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Зубная паста как грандиознейшая афера XX-го века

09:54. 16 января 2017 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:
Все больше ученых склоняются к мнению, что фторирование является одним из самых грандиозных обманов в истории человечества.

Зубные пасты, вода, насыщенная фтором, пастилки и мармеладки с фторидом натрия… Мы уверены, что это приносит пользу, обогащает зубную эмаль фтором, сохраняя наши зубы здоровыми и красивыми. На протяжении десятилетий ведущие ученые говорили о пользе фтора, велась пропаганда зубных паст с фтором, фторирование воды рекомендовалось и использовалось повсеместно. Правда же в том, что бизнес на фтор и фторировании – это миллиарды долларов ежегодно.

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Концерны давно уже смекнули, что лучший способ избавится от отходов промышленного производства — продать их людям, чтобы они эту гадость потребили внутрь, то есть съели. Одним из самых вопиющих глобальных преступлений этого рода — это программа фторирование воды и производство зубных паст на Западе.

Токсические фториды начали накапливаться в огромных количествах при развёртывании производства атомных бомб в рамках «Проекта Манхеттен». В штате Нью-Джерси на свалках химического концерна «Дюпон де Немур» накопились горы токсических фторидов, они стали смываться дождями и попадать в почву.

Сразу вокруг пожухла и погибла вся растительность и домашние животные. Жители подали на компанию «Дюпон» в суд. Концерн кое-как отмахался от истцов и тут же нанял технологов и врачей с заданием найти фториду какое-либо «лечебное применение». Так в пожарном порядке была высосана из пальца фальшивка о том, что фторид укрепляет зубы.

В итоге концерн «Дюпон» получил идеальную возможность избавляться от токсических отходов, продавая для внутреннего потребления.

Миллиарды людей пьют с водой и едят с зубной пастой фторид натрия. Хотя фторид натрия не укрепил зубы ещё ни одному человеку. Единственным выгодополучателем оказался «Дюпон», который с тех пор и по сегодняшний день продаёт свой токсический отход по цене чистого золота и очищает свои токсические свалки путём пропуска химотходов через организмы миллиардов людей.

Большинство станций фторирования воды работают по такой схеме. Сульфат алюминия и фториды смешиваются, образуется токсический фторид алюминия. Который и «укрепляет» наши зубы. При этом алюминий является абсолютно инородным элементом для живого организма. Смертельная доза алюминия для человека – 1 грамм!

Фторид алюминия токсичен для почек и практически не выводится из организма. Накапливаясь в головном мозгу, соли алюминия вызывают болезнь Альцгеймера – страшный недуг, преждевременный старческий маразм.

Фторид выпитой воды или из зубной пасты быстро всасывается в организм человека и по большей части концентрируется в местах скопления кальция, в костях и зубах. Даже всего 20-40 мг фторида в день ингибирует работу очень важного фермента фосфатазы, который необходим для кальциевого обмена. В результате фторид визуально утолщает кости, но при этом делает им хрупкими и ломкими, так как алюминий как более активный в химическом отношении металл вытесняет из соединений менее активные – кальций и магний.

В начале 1980-х годов было обнаружено, что фторид вызывает множественные костные деформации, в том числе и пяточных шпор. Несколько исследований связали рост переломов шейки бедра с потреблением фтора. Национальная лаборатория Агонны (США) в 1988 году опубликовала исследование о том, что фториды превращают нормальные клетки в раковые.

Японские исследовательские центры показали, что фториды вызывают не только превращение нормальных клеток в раковые, но и генетические повреждают клетки плода, поэтому они очень вредны беременным женщинам, особенно в первом триместре.

Исследование компании «Проктер и Гэмбл» доказало, что концентрация фторида даже в 50 % концентрации, содержащейся в питьевой воде, вызывает очевидные генетические повреждения. В культурах тканей человека и подопытных мышей фторид натрия, которым мы с подачи «Дюпона» тарательно укрепляем зубную эмаль, вызывает хромосомные абберации.

А еще из доказанных лабораторным путем ужасов стоит упомянуть, что фторид натрия угнетает иммунную систему человека. То есть, говоря своими словами, вызывает синдром иммунодефицита, сопоставимый по своим результатам с ВИЧ/СПИД.

Мало? Не впечатляет? Угнетение фторидами ферментной системы человека вызывает преждевременное старение от тотального разрушения коллагена — соединительной ткани, из которой состоит человеческий организм. Исключая зубы, разумеется. Даже официальные американские медицинские организации считают, что от фторидного отравления в США умирает ежегодно 30-50 тыс. человек.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: гигиена, здоровье
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