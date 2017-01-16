WADA – преследуемое американским правосудием агенство наркодилеров

Дм. Перетопчин доходчиво и толково разъяснил не толкько суть действий Запада против российского спорта, но и нарисовал не часто встречающийся в СМИ портрет наркодилеров под маркой WADA. Агенства, точнее, частной мошеннической фирмой, которую Мутко продолжает (?) финансировать.Взамен WADA становится тем каменщиком, который возводит стену между спортсменами России и Запада. Единственная положительная роль этого агенства. Название которого следовало бы перевести как „Рога и копыта”.Интересно, а Мутко – пайщик агенства или добровольная шестёрка? Если пайщик, то надо бы его копытом под зад…

Источник: ss69100.livejournal.com