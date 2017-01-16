Величко М.В. – Задачи бескризисного управления обществом
11:46. 16 января 2017 Просмотров - 223 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интервью с кандидатом экономических наук Величко Михаилом Викторовичем: «Задачи бескризисного управления обществом»
30 сентября 2016 года, г.Пушкин
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Основные темы, затрагиваемые в интервью:
Явление “беспоповства”
Большевизм и “беспоповство”
Истоки большевизма
Почему рухнула Российская империя
Объективные закономерности жизни
Проблемы Западной цивилизации
Власть должна выражать интересы народа
Патриоты и либералы некомпетентны в управлении
Что делать чтобы изменить состояние общества
Источник: zakonvremeni.ru