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WADA – преследуемое американским правосудием агенство наркодилеров

09:33. 16 января 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:
Дм. Перетопчин доходчиво и толково разъяснил не толкько суть действий Запада против российского спорта, но и нарисовал не часто встречающийся в СМИ портрет наркодилеров под маркой WADA. Агенства, точнее, частной мошеннической фирмой, которую Мутко продолжает (?) финансировать.

Взамен WADA становится тем каменщиком, который возводит стену между спортсменами России и Запада. Единственная положительная роль этого агенства. Название которого следовало бы перевести как „Рога и копыта”.

Интересно, а Мутко – пайщик агенства или добровольная шестёрка? Если пайщик, то надо бы его копытом под зад…

Метки: Великобритания Англия, Запад, Путин, Россия, наркотики

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, Запад, наркотики, Путин, Россия
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