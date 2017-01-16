Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 января 2017

Саудиты собрались воевать в Сирии и Ираке

Возглавляемая Саудовской Аравией Исламская коалиция намерена принять активное участие в борьбе против «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Есть опасность, что таким образом страны Залива попытаются навязать раздел Сирии на выгодных для себя условиях.

Советник министра обороны Саудовской Аравии генерал Ахмед Асири заявил в воскресном интервью телеканалу Sky News Arabia, что военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» в Сирии и Ираке.

Его заявление прозвучало на фоне проходящей сейчас в Эр-Рияде встречи начальников штабов 14 стран – участниц коалиции, возглавляемой Вашингтоном. «Следующим этапом для Исламской военной коалиции станет помощь в ликвидации ИГ* в Ракке и Мосуле», – передает слова саудовского военного ТАСС. Генерал также отметил, что борьба с террористами ведется и за границей, отвечая на вопрос о возможном участии сил коалиции в операции против ИГ в Ливии и других странах.

Напомним, что Саудовская Аравия объявила о создании Исламской военной коалиции в декабре 2015 года. В состав этого военного блока входят 34 мусульманские страны. Формально он сформирован «для борьбы с ИГ и глобальным терроризмом». По информации СМИ, новую структуру возглавил экс-командующий сухопутными силами Пакистана генерал Рахиль Шариф.

Накануне Астаны

Показательно, что на 23 января запланирована встреча в Астане по сирийскому конфликту. Как сообщает РИА «Новости», в ней примут участие представители многочисленных вооруженных оппозиционных группировок, которым предстоит добиться определенности по обстановке «на земле». Известно, что главными инициаторами встречи выступили Россия, Иран и Турция, однако пока не ясно, кто еще из стран примет участие в переговорах.

Ранее глава МИД Турции Чавушоглу заявил в интервью турецкому телеканалу «Анадолу», что Анкара и Москва совместно решили пригласить на переговоры в Астану представителей США.

Однако в субботу источник в Москве заявил о том, что переговоры по формату встречи в Астане продолжаются и пока нельзя делать заявления о составе ее участников. «Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом загаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», – передает слова источника «Интерфакс».

Напомним, что в конце декабря были подписаны документы между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Кроме того, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились предложить конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поддержал эту инициативу.

На этом фоне втягивание новых игроков в сирийский конфликт может быть расценено и как желание поучаствовать в переговорах, и как боязнь опоздать к дележу сирийского пирога.

«Саудиты и их союзники хотят поучаствовать в разделе Сирии»

Политолог-востоковед Александр Сотниченко, комментируя газете ВЗГЛЯД решение Исламской коалиции поучаствовать в операции против ИГИЛ, напомнил, что Саудовская Аравия и другие страны т.н. Исламской коалиции действительно принимали и принимают участие в международной коалиции, направленной против терроризма и «Исламского государства» в частности. «Однако их участие в этой коалиции ограничивалось лишь редкими боевыми вылетами, при этом в тех районах, где выгодно им самим. Так, вылеты делались в Ливии, и несколько раз были нанесены бомбовые удары в Ираке. Сейчас США и их союзникам выгодно привлечь иностранные силы для того, чтобы в первую очередь разделить Сирию. Активизация стран Исламской коалиции может говорить о том, что они хотят поспеть к дележу», – считает эксперт.

Однако в целом Сотниченко не думает, что эти страны готовы присоединиться к американцам и помочь им в реальном бою. «Саудовская Аравия и многие ее союзники (в частности ОАЭ) сейчас вовлечены в конфликт в Йемене. Другие же страны либо обладают ограниченными возможностями, либо, как Катар, «отошли от дел» и сейчас практически не принимают участия в сирийском кризисе. Подключиться к наземной операции эти страны могут лишь в том случае, если на них будет оказано серьезное давление со стороны США», – пояснил он.

Кроме того, востоковед отметил, что в настоящее время в операции по взятию Ракки задействованы представители Демократических сил – это в основном курды и поддерживающие их арабские племена. «Они не заинтересованы в том, чтобы сражаться на суше плечом к плечу с армиями стран Залива, которые были ранее одними из главных спонсоров ИГИЛ. То же самое можно сказать и о курдах и шиитском ополчении Ирака. Говорить о сухопутном присутствии стран Исламской коалиции в Сирии и Ираке вряд ли возможно», – полагает Сотниченко. По его мнению, скорее всего, в случае активизации речь будет идти об увеличении количества авиаударов, но в целом на ситуацию они серьезно не повлияют.

«Как можно быстрее уничтожить ИГИЛ в Сирии своими силами»

Вместе с тем востоковед считает, что реальная опасность для Сирии существует в том случае, если иракская группировка ИГИЛ будет относительно быстро разгромлена. «В этом случае силы коалиции при поддержке США и как раз стран Залива могут перейти иракско-сирийскую границу и начать наступление против ДАИШ с востока на запад. Таким образом, у них под контролем окажется значительная часть территории Сирии, которую они откажутся передавать под контроль сирийскому правительству», – прогнозирует эксперт.

В любом случае, полагает Сотниченко, России и Сирийской арабской армии стоит серьезно задуматься над тем, кто будет освобождать от ИГИЛ Сирию. «Если это сделают курды, поддерживаемые США, в таком случае страна превратится в Fale-state по иракскому образцу. Распад Сирии и непрекращающаяся гражданская война будут неизбежны на годы вперед. В случае, если освобождение придет с Востока, из Ирака, силами Демократического союза, также при поддержке США и тех же стран Залива, то это также завершится разделом страны и отходом от сирийского руководства большинства крупных нефтяных полей вокруг города Дэйр-эз-Зор, куда, скорее всего, и будут направлены силы коалиции в случае быстрой победы в Ираке», – считает востоковед.

«Именно поэтому в интересах России и Сирии сейчас самостоятельно в максимально короткие сроки зачистить страну от «Исламского государства», – резюмировал Сотниченко.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

Никита Голобоков, ВЗГЛЯД

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СРОЧНО: Дейр-эз-Зор в большой опасности, ИГИЛ ведет мощнейший штурм, перерезав маршрут снабжения Армии Сирии (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Дейр-эз-Зор в большой опасности, ИГИЛ ведет мощнейшее наступление на позиции Сирийской армии. Подконтрольные Дамаску районы г. Дейр-эз-Зор оказались в серьезной опасности после того, как террористы ИГИЛ* начали мощный штурм позиций защитников города вечером в воскресенье, 15 января. Прямо сейчас банды ведут мощный артобстрел рубежей обороны САА и готовятся к новому широкомасштабному наступлению. Медиа-крыло группировки публикует фото и видео с места событий. По данным военных источников, это наступление является самым мощным за последние годы, военные эксперты полагают, что главари группировки решили зачистить оставшиеся у правительства районы, чтобы дать возможность иракскому крылу ИГИЛ отступить сюда из Мосула, если им все же придется оставить город. Ранее вечером боевики ИГИЛ атаковали маршрут поставок правительственных войск у военного аэродрома Дейр-эз-Зор, взяв под огневой контроль часть этой дороги после напряженного боя с Сирийской армией. Бойцы САА отступили с некоторых позиций у трассы N7 в одном километре от города. Кроме того, террористам удалось захватить инженерный жилой комплекс вблизи военного аэропорта Дейр-эз-Зор и несколько армейских позиций около 137-го батальона у авиабазы. В минобороны САР заявляют, что вечером смогли отбить часть атак и уничтожить не менее 15 бандитов. А сирийские военкоры сообщают, что армия пытается восстановить контроль над маршрутом снабжения и очистить окрестные районы от «игиловцев». Ситуация осложняется тем, что военные вертолеты не могут взлететь из-за близости к аэродрому Дейр-эз-Зор членов террористической группировки. Бои между бандами ИГИЛ и Сирийской армией активизировались в последние дни, при этом сообщалось, что террористы несут большие потери. На карте показана примерная ситуация в Дейр-эз-Зор по состоянию на 15 января 2017 года. Сирийская армия и местные ополченцы находятся в осаде несколько лет, в то время как ИГИЛ контролирует почти всю провинцию Дейр-эз-Зор. Около 4000 десантников и бойцов элитных сил Республиканской гвардии защищают город, а ВКС России играют ключевую роль в снабжении дислоцированных здесь войск, а также в доставке гуманитарной помощи тысячам окруженных мирных жителей. На видео ВВС Сирии атакуют ИГИЛ на холмах у Дейр-эз-Зор и у блокпоста Панорама. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Дейр-эз-Зор. Кризис

К ночи 16 января ситуация в районе Дейр-эз-Зора продолжила обостряться.Противник фактически прорвал оборону на участке между армейской базой "Панорама" и авиабазой Дейр-эз-Зор и начал продвижение вглубь обороны САА, стремясь полностью отрезась авиабазу от города, что приведет к тому, что гарнизон анклава фактически будет разделен, а сам анклав будет рассечен на две части, при этом возможности для снабжения при такой конфигурации анклава резко сократятся.Противник обходя позиции к востоку от базы "Панорама", занял университет Фурат, прилегающие постройки и начал продвигаться к территории госпиталя "Ассад".Здесь их встретила контратака сирийских войск и ополчения и "черные", потеряв около 15-20 человек убитыми отошли к университету Аль-Фурат, в районе которого сейчас идут тяжелые бои (по одним данным – боевиков оттеснили с его территории, по другим – он под Халифатом – из района боев поступают крайне противоречивые сведения в силу быстро меняющейся обстановки). В районе авиабазы, противник сбил блокпосты и опорные пункты и ведет бои за овладение районом Джирайя.Пехота Халифата на подступах к аэродрому Дейр-эз-Зор.Боевые действия продолжаются несмотря на ночное время суток, это скорее играет на пользу Халифату, так как сирийской авиации трудно оказывать авиаподдержку ночью без риска задеть своих. Отмечается сильный огонь артиллерии Халифата, а так же прибытие под Дейр-эз-Зор свежих сил пехоты и бронетехники противника, которые должны развить успех.Ситуация близка к критической. Если САА не смогут отбросить "черных" с занятых позиций и не сохранят контроль над госпиталем "Ассад" и университетом Аль-Фурат, то вопрос расчленения анклава на две части будет делом времени, что резко затруднит организованную оборону. При этом, в отличие от Пальмиры, тут отступать некуда, что дополнительно мотивирует сирийские части, которым прекрасно известно, что "черные" делают с пленными. Сирийские источники отмечают, что это одно из наиболее масштабных и организованных наступлений Халифата под Дейр-эз-Зором за все время осады. Сирийским войскам ничего не остается, кроме как держаться, как они это делали 3 предыдущих года.UPD: Сирийские источники сообщают, что атаки Халифата на госпиталь "Ассад" отбиты, на территорию госпиталя противник так и не смог прорваться. Потери "черных" составили 15 человек убитыми.UPD: Сообщается, что противник концентрирует войска для атаки 137-й армейской базы, которая является основным форпостом обороны на западе анклава.Боевики обсуждают план атаки.По ссылке https://twitter.com/ireng_blondo/status/8 20760284486742016 , видео дневных и вечерних боев в районе 137-й базы. Показан какой-то сирийский опорник взятый "черными".Так же отмечается, что противник пытается развить активность в самом Дейр-эз-Зоре

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Дейр-эз-Зор. 15.01.2017

Сегодня обстановка для анклава в Дейр-эз-Зоре осложнилась.Пехота Халифата после массированного артиллерийского обстрела смогла вклиниться в оборонительные позиции сирийцев к западу от аэродрому https://twitter.com/Jacm212/status/82069 2145887703040 и создать угрозу дороге соединяющую авиабазу с городом. Одновременно с этим Халифат атакует район авиабазы,При нарушении внутренних линий коммуникации, существует серьезный риск, что системная оборона будет разрушена и боевики смогут разрезать анклав к западу от авиабазы. Сирийцы за счет немногочисленных резервов провели несколько контратак и остановили продвижение боевиков. Сирийская авиация в течении дня наносила удары к западу от авиабазы https://twitter.com/maytham956/status/82 0696978728353796 На данный момент там идут ожесточенные бои. Стороны за последние 2 дня потеряли по несколько десятков человек убитыми и ранеными. Стоит ожидать активизации работы авиации для поддержки анклава (не исключено, что придется подключать и дальнюю бомбардировочную авиацию ВКС РФ). Для атак боевики используют как отряды дислоцированные в районе Дейр-эз-Зора, так и переброшенные из западной части Ирака, где они недавно использовались для локальных наступательных операций в районе Рутбы.В целом, здесь ситуация наиболее сложная для Асада, так как оперативно деблокировать анклав быстро не получится, поэтому приходится продолжать в меру возможностей перебрасывать туда подкрепления и ресурсы, чтобы поддерживать возможности сопротивления, при этом все переброшенное туда фактически там же и остается, что создает немало проблем для стратегического планирования. В качестве потенциальной контрмеры, САА скорее всего предпримет несколько наступательных операций против Халифата (помимо уже начавшегося наступления под Тиясом), дабы оттянуть силы боевиков на другие фронты.Сирийцам можно пожелать стойкости в продолжении этой без всякого сомнения героической обороны.

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Кадры боев: «Аллигаторы» Ка-52 и «Ночные охотники» Ми-28 охотятся на ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО)

ВКС России и Армия Сирии продолжают атаковать ИГИЛ в провинции Хомс у авиабазы T4 (Тифор/Тияс). Военные операции направлены на восток и северо-восток от военного аэродрома. Военный источник передал «Русской Весне» кадры политуправления Сирийской армии. Российские ударные вертолеты оказывает большую помощь наступающим подразделениям САА в этом районе. На кадрах хорошо видны боевые винтокрылые машины Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник», «Крокодилы» Ми-35 и Ми-24. В это же время танки, артиллерия и пехотинцы правительственных войск и союзных формирований атакуют боевиков. Проправительственные силы продвигаются вперед, в направлении древнего города Пальмира, который был захвачен террористами ИГИЛ* несколько недель назад. Читайте также: Снайпер убил сирийского генерала, ответственного за переговоры с боевиками (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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