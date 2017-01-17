Что мешает сделать СССР к понедельнику?
10:37. 17 января 2017 Просмотров - 448 11 коммент. Опубликовал: brahman
Требуем вернуть советское образование, которое воспитывало потрясающих инженеров и гениальных руководителей, советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных, советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию. Требуем! Требуем! Требуем!
Сделайте мне СССР к понедельнику! Такое требование всё настойчивее и всё чаще звучит в ответ на любую проблему, начиная с не к ночи упомянутому ЕГЭ, продолжая неудачным выступлением футбольной сборной, и заканчивая потерявшими берега и любые признаки совести бриллиантовой молодёжи и ворами во власти.
Требование вернуть советское образование, которое воспитывало потрясающих инженеров и гениальных руководителей.
Требование вернуть советские социальные лифты, которые выносили наверх исключительно ответственных, совестливых и компетентных.
Требование вернуть советскую промышленность, которая производила исключительно качественную и недорогую продукцию.
И ещё множество других аналогичных требований, повторяющихся последнее время всё более настойчивым рефреном, которые создают чрезвычайно опасную иллюзию беспроблемного и бесконфликтного общества, почившего в бозе исключительно из-за зловредной кучки предателей, хрен его знает как взращенных самой прогрессивной образовательной системой и хрен его знает каким образом вознесенных самыми справедливыми советскими социальными лифтами на самую вершину власти.
Естественное желание верить во всё хорошее незаметно, но упорно приводит к мифологизации СССР, которая напрочь отрицает, что Горбачёв и Ельцин, Березовский и Гусинский, Гайдар и Чубайс – это рептилоиды с планеты Нибиру, а как раз продукт той самой советской системы образования и социалистической системы продвижения. Они – тоже часть, причем наиболее социально-активная часть КПСС – “ума, чести и совести нашей эпохи”. И, взывая к реинкарнации СССР, стоит, наверно, задуматься, а так ли было всё хорошо в “датском королевстве”, если оно позволило вот таким вот активистам диктовать свои условия и плясать под их дудку? И действительно ли стоит слепо копировать ВСЁ советское прошлое, или стоит очень внимательно присмотреться к системным проблемам, чтобы не тащить в будущее вместе с положительным и достойным опытом все грешки социалистической молодости?
В последний год жизни СССР мне было 26, и сейчас – чисто на эмоциях – можно было бы, ни капли не кривя душой, утверждать, что деревья тогда были зеленее, море – синее, а девушки провожали совсем другим взглядом. Однако, первым делом вспоминаются другие мифологизаторы, которые пели тогда о беспроблемном и бесконфликтном капиталистическом обществе всеобщего изобилия без очередей и дефицита, где 40 сортов колбасы, 15 марок джинсов и никаких проблем с отдыхом где-нибудь на Канарах или Карибах… И ведь они ни разу не врали! Всё так и есть – и колбаса, и 60 сортов пива, и джинсы, и Карибы… Это всё правда, но, как оказалось, далеко не вся.
Вот и сегодня, страстно взывая к реинкарнации СССР, нельзя допустить полуправды, которая всегда хуже лжи, потому что полуправда, демонстрируя звёзды, забывает сообщать о граблях, на которые, глядя на звёзды, так неприятно наступать, особенно если повторно, и особенно, если грабли – детские. Поэтому, говоря о честных и совестливых советских руководителях, круглосуточно пекущихся о благе народном, не мешало бы помнить про интереснейшие расследования, которые вёл прокурор со звенящей фамилией Гдлян, а вспоминая общество всеобщей справедливости, не надо бы забывать про обитателей сети магазинов “Берёзка”, детей особо одарённых родителей, презрительно называющих пролетариат “воркерами” и “урлами”…
Опыт СССР был и останется востребованным и крайне глупо от него отказываться. Только альтернативно одарённый будет против тройного роста экономики вместо сегодняшнего болтания около нуля, как субстанция в проруби. Только больной на голову не мечтает о грандиозных проектах переустройства природы и покорения космоса вместо сегодняшней борьбы не на жизнь, а на смерть за новую модель айфона и сумочку “Микаэль Корс”. Идея СССР 2.0 постепенно овладевает массами и будет крайне обидно, если вместе со всем хорошим, что накопила наша цивилизация, в будущее будут тащить все те смертельные пороки, которые и привели к столь неожиданной и скоропостижной кончине Красного проекта, справедливо названной геополитической катастрофой.
Ругательски ругая “гнусный совок”, и особенно “тёмные времена кровавого Сталина” господа какунихачухи и баксолюбы профессионально и филигранно обходят вопрос: “Почему страны победившие здравый смысл в борьбе за демократию, не могут продемонстрировать и десятой доли той эффективности, которую демонстрировала экономика СССР в самый что ни на есть экстремальный период – в годы войны на собственной территории?” И совсем уж бледно смотрелось “всё цивилизованное человечество”, в послевоенное, мирное время:
Вот эти, задирающиеся ввысь кривые уже являются таким источником мифов, уже обросли и продолжают обрастать таким количеством фантазий и измышлизмов, что рядом с ними бледнеют и новая хронология, и старый привычный всемирный еврейский заговор.
Сегодня здесь мы не будем разбирать токование баксолюбов и какунихачух – у них всё просто и понятно, и само наличие ГУЛАГа объясняет и промышленное строительство по 900 заводов в год, и скачок от полной неграмотности к самой читающей нации в мире, и победу в схватке с объединенными силами Запада. Так и пишут: “В результате массовых репрессий только за первые 2 пятилетки было построено более 9000 промышленных предприятий”… Как будто готовый рецепт реиндустриализации подсказывают…
Пусть варятся в свём соку. Им мы подбросим цитату самого что ни на есть буржуина, предательски (по отношению ко всему цивилизованному миру) похвалившего то, что баксолюбы и какунихачухи так театрально ненавидят.
Вы почему-то не говорите об основном, о вашей роли первооткрывателей экономического планирования в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся японская экономическая система практически полностью скопирована с СССР, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги советской поры»
HIROSHI TERAMACHI, основатель машиностроительной корпорации TNK (оборот 2,5 млрд USD в 2011г), во время визита в Москву в ответ на речь русских коллег с восхвалением американской бухгалтерской методологии
А мы пока поговорим о тех, кто хотел бы этот опыт использовать, о тех, кто сам не прочь оседлать вот такие вот кривые и о том, почему этот опыт повторить пока не получается. И в этом лагере мифов и легенд никак не меньше, а иногда даже и поболее…
Для желающих ренессанса:
Самые эффектные мифологизаторы сталинской экономики – современные марксисты, которые… нет, это надо цитировать: “Понять смысл сталинской экономики способен только тот, кто глубоко усвоил марксистскую теорию, причём не только её букву, но и её дух…” Разговор с такими теоретиками выглядит примерно следующим образом;
Что требуется сделать на конкретном предприятии, чтобы оно показало сталинские темпы роста и капитализации?
Необходима национализация. Частный собственник на такое не способен
Ок, есть масса унитарных (государственных) предприятий. Берем любое из них. Что дальше?
Надо проникнуться духом марксизма
Хорошо, всех рабочих и ИТР усадим за учебники – будут сдавать зачёт по “Капиталу”, что дальше?
Нет, надо, чтобы и государственные чиновники…
Ок, найдем мэра-губернатора из КПРФ… например Сергей Левченко (Иркутская область) подойдёт?
Нет, у вас всё равно не получится, надо, чтобы всё, как тогда…
Одним словом шаманство и карго-культ в одном флаконе – кто еще не видел, как это выглядит вживую – обратитесь к современным марксистам – попросите рассказать, как будет выглядеть воплощение их теорий на практике – получите яркий, полноценный и крайне поучительный пример.
Что может быть более полновесным аргументом в споре, «какой способ хозяйствования эффективнее», чем действующее по сталинской методике предприятие, которое на фоне современных жалких долей процента роста, показывает ежегодно сталинское удвоение и утроение производства и капитализации.
Сталинская модель не востребована. Но зато крайне востребован созидательный потенциал этой модели
Покажите пальцем, какой рачительный хозяин откажется от снижения себестоимости собственной продукции в два раза? Да любой буржуй за такую возможность двумя руками ухватиться.
Беда в том, что таких методик никто в глаза не видел Результат их наблюдал. Восторженные отклики о них читал. А вот методик, то есть организационно-распорядительных документов не встречал. И в этом – основная ахиллесова пята сталинской производственной модели. Нет методичек для директора предприятия «Делай раз, делай два», нет инструкций по повышению производительности труда для отраслевых министерств, нет постановлений наркоматов и законов, которые регламентировали и задавали бурный рост советской промышленности в первые пятилетки.
Есть буквосочетание МПЭ и куча статей на тему «как это работало», но ни одного подтверждающего документа, имеющего статус нормативного, в результате чего рождаются фантасмогорические теории заговора об уничтожении всех руководящих документов по управлению экономикой в эпоху Хрущёва…
Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия 1.0
Причина, думаю, совершенно в другом. Описывают что-то необычное и нестандартное. А то, что человек видит каждый день.. зачем его описывать. А, описав, кому показывать? Свои и так всё знают, а врагам знать не обязательно…
СССР, кстати, был в этом деле далеко не уникальным образованием. Знаменитое японское качество тоже осталось бы легендарным, если бы не американские исследователи, написавшие тонны монографий и книг, где они пооперационно препарировали секреты японского производства, после чего и появилось на свет, дошло до массового пользования и «ДАО Тойота», и «Выход из кризиса», и «Канбан – 5S” и многое-многое другое…
Сами японцы начали писать на эту тему недавно и неохотно – не те традиции, не та культура… «Не та» – не значит «хуже», «не та», значит просто другая, в соответствии с которой всё, что происходит «в семье» посторонних не касается, и на всеобщее обозрение не выносится.
Так вот советская, сиречь русская производственная культура, к тому же щедро сдобренная режимом секретности, обладает теми же свойствами, что и японская, где «чужие не ходят», а описание производственных процессов вполне может сойти за шпионаж и измену Родине. Мощно накладывается на эти традиции тотальное нежелание руководителей производства описывать и регламентировать собственные обязательства, о чем я еще скажу ниже.
Как бы то ни было, сегодня в качестве описания советского феномена 30х – 50х и сталинского экономического рывка – имеем то, что имеем – общетеоретические выкладки, идеологическую полемику, ГОСТы и воспоминания непосредственных участников, которых с каждым днём становится всё меньше.
Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия 2.0
Отсутствие чётких, понятных и самое главное – применимых методик, является фатальным недостатком сталинской модели экономики, в которой, как в зеркале, отразилась системная проблема всей русской цивилизации – НЕПРЕЕМСТВННОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА, где удача или провал целиком и полностью зависят от личных качеств, состояния и удачи одного – единственного руководителя, стоящего на вершине управленческой пирамиды.
Эта беда отнюдь не советская. Она с завидной регулярностью повторяется в русской истории, где достижения одного руководителя весело и с песней сливают его вроде как благодарные потомки, а свита не только «играет короля», но и увлечённо корректирует его деяния, вплоть до их полного забвения и утилизации.
Топор поменялся на бензопилу, соха – на роторные фрезы, лошадка – на космические ракеты, а система управления на 1\6 части суши, как была, так и осталось ручной, где царь-батюшка самолично разбирает челобитные подданных, укрощает строптивых бояр и раздаёт пряники и пи… одним словом наказывает.
Не смог поменять эту систему и Сталин, хотя попытки предпринимал неоднократные и весьма эффективные, следствии чего и стал возможен невероятный, по сегодняшним меркам, экономический рывок, опирающийся на три столпа
1) Оценка результата работы по натуральным, а не по ценовым показателям,
2) Главная цель – снижение себестоимости без ущерба качеству
3) Личная ответственность за результат, на одном полюсе которой была сдельная, неограниченно высокая, оплаты труда, а на другой – возможность «загреметь под фанфары»…
Ответственность эта проявлялась в готовности конструктора брони встать во время испытаний за броневой лист, а строителя моста – под построенную опору, а также в зарплате Стаханова, в 30 раз превышающая зарплату министра.
На эти три столпа навешивалось множество крошечных и солидных изобретений и технологических «лайфхаков», которыми потом мы будем восхищаться, принимая их за чисто японские или американские…
Как это было со слов современников:
В самом начале 90х, когда еще как-то дымились заводские трубы, мне довелось поработать на одном участке и вдоволь пообщаться с ветераном, начавшим свою трудовую деятельность в 12 лет в 1942м в ВПК СССР. Причём пришлось ему поработать и на производстве мин для полкового миномета (насколько я понял, речь шла о самом популярном – 82 мм-вом) , и на сборке знаменитых ППШ…
Поработав уже техником-технологом и 2 года отслужив связистом в армии, то есть понимая, что такое заводской брак, я пытался и не мог себе представить уровень технологичности производственного процесса, который позволял выпускать оружие практически с нулевым отказом силами 12-летних неквалифицированных, полуголодных мальчишек, работавших по 12 часов в сутки.
«Голь» оказалась, как всегда, хитра на выдумки, а «ларчик открывался просто»:
Каждая рабочая операция в цехе моего собеседника заканчивалась измерением контрольных точек, результаты записывались в техкарту, а ОТК оставалось только сверить измерения одной и той же детали разными исполнителями. Совпасть результаты могли только в том случае, если деталь изготовлена без отклонений. Все остальные варианты моментально приводили к разнобою, которые бросались в глаза даже первокласснику, и заготовка отправлялась на переделку.
Второй лайфхак, пересказанный мне ветераном, вообще напрочь рвал шаблоны о бесправных и бессловесных ватниках, потому что касался вовлеченности каждого в решение общих производственных проблем. В цехе на входе постоянно висела большая школьная доска, на которой любой работник (независимо от возраста) в любое время мог написать любое предложение или сообщить о мешающих работать проблемах.
В обсуждении этих проблем и поиске решений участвовали все. Импровизированные собрания спонтанно возникали где угодно в самом невероятном составе и могли затянуться вплоть до начала следующей смены. Стереть предложения и заявления с доски мог только начальник цеха и только после обсуждения и принятия решения. В результате… почитайте книгу американца Джеймса Шуровьевски «Мудрость толпы», которую, оказывается, на полную катушку эксплуатировал советский ВПК еще в годы войны. И… именно эти технологические приёмы нам известны сегодня под брендом японских кружков качества и технологии «кайдзен»
Это потом похожие организационные приёмы стали обеспечивать качество Тойота и Тошибы. А тогда – во время Великой Отечественной они обеспечили Красную армию надёжным безотказным оружием Победы, которое, ко всему прочему, к концу войны подешевело больше, чем в два раза.
Почему отсутствуют методички по сталинскому N-кратному росту производства? Версия обобщённая
Производство оружия Победы описанные оргприёмы обеспечили, но так и не стали писаными правилами, которые можно увидеть в виде законов, приказов, инструкций и методик. Частично – потому что считались естественной средой социалистического производства, которое не требует детального описания и регламентирования, но больше потому, что именно так проявилось нежелание руководства (прежде всего партийными) на всех уровнях ставить себя в какие то рамки и стеснять какими-то регламентами…
Возвращаясь в день сегодняшний к теме неприменимости сталинского опыта в наши дни, хочу сообщить, что вот уже 15 лет предлагаю использовать эти наработки «проклятой сталинской эпохи» на предприятиях различной подчиненности, форм собственности и самого различного размера – от ларька «пиво-воды» и до промышленных корпораций, с которыми мне довелось поработать. И каждый раз, вроде очень даже заинтересованные руководители этих предприятий (среди которых было полно и коммунистов, и сочувствующих), днюющие и ночующие на производстве, отклоняли и продолжают отклонять эти предложения с самыми благовидными основаниями – от «как же мы просто так возьмём и все наши проблемы на всеобщее обозрение выставим?..» и до «у нас это всё равно не приживётся, потому что нашим идиотам ничего доверять нельзя!..».
Нет, не в форме собственности дело (одинаково радостно эти технологии отвергаются и унитарными, и муниципальными, и частными, и кооперативными конторами) а в неготовности самого руководства этих контор соответствовать жёстким требованиям снижения собственной себестоимости, ну и в отсутствии внешней смертельной опасности, когда «враг у ворот» и «дальше ни шагу назад», зато в наличии у современных предприятий огромного количества лишних ресурсов, которые позволяют этим предприятиям обходиться без всяких – разных глупостей, типа внедрения методов повышения эффективности, хоть японских, хоть сталинских…
И не надо сразу винить современных деградантов-менеджеров. В сталинские времена среди советских и особенно – партийных руководителей – у этой модели противников тоже было более, чем достаточно, потому её так радостно и утилизировали, как только исчезло давление сверху, отменённое «демократом» Хрущёвым.
Снижение себестоимости, как главный показатель эффективности, закономерно приводит к постоянному давлению на непроизводственные расходы, к которым относились и относятся затраты на содержание всего руководства… то есть количество бюрократов и качество их содержания требует в рамках этой парадигмы постоянного обоснования или сокращения.
Согласитесь – ну очень некомфортное, валидольное бытиё получается у бюрократов, когда руководитель предприятия или целой отрасли (по современным российской табели о рангах – «почти Бог») должен ежедневно доказывать экономическую обоснованность своего существования. Поэтому в доску советские администраторы всех рангов и специальностей только мирились с этими «безобразиями» сталинского режима, пока он, режим их непрерывно пинал и заставлял соответствовать, и отказались от него сразу и моментально, как только этот режим иссяк. И вот своими руками сегодня этот прессинг воскресить? Нет уж: увольте…
Против ренессанса сталинской модели повышения эффективности активно выступают не только руководители. В моей практике не было ни одного предприятия, где главный революционный гегемон – пролетариат – согласился бы променять оклады и почасовой тариф на неограниченно высокую но отнюдь не гарантированную сдельную оплату… И пролетариат в этом «благородном деле» сегодня активно поддерживает государство, потому что снижение себестоимости, кроме прочего, это
1) Снижение ВВП, которое является главным мерилом успешности всей экономики
2) Снижение налоговых поступлений, которые являются скатертью-самобранкой для всех современных элитариев.
Одним словом, снижение себестоимости экономики, это (как и в 30е-50е) кошмар кошмарный и ужас ужасный для управленцев ВСЕХ уровней – и производственного, и государственного, и муниципального, где личная ответственность вообще никакой бесконечно большой зарплатой не компенсируется. У них и так зарплата немаленькая, и без всякого обоснования, и без всякой ответственности….
Подведем итог по самой болезненной теме – сталинской экономике с её неповторимым пока темпом роста и темпам капитализации и укажем на два главных её недостатка:
1) Отсутствие систематизированных методик по внедрению и функционированию (так и не написанных или уничтоженных – неважно)
2) Отсутствие экономической заинтересованности в её внедрении на всех уровнях социальной лестницы современного общества.
Однако, написав уйму слов на тему, почему невозможен ренессанс сталинских темпов развития экономики, было бы неправильным ни слова не сказать – а когда же тогда этот ренессанс может состояться?
Необходимые и достаточные условия ренессанса сталинской модели повышения эффективности экономики:
Наличие смертельной внешней угрозы, когда необеспечение кратного роста экономики и снижение себестоимости производства будет равносильно суициду.
Наличие руководителей, которые готовы не только создавать, но и следовать правилам, единым для руководителей и подчинённых, и для которых наличие эфффективной обратной связи будет необходимым условием собственного выживания
Перспектива выгоды (не обязательно материальной) которая перевешивает по привлекательности проблемы, вытекающие из необходимости следовать общим правилам и все неудобства, связанные с самоограничением и самоконтролем.
Список этот можно продолжать и детализировать, и мы к этой теме обязательно вернёмся, а пока – перейдем к следующей – к советскому управлению, где термин «всенародное» так, к сожалению, и остался только лозунгом, что сделало всё государственное устройство СССР крайне неустойчивой конструкцией, подверженной манипулированию извне, и в конце концов – к краху и демонтажу в 1991м.
Понимая, какую чувствительную тему затрагиваю, тем не менее, пользуясь возможностью смотреть на прошедшее издали, постараюсь раскрыть корни системных проблем СССР, которые не надо замалчивать, и которых не надо стесняться.Наши деды и прадеды шли непроторенной дорогой и было бы странно, если бы никаких ошибок на этом пути не было. Но не менее странно будет, если мы эти ошибки не будем описывать, изучать, обсуждать, анализировать и пытаться не допустить их повторения в будущем.
“Я знаю, что, подымая ярость трудящихся масс против бюрократических извращений наших организаций, приходится иногда задевать некоторых наших товарищей, имеющих в прошлом заслуги, но страдающих теперь бюрократической болезнью. Но неужели это может остановить нашу работу по организации контроля снизу? Я думаю, что не может и не должно. За старые заслуги следует поклониться им в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту. А как же иначе? Почему бы этого не сделать, если этого требуют интересы дела?” (И.В.Сталин Речь на VIII съезде ВЛКСМ)
Источник: nashaplaneta.su
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Мешает ТО что он не нужен НИКОМУ.
И ЗА коммунистов голосуют все меньше
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Ты НИКТО, и тебе он не нужен. Это правда.
Остальным – ох как нужен!!!
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А почему за коммунистов голосует все меньше и меньше людей?
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Попытка конкретики, хорошая статья. Как бы ещё создать такие условия, чтобы это лучшее, что было в СССР, вновь возродилось? Похоже, без жареного петуха – никак. Люди – те же дети, им нужен дядька с палкой, как бы ни было их жалко. Вот только надо ещё рассмотреть условия появления той “элиты”, которая всё в итоге разрушила, чтобы предотвратить её вредное воздействие на общество. Очевидно, чем более динамичной будет новая(бывшая старая) модель общества и производственных отношений, тем меньше ракушек прилипнет к её днищу. А сейчас – сплошное заболачивание, да и страха нет, и, чем выше, тем страха меньше.
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” Люди – те же дети, им нужен дядька с палкой ” – точнее сеть ГУЛАГов и расстрельные команды.
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Отменить деньги,пусть вкалывают за трудодни в фуфайках и кирзачах.
Да и зачем сеть ГКЛАГов если можно сделать ОДИН.
В нем всем будет хорошо и весело.
Поменять должность президент России на “Начальник ГУЛАГ”
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Дядька с палкой – это конечно может ненадолго дать эффект. Но потом над этим дядькой придется ставить дядьку с палкой №2. Потому что первый дядька вскорости скурвится и за “презенты” перестанет махать своей палкой. Может надо не палкой, а воспитывать с младых лет в человеках Человека. Потому, что по своей сути хомо – тоже животное, только с более развитым мозгом. И если из него животную сущность не выдавить, то никакие палки не помогут. Когда эта животная сущность поперла наружу, тогда и выросли поганки, которые убили СССР, а мы им это позволили, поскольку и сами оживотнились.
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Животные – ребята хорошие, не обижайте их. У Вас тоже терминология немирная, предлагаете “сущность выдавить”. Просто когда никто ничего не боится, так это тоже плохо, оказывается. Раньше я думала по-другому. Поэтому нужны определённые строгости и персональная ответственность.
А воспитанием нормальные семьи и так всегда занимаются, а ненормальные, соответственно, не занимаются, как и раньше. Только раньше ещё труд и нужда хорошо воспитывали, а сейчас меньше. Да и надежды у молодых уже совсем нет приподняться, видят, что всюду деньги нужны, а родители нищие. Вот и рассуждают, зачем, мол, учиться, всё равно не поступишь, куда хочется. А выучишься, так без стажа не берут на работу, а стажа по специальности нет. Не у всякого энергичность и мобильность зашкаливает.
Так что надо наверху строгость и ответственность вводить, для “верхних” жителей.
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Время назад не вернуть и название страны тоже. Пусть будет Русь, но как минимум вернуть потерянные территории, вернуть именно Сталинскую экономику без уравниловки, троцкистского саботажа и раздаривания другим странам своих недр. Вернуть сталинское образование, медицину, казначейство, упразднить нынешнюю судебную систему и многое другое. Советскую систему нужно сделать лучше, а именно: упразднить Академию наук в нынешнем виде, где сидят предатели иуды-дармоеды. Настоящих учёных обеспечить охраной и постепенно внедрять технологии будущего с их помощью. Создать независимую денежную систему. Не пускать иудеев никуда во власть с их последующим выселением в Израиль и Палестину. Для этого просто нужно в уже по настоящему народных СМИ обнародовать все мировые преступления иудеев, их паразитарную и античеловеческую суть. СССР практически этого не делал, потому что был под пятой троцкистов после смерти Сталина. Начать печатать свои деньги в нужном количестве. Никакой инфляции не будет, это миф (Катасонов, Нечволодов и др.) Реформы земельные и многое другое. Для этого нужны кадры. Короче, начинать нужно с чисток пятой колонны, это первый шаг.
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“Короче, начинать нужно с чисток пятой колонны, это первый шаг.” – правильно надо начинать сажать и стрелять. Что бы остальные охренели от ужаса. А потом объяснить напуганным, что надо делать для всеобщего “счастья”. Это по вашему по большевитски.
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ЧТО мешает?.. Вообще-то, ответ достаточно однозначен, но подавляющее большинство населения даже не хочет его осмыслить. ТрУсят, блин…