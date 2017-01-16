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Развенчание мифов. “Кто виноват?” и “Что делать?” – чей это типичный вопрос?

17:16. 16 января 2017 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал:
http://zelikm.com/news/ана�...

“Кто виноват?” и “Что делать?” – это не исконно русские, как принято считать, это – типично еврейские вопросы.

Это мы, евреи, вечно выясняем, кто виноват в наших бедах, и не знаем, что делать для того, чтобы нам стало лучше.

Русские же вопросы звучат иначе: 

“Кто же виноват как не евреи?”

и

“Что нам с ними делать?”

Анатолий Зеликман, Нью-Йорк, США. "Евреи глазами именитых друзей и недругов".

 

и "вишенка на торт" от А.Зеликмана...

 

http://zelikm.com/news/ана�...

 

Конт

Упс.. «Русский шансон» - это еврейский блатняк, так утверждают еврейские деятели культуры

Метки: кто виноват?, что делать?
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Один комментарий»

  • 1340 894
    Петров Игорь 16 января 2017 в 17:36 Ссылка Пометить
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    И что ? Опять пархатая труха рассыпалась , а убирать за собой не хочется ? Так что ли должно понимать эту тухлую псевдо сенсацию ? Моржи , вы , везде опоздали . О том , что это подсунутые вами , как бе , русские вопросы я здесь писал уже в комментарии на имя эрзац борцуна с сыонызьмом Антона Благина , ещё неделю назад .
    Хватай вокзал перрон уехал !

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