Итоги 2016: Удар гражданского общества по ювенальщикам

Источник: ИА Regnum @ Алексей Банников

Родительской общественности, да и всему гражданскому обществу в целом, удалось привлечь внимание к существующим проблемам и настойчивым попыткам продавить ювенальную юстицию в России.

Государственная дума сегодня, 11 января, рассмотрит законопроект предусматривающий внесение поправок в статью 116 УК РФ. Законопроект депутата-единоросса от Свердловской области Павла Крашенинникова получил название «закон о шлепках». Практически не приходится сомневаться, что поправки будут приняты, и родственные отношения перестанут быть «отягчающим» фактором по данному виду правонарушения.

В связи с этим хочется напомнить, что этому предшествовала долгая и активная работа активистов всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС). Протесты были организованы практически сразу, как стало известно о внесённых Павлом Крашенинниковым поправках, согласно которым на данный момент побои совершённые «близкими лицами» не только остались в УК РФ, но и последовало ужесточение наказания до двух лет лишения свободы (наравне с хулиганами и экстремистами).

Это потом мы слышали «жалкий лепет оправданья», мол, закон вызвал протесты родителей после его принятия. Нет, нет и нет! Протесты начались на стадии его рассмотрения, а сенатор Елена Мизулина в Совете Федерации подчёркивала это, как и то, что предлагаемый к принятию закон имеет противоречащие Конституции РФ нормы.

Тем не менее закон был принят старым созывом Госдумы на последней сессии в режиме «бешеного принтера». За него дружно проголосовали депутаты фракции «Единая Россия». Против, выступили только «справедливороссы», а ЛДПР и КПРФ попросту отморозились — не приняв участия в голосовании.

В результате нами был организован сбор подписей по всей стране против принятого ФЗ-323 — «закона о шлепках». За несколько месяцев более 213 тысяч граждан оставили свои подписи под обращением к президенту с требованием прекратить продвижение ювенальной юстиции в стране и с просьбой о личной встрече с представителями родительской общественности.

«Не замечать» такую общественную активность стало уже невозможно, и лоббисты ЮЮ пошли на попятную. И хотя законопроект Мизулиной о внесении поправок в ст. 116 УК РФ и выводе родителей из-под удара был отклонён, аналогичный проект закона был внесён от… фракции «Единая Россия». Да, именно так! Партия, принявшая ювенальный закон, решила… не думаю что «исправиться», всё-таки это больше похоже на самопиар. Мол, вот мы «помониторили мнение народа» и решили… Каково?! Тысячи активистов РВС по всей стране, информировавшие граждан и собиравшие подписи — это мониторинг ЕР??? Это, как говорится, уже сверхнаглость.

Как бы то ни было, законопроект был со скрипом внесён. Скрипеть машина начала уже на прошлогодней сессии Госдумы, когда его рассмотрение было перенесено на 2017 год. Но караван уже отправился в путь. А как известно, терпение и труд всё перетрут. Именно терпение и труд активистов и руководства РВС, а также нашего самого отчаянного союзника Елены Мизулиной дали свои плоды.

«Чудо» случилось во время ежегодной итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой ему сообщили о том, что, несмотря на обещания 2013 года, ювенальная юстиция в стране продвигается, в том числе через принятие законов, таких как «закон о шлепках».

Сказать, что президент был удивлён этим, не сказать ничего. Впервые за долгое время он применил право вето и не подписал ещё один пропихнутый ногами закон о «Контингенте обучающихся», согласно которому все дети страны подлежат переписи со сбором личных данных, которые должно было бы определять правительство (на своё усмотрение).

Далее Путин потребовал собрать и представить все данные об изъятии детей из семьи, в том числе и необоснованные. Всё это говорит о том, что президент взял проблему на личный контроль. Это хорошо. Не хорошо может быть то, что этим всё и ограничится. Тогда как хотелось, чтобы встреча Путина с родительской общественностью всё же состоялась. Назрел комплекс проблем, о которых хотелось бы лично доложить президенту. И дело касается не только ЮЮ, но и проблем в российском образовании.

Как бы то ни было, ушедший 2016 год по данному направлению можно отметить «плюсом». Родительской общественности, да и всему гражданскому обществу в целом, удалось привлечь внимание к существующим проблемам и настойчивым попыткам продавить ЮЮ в России, а также дать отпор по конкретным ювенальным законам и законопроектам.

Всё это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. И оптимизм будет возрастать, если мы все вместе усилим свою работу по противодействию продвижения в России такого зла как ювенальная юстиция. И расслабляться не стоит. Враг силён и коварен.

Источник: nstarikov.ru