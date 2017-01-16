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Совесть, генетика, тартары, несправедливость, достоинство. Николай Левашов [Пробуждение Руси]

18:49. 16 января 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

sovest

Что это такое - совесть? Чем она обусловлена? Как это связано с генетикой? С чувством справедливости? - обо всём это интересно и понятно смотрите и слушайте в видео... Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* Дополнительная информация:
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Проснитесь Русы! [РОД ВЗВ]

prosnitesrusi

Русы! Мы живём с Вами в страшное время, время тревог и надежды. Наша страна разорена и медленно умирает. Практически всё, что было с чудовищным напряжением сил построено нашими отцами и дедами, захвачено чужеземцами или медленно разрушается. Последние остатки богатства народа они высасывают через непомерные цены и грабительские налоги. Против нас сотни лет ведётся самый настоящий геноцид, наши парни, посаженые на наркотики, догнивают в притонах.

Нашим чудесным девушкам они промыли мозги и вывозят, как скот, в свои публичные дома. Детей у нас уже не будет, поскольку они травят нас пищей с ГМО. А детей тех, кто захочет уехать из городов на природу, они отнимут через ювенальную юстицию, лишив нас родительских прав. Землю отнимут через налог на недвижимость! Они сделали всё, чтобы лишить нас будущего.

Но мы всё равно ещё живы, и смогли продержаться до момента начала больших перемен! Ночь Сварога, накрывшая Землю своим чёрным крылом на целое тысячелетие, уже прошла. Мы начинаем просыпаться от ментального сна, к нам постепенно возвращается память о том, кем мы являемся на самом деле, о прошлом нашей цивилизации и нашей планеты.

Нам с вами довелось сейчас жить во время самой главной битвы за всё время нашего долгого и славного пребывания на Мидгард-Земле! Поэтому мы должны не просто проснуться, но ещё узнать и хорошо понять, кто является нашим врагом, почему он с нами воюет, как от него можно защититься, и как можно его одолеть. Т.е. нам нужно узнать самую главную информацию нашей жизни! Без этого мы просто не сможем дать достойный отпор нашему врагу, на сможем защитить ни себя, ни свои семьи. Источник: http://rodvzv.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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