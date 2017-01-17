Борьба с цинизмом и авторитаризмом
23:46. 17 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Спецпредставитель США в ООН Саманта Пауэр на связи.
«Я считаю, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на большой угрозе, стоящей перед нашей великой страной, — России», — начала она свою речь. По ее словам, Москва отправила «маленьких зеленых человечков» для захвата Крыма, поддерживает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины, помогает сирийскому режиму убивать свой собственный народ и подрывает доверие к демократическим режимам. Пауэр отдельно остановилась на том, что, по данным разведки США, Россия ведет активные кибератаки на США и союзников Вашингтона.
"Мы победили фашистов и коммунистов. Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками", — заявила она. По словам Пауэр, Россия может осуществлять все эти действия для того, чтобы отвлечь внимание граждан от масштабной коррупции внутри страны. Спецпредставитель отметила, что Вашингтон может противостоять российской угрозе — для этого надо расследовать вмешательство Москвы в американские выборы, информировать простых граждан о действиях России и не отступать от союзников по НАТО.
https://lenta.ru/news/2017/01/17/powersa
PS. Срочно требуется Нюрнберг над цинизмом и авторитаризмом!
PS2. Пауэр, как и прочая команда Обамы в ближайшие дни покинет свой пост. Уход прежней администрации сопровождается огромным количеством скандалов и обвинений, на фоне чего уход "банды Чейни" в 2008 году выглядит благопристойной рутиной. Из свежатинки – Трамп обвинил уходящего директора ЦРУ Бреннана, что он сливал компромат на Трампа в фейкометные СМИ, а так же сравнил методы работы ЦРУ при Бреннане с методами работы спецслужб нацистской Германии. Бреннан в ответ обвинил Трампа в том, что он перешел грань дозволенного и неуважает тех разведчиков, которые погибли в борьбе с Германией.
Из Кремля набросил Путин, указав, что авторы компромата про Трампа и российских проституток, сами хуже проституток, Кремль никакого компромата на Трампа не имеет, а российские проститутки самые лучшие. Европейская пресса после заявлений Трампа про ненужность НАТО разродилась истериками про то, что "Трамп объявил войну Европе", а по BBC выкатили документальный фильм "Трамп: кандидат Кремля?" В общем, чад кутежа продолжается. До инаугурации осталось 2 дня.
Источник: colonelcassad.livejournal.com