Развенчание мифов. “Кто виноват?” и “Что делать?” – чей это типичный вопрос?
17:16. 16 января 2017 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал: Василий Лычковский
“Кто виноват?” и “Что делать?” – это не исконно русские, как принято считать, это – типично еврейские вопросы.
Это мы, евреи, вечно выясняем, кто виноват в наших бедах, и не знаем, что делать для того, чтобы нам стало лучше.
Русские же вопросы звучат иначе:
“Кто же виноват как не евреи?”
и
“Что нам с ними делать?”
Анатолий Зеликман, Нью-Йорк, США. "Евреи глазами именитых друзей и недругов".
и "вишенка на торт" от А.Зеликмана...
Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры
loading...
И что ? Опять пархатая труха рассыпалась , а убирать за собой не хочется ? Так что ли должно понимать эту тухлую псевдо сенсацию ? Моржи , вы , везде опоздали . О том , что это подсунутые вами , как бе , русские вопросы я здесь писал уже в комментарии на имя эрзац борцуна с сыонызьмом Антона Благина , ещё неделю назад .
Хватай вокзал перрон уехал !