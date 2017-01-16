О ЕГЭ в 1982 году – “Просто ужас”

В 1980-е обучение с помощью тестов было чем-то вроде антиутопии, а через пару десятилетий стало реальностью.

​Как лично Вы относитесь к пресловутому ЕГЭ?

Кстати, не все его так уж люто ненавидят, как, например, я – любительница разговоров на тему и прочих сочинений по картине. В своё время читала, что русский, европейский разум не любит тестов. Это убивает творческий метод, положенный в основу нашей Европо-цивилизации – с нашим поиском, нестандартом, философскими течениями и прочей шиллеровщиной-достоевщиной. Мол, тестовые задания дают возможности только одному типу людей – бездарностям с цепкой памятью. Всё так. Но, возможно, лично Вам ближе заучивание ответов или Вы полагаете, что креативность – не помеха отличным показателям в тестах. Вчера на Фейсбуке кто-то выложил шикарный отрывок из детского фильма 1982 года… Тогда сие было чем-то, вроде антиутопии. Кто ж знал-то?

Да, фильм так и называется - «Просто ужас» (1982).

Зина Корзина



