Борьба с цинизмом и авторитаризмом

... иностранных агентов это откровенный цинизм и подлость. И вряд... этом политическом спектакле. Такой цинизм гнусен сам по себе.... за разработку плана по борьбе с терроризмом, в Белом...ранее преподавал в школе спецопераций борьбу с терроризмом, действия против...