую но отнюдь не гарантированную сдельную оплату… И пролетариат в этом «благородном деле» сегодня активно поддерживает государство, потому что снижение себестоимости, кроме прочего, это1) Снижение ВВП, которое является главным мерилом успешности всей экономики2) Снижение налоговых поступлений, которые являются скатертью-самобранкой для всех современных элитариев.Одним словом, снижение себестоимости экономики, это (как и в 30е-50е) кошмар кошмарный и ужас ужасный для управленцев ВСЕХ уровней – и производственного, и государственного, и муниципального, где личная ответственность вообще никакой бесконечно большой зарплатой не компенсируется. У них и так зарплата немаленькая, и без всякого обоснования, и без всякой ответственности….Подведем итог по самой болезненной теме – сталинской экономике с её неповторимым пока темпом роста и темпам капитализации и укажем на два главных её недостатка:1) Отсутствие систематизированных методик по внедрению и функционированию (так и не написанных или уничтоженных – неважно)2) Отсутствие экономической заинтересованности в её внедрении на всех уровнях социальной лестницы современного общества.Однако, написав уйму слов на тему, почему невозможен ренессанс сталинских темпов развития экономики, было бы неправильным ни слова не сказать – а когда же тогда этот ренессанс может состояться?Необходимые и достаточные условия ренессанса сталинской модели повышения эффективности экономики:Наличие смертельной внешней угрозы, когда необеспечение кратного роста экономики и снижение себестоимости производства будет равносильно суициду.Наличие руководителей, которые готовы не только создавать, но и следовать правилам, единым для руководителей и подчинённых, и для которых наличие эфффективной обратной связи будет необходимым условием собственного выживанияПерспектива выгоды (не обязательно материальной) которая перевешивает по привлекательности проблемы, вытекающие из необходимости следовать общим правилам и все неудобства, связанные с самоограничением и самоконтролем.Список этот можно продолжать и детализировать, и мы к этой теме обязательно вернёмся, а пока – перейдем к следующей – к советскому управлению, где термин «всенародное» так, к сожалению, и остался только лозунгом, что сделало всё государственное устройство СССР крайне неустойчивой конструкцией, подверженной манипулированию извне, и в конце концов – к краху и демонтажу в 1991м.Понимая, какую чувствительную тему затрагиваю, тем не менее, пользуясь возможностью смотреть на прошедшее издали, постараюсь раскрыть корни системных проблем СССР, которые не надо замалчивать, и которых не надо стесняться.Наши деды и прадеды шли непроторенной дорогой и было бы странно, если бы никаких ошибок на этом пути не было. Но не менее странно будет, если мы эти ошибки не будем описывать, изучать, обсуждать, анализировать и пытаться не допустить их повторения в будущем.“Я знаю, что, подымая ярость трудящихся масс против бюрократических извращений наших организаций, приходится иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в прошлом заслуги, но страдающих теперь бюрократической болезнью. Но неужели это может остановить нашу работу по организации контроля снизу? Я думаю, что не может и не должно. За старые заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту. А как же иначе? Почему бы этого не сделать, если этого требуют интересы дела?” (И.В.Сталин Речь на VIII съезде ВЛКСМ)

Источник: nashaplaneta.su