Развенчание мифов. “Кто виноват?” и “Что делать?” – чей это типичный вопрос?

...бывшие разлагающиеся личности готовы делать, что им скажут, не ...развенчанию этого мифа.) Но в 1987 году Дюсберг был единственным, кто...террористами и сочувствуют им. Что делать тем, кому десять лет...может быть. Он не виноват, что ему поставили такой диагноз! ...