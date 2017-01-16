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Величко М.В. – Задачи бескризисного управления обществом

11:46. 16 января 2017 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью с кандидатом экономических наук Величко Михаилом Викторовичем: «Задачи бескризисного управления обществом»

30 сентября 2016 года, г.Пушкин

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Основные темы, затрагиваемые в интервью:

Явление “беспоповства”
Большевизм и “беспоповство”
Истоки большевизма
Почему рухнула Российская империя
Объективные закономерности жизни
Проблемы Западной цивилизации
Власть должна выражать интересы народа
Патриоты и либералы некомпетентны в управлении
Что делать чтобы изменить состояние общества

Величко М.В. Задачи бескризисного управления обществом

Источник: zakonvremeni.ru

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