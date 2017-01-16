Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2017

ВСУ выпустили по Доломитному 30 артиллерийских снарядов — Басурин

“Выстрелов по поселку (поселок Доломитное — прим.) зафиксировано около трех десятков. Зафиксировано попадание по зданию железнодорожного вокзала, в поселке повреждена высоковольтная линия электропередачи. Мы обратились к ОБСЕ. Однако те сказали, что им не позволяет их безопасность прибыть сюда”

Украинские силовики выпустили за ночь по окраинам Горловки около 30 артиллерийских снарядов, повреждены линии электропередачи и здание железнодорожной станции, – об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.— сказал Басурин журналистам.

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В ДНР повреждено семь жилых домов из-за обстрелов ВСУ

Украинские силовики накануне вечером и ночью обстреляли Горловку и ее окраины, в результате повреждения получили семь жилых домов.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы администрации Ивана Приходько.

«Семь домов повреждено в пригородах Горловки за ночь. Разрушения зафиксированы по улицам Черникова 28,30, Славянская 9,13, Полетаева 106, Богрицкого 5, Железнодорожников 33», — сказал Приходько.

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7 домов повреждено в Горловке за ночь в результате обстрелов ВСУ

«Семь домов повреждено в пригородах Горловки за ночь. Разрушения зафиксированы по улицам Черникова 28,30, Славянская 9,13, Полетаева 106, Богрицкого 5, Железнодорожников 33»

Украинские силовики накануне вечером и ночью обстреляли Горловку и ее окраины, в результате повреждения получили семь жилых домов. Об этом сообщил сегодня и.о. главы администрации Иван Приходько.— сказал Приходько.

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Подгруппа по безопасности начала первые в 2017 году переговоры в Минске

«Подгруппа по безопасности приступила к работе»

Участники подгруппы по вопросам безопасности приступили к первым в 2017 году переговорам в Минске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы делегации ДНР на Минских переговорах, председателя Народного Совета Дениса Пушилина.— сказано в сообщении.

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Огневая подготовка спецназа ДНР





Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.



Спецназ Донецкой Народной Республики провел занятия по огневой подготовке. На одном из полигонов задачи отработали пулеметчики, снайперы и автоматчики.

«Это второй этап по армейскому многоборью среди спецподразделений Республики. Суть этапа – выполнение ряда заданий по специальной огневой подготовке», — рассказал заместитель командира отряда специального назначения по работе с личным составом Илья Бабурин.

В условиях перемирия, которое, несмотря на все Минские соглашения, систематически нарушается украинскими боевиками, защитники Донбасса проводят тренировки для оттачивания военной сноровки и сохранения полной боевой готовности. Военнослужащие хорошо понимают, что украинский агрессор может в любой момент перейти в наступление.

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В пригороде Ясиноватой при обстреле ВСУ повреждены школа и ЛЭП

“Вечером в результате обстрела села Яковлевка были попадания во двор школы, повреждены двери, окна, линии электропередачи. Без света осталось все село. Кроме того, около 01.00 было попадание в котельную железной дороги”

Школа и линии электропередачи повреждены в селе Яковлевка в пригороде Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в администрации города.— заявили в администрации Ясиноватой.По предварительным данным, пострадавших нет.

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления села Троицкое по району села Логвиново велся огонь из 120-мм минометов.

Район памятнику князю Игорю подвергся обстрелу с направления Станицы Луганской из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

По району села Сокольники с направления села Крымское велся огонь из 82-мм минометов.

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В ДНР ранен трехлетний ребенок из-за обстрела ВСУ

Ребенок в возрасте трех лет получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Доломитное под Горловкой.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о главы администрации города Иван Приходько.

«В результате минометного обстрела, который был произведен украинской стороной в поселке Доломитное был ранен ребенок – мальчик 2014 года рождения», — сказал он.

Позже он уточнил о его состоянии.

«Раненый трехлетний мальчик сейчас (вчера – ред.)в операционной в горбольнице №2, у него сильно пострадала нога – множественные переломы и раны. Но его состояние врачи расценивают как стабильное», — рассказал Приходько.

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