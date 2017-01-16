При жизни А.С.Пушкина “Сказ о Попе и работнике его Балде” не печатался. Позже, Василий Жуковский отредактировал произведение, где заменил Попа на Купца. В таком виде в царской России это произведение могло быть допущено к широким массам.

Только через 40 с лишним лет Россия узнала оригинал, но до революции он был доступен лишь в среде интеллигенции и в высшем свете….

Сейчас, спустя более чем век, в стране, где говорят о нанотехнологиях, как о прерогативе научных изыскательских направлений, где строят (ну, говорят, что строят) Сколково, где считается, что и государство – светское, и народ – умный, с глубокой и тонкой как нигде больше душой, – начали издавать царско-церковный (дореволюционный) вариант “жуковского” Сказа. Пока он будет распространяться в церквях и воскресных школах, но РПЦ в лице своих чиновников требует полной и повсеместной замены…

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Итак, встречаем “правильное произведение” А.С. Пушкина…

Ниже представлен мультфильм по оригинальной сказке, подпадающей под знаменитый закон об оскорблении чувств верующих, и текстовый продукт чаплинской редакции:

СКАЗКА О КУПЦЕ КУЗЬМЕ ОСТОЛОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

* * *

Жил был купец Кузьма Остолоп

По прозванью осиновый лоб.

Пошёл Кузьма по базару

Посмотреть кой-какого товару.

На встречу ему Балда

Идёт сам не зная куда.

«Что, дядюшка, так рано поднялся?

Чего ты взыскался?»

Кузьма ему в ответ: «Нужен мне работник:

Повар, конюх и плотник.

А где найти мне такого

Служителя не слишком дорогого?»

Балда говорит:

«Буду служить тебе славно,

Усердно и очень исправно,

В год за три щелчка тебе по лбу,

Есть же давай мне варёную полбу».

Призадумался наш Кузьма Остолоп,

Стал почёсывать лоб.

Щелчёк щелчку ведь рознь -

Да понадеялся на русский авось.

Кузьма говорит Балде: «Ладно,

Не будет нам обоим накладно,

Поживи-ка на моём подворье,

Окажи своё усердье и проворье.

* * *



Живёт Балда в купеческом доме,

Спит себе на соломе,

Ест за четверых,

Работает за пятерых,

До света всё у него пляшет,

Лошадь запряжёт, полосу вспашет,

Печь затопит, всё заготовит, закупит,

Яичко испечёт, да сам и облупит.

Хозяйка Балдой не нахвалится,

Их дочка Балдой лишь и печалится,

Сыночек их зовёт его тятей:

Кашу заварит, нянчится с дитятей.

Один Кузьма лишь Балду не любит,

Никогда его не приголубит,

О расплате думает частенько;

Время идёт и срок уже близенько.

* * *



Кузьма не есть, не пьёт, ночь не спит.

Лоб у него заранее трещит.

Вот он жене признаётся:

Так и так, что делать остаётся?

Ум у бабы догадлив,

На всякие хитрости повадлив.

Хозяйка Кузьме говорит: «Знаю средство,

Как удалить от нас такое бедство:

Закажи Балде службу, что-бы стало ему не в мочь;

А требуй, что бы он её исполнил точь-в-точь».

* * *

Стало на сердце у Кузьмы веселее,

Начал он глядеть на Балду посмелее.

Вот он кричит: «Поди-ка сюда,

Верный мой работник, Балда!

Слушай: Платить обязались черти

Мне оброк до самой моей смерти,

Лучшаго-б не надобно дохода,

Да есть на них недоимки за три года.

Как наешься ты своей полбы,

Собери-ка с чертей оброк мне полный».

* * *

Балда с Кузьмой понапрасну не споря,

Пошёл, да и сел у берега моря;

Там он стал верёвку крутить,

Да конец ея в море мочить.

Вот из моря вылез старый бес:

«Зачем ты, Балда, к нам залез?»

«Да вот верёвкой хочу море морщить,

Да вас, проклятое племя, корчить».

Беса старого взяла тут унылость.

«Скажи, за что такая немилость!»

«Как за что? Вы не платите оброка,

Не помните положеннаго срока.

Вот ужо будет нам потеха,

Вам, собакам, великая помеха».

- Балдушка, погоди ты морщить море:

Оброк сполна ты получишь вскоре,

Погоди, вышлю тебе внука». –

Балда мыслит: «Этого провести не штука!»



* * *



Вынырнул подосланный бесёнок,

Замяукал он, как голодный котёнок.

«Здравствуй, Балда мужичек!

Какой тебе надобно оброк?

Об оброке век мы не слыхали,

Не было чертям такой печали:

Ну, так и быть, возьми, да с уговору,

С общаго нашего приговору.

Чтобы вперёд не было никому горя:

Кто скорее из нас обежит около моря,

Тот и бери себе полный оброк,

Между тем приготовят там и мешок».

Засмеялся Балда лукаво:

– «Что ты это выдумал, право?

Где тебе тягаться со мною,

Со мною, самим Балдою!

Экаго послали супостата!

Подожди-ка моего меньшаго брата?!

* * *

Пошёл Балда в ближайший лесок,

Поймал двух зайцев да в мешок.

К морю опять он приходит;

У моря бесёнка находит.

Держит Балда за уши одного зайку:

«Попляши-ка под нашу балалайку;

Ты бесёнок, ещё молодёнок,

Со мною тягаться слабёнок

- Это было бы лишь время трата.

Обгони-ка сперва моего брата!»

Пустились бесёнок и зайка;

Бесёнок по берегу морскому,

А зайка в лес до дому.

Вот море кругом обежавши,

Высунув язык, мордку поднявши,

Прибежал бесёнок, задыхаясь,

Весь мокрёнок, лапкой утираясь,

Мысля: дело с Балдою сладить.

Глядь, а Балда братца гладит.

Приговаривает: «Братец мой любимый,

Устал, бедняжка! Отдохни, родимой!»

Бесёнок оторопел,

Хвостик поджал, совсем присмирел.

На братца поглядывает боком.

«Погоди», говорит «схожу за оброком».

* * *



Пришёл к деду: говорит: «Беда!

Обогнал меня меньшой Балда!»

Старый бес стал тут думать думу:

А Балда наделал такого шуму,

Что всё море смутилось,

И волнами так и расходилось.

* * *



Вылез бесёнок: «Полно, мужичек,

Вышлем тебе весь оброк;

Только слушай: видишь ты палку эту?

Выбери себе любую мету,

Кто дале палку бросит,

Тот пускай и оброк уносит.

Что-ж, боишься вывихнуть ручки?

Чего-ты ждёшь?» – «Да жду вон той тучки,

Зашвырну туда твою палку,

Да и начну с вами, чертями, свалку».

Испугался бесёнок, да к деду,

Разсказывать про балдову победу;

А Балда над морем шумит,

Да чертям верёвкой грозит.

* * *



Вылез опять бесёнок. «Что же хлопочешь?

Будет тебе оброк, коли захочешь!»

«Нет», говорит Балда,

«Теперь моя череда -

Условие сам назначу,

Задам тебе, вражёнок, задачу.

Посмотрим, какова у тебя сила!

Видишь, там сивая кобыла?

Кобылу подними-ка ты,

Да снеси её пол версты;

Снесёшь кобылу – оброк уж твой;

Не снесёшь кобылы – он будет мой».

Бедненький, бес

Под кобылу подлез, понатужился,

понапружился

Приподнял кобылу, два шага шагнул,

На третьем упал, ножки протянул.

* * *

А Балда ему: «Глупый ты бес,

Куда ты за нами полез?

И руками-то снести не смог,

А я, смотри, снесу промеж ног».

Сел Балда на кобылу верхом,

Да версту проскакал так что дым столбом.

Испугался бесёнок, и к деду

Пошёл рассказывать про такую победу.

Делать нечего, черти собрали полный оброк

Да на Балду взвалили мешок.

* * *

Идёт Балда, покрякивает,

А Кузьма, завидя Балду, вскакивает,

За хозяйку прячется,

Со страху корячится.

Балда его тут отыскал,

Отдал оброк, платы требовать стал.

* * *

Бедный купец Кузьма Остолоп

Подставил лоб…

С первого щелчка

Прыгнул Кузьма до потолка,

Со второго щелчка

Лишился Кузьма языка,

А с третьего щелчка

Выбило ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной:

«Не гонялся бы ты, Кузьма, за дешевизной!»

***

/Перепечатано из журнала «Шут». -1898. – №46 (21 ноября-3 декабря).

- Правописание оригинала, в основном, сохранено, кроме устаревших букв.

- Многоточия между стихами указывают на смену страниц с рисунками.