Фундаментальная идея, утерянная теоретической физикой в ещё в 1785 году

Им написано несколько весьма злободневных книг по проблемам современной теоретической физики, в том числе: «Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за этим следует» [1]. Это весьма популярная книга уже переведённая на многие языки.

И, именно при её написании Ли Смолин впервые пришёл к выводу, что все тупики современных физических теорий обусловлены потерей в физике фундаментальной идеи, порождающей, своим отсутствием, барьеры на пути создания и совершенствования всех новых физических теорий.

Следует учесть и весьма важный временной момент рождения им идеи о потери физикой такого центрального «стержня». Ведь эта идея рождена Ли Смолиным, когда он уже был признан в Мире одним из главных идеологов теории петлевой гравитации, теории для физики весьма не ординарной, но требующей дальнейшего совершенствования.



И именно, к этому времени Ли Смолин успел осознать, что его теория, как и все разновидности теорий струн, теории Стандартной модели и д.р. не способны преодолеть уже ранее выявленную беспомощность квантовой физики в объяснении множества физических явлений, открытых экспериментально. Поэтому, и приходится считать, что «злополучный теоретический камень» действительно создан, и его необходимо выявлять, т.к. об него продолжают спотыкаться все новые попытки развития теорий, созданных в 20-ом веке, и даже вновь зарождающиеся теории.

И, Ли Смолин, являющийся одним из главных идеологов петлевой гравитации, нашёл в себе смелость заявить публично, что этот «камень преткновения» требует немедленного обнаружения. Причём, по его мнению, таковое посильно, не обязательно признанному авторитету в области теоретической физики, а скорее даже такое обнаружение способен осуществить обычный физик, с локально ограниченными знаниями.

По сути, получается, Ли Смолин предложил данную физическую проблему на решение широкой аудитории, в виде ребуса по проблемам современной полевой теоретической физики.

Лично я, как любитель решения подобных физических ребусов, к тому же успевший экспериментально нащупать кое, что новенькое в гравитации [2, 3] , и кое, что понять, весьма самобытно, в электромагнетизме [4], пришёл к выводу: таким «теоретическим камнем преткновения» могут быть только современные представления о позитроне.

Ведь позитроны в физике принято считать состоящими из антивещества. В результате чего протоны не могут содержать в себе позитроны, и тем более создавать электрические заряды протонов, а это для природы микромира уже недопустимая роскошь .



Ведь получается, теория Дирака от электрических зарядов требует существования их в двух вариантах конструктивного исполнения, при единой их величине, и для каждого знака. Что уже весьма сомнительно для природной реальности, т.к. навряд ли конструкция электрического заряда протона будет приемлема для закрепления её в позитроне, при различии их масс почти в две тысячи раз? А, вариант, что позитроны входят в протоны, и определяют их заряды, тоже неприемлем, ведь позитроны из антивещества.

Более того, такая точка зрения о материальном наполнении протона и электрона весьма осложняет всю энергетику микромира. Ведь, она требует непрерывного поступления в атомы и молекулы энергии из окружающего пространства , для их динамического функционирования, и естественно её последующего непрерывного возврата.

И именно из-за таких взглядов на материальный состав позитрона, протоны и электроны, да и другие структуры микромира лишаются возможности решения энергетических проблем на обменной основе, как наиболее энергетически выгодной.

Ведь они оказываются из однотипного вещества, следовательно, использование локально аннигиляционных преобразований вещества и энергии для функционирования их внутренних структур не представляется возможным, даже на материальном уровне переносчиков энергии.

На этот момент внимание физической общественности должно было быть обращено при признании существования двух видов электрических зарядов в 1785 году, при признании закона Кулона. Однако закон Кулона, был принят на правах экспериментально подтверждаемого постулата, а проблема с видами вещества, формирующих электрические заряды, и тем более с полевыми переносчиками энергии их обслуживающими, осталась нерешённой до наших дней. И, именно благодаря ей в теоретической электродинамике со временем сформировался кризис.

Для устранения таких парадоксально невообразимых сложностей с обеспечением энергией функционирования структур микромира, навязываемых ныне существующими физическими теориям, и в виду отсутствия конкретных сведений о материальной природе энергии, и её переносчиков, в начале текущего тысячелетия была разработана «Таблица заведомо элементарных структур» [4, 5] .

Согласно теории ТЗЭС электрон, а не позитрон, состоит из антивещества, и представляет не корпускулу, а сложную антиструктуру, разрушаемую в природе, а с начала 20-ого века активно и человеком [5].

Зачисление ТЗЭС электрона в полноценные антиструктуры, позволяет энергетические процессы в микромире перевести на обменные принципы.

Обменные принципы функционирования переносчиков физических взаимодействий позволяют избавиться от необходимости представлять окружающее нас пространство, в виде конкретных структур различных видов энергии, способных быть материально представленными, а не только в виде математических уравнений.





Одновременно, сформировать и, реальные материальные представления о природе элементарных масс, вообще до сих пор непонятно что представляющих на элементарном материальном уровне, но обеспечивающих заполнение окружающего пространства, с плотностями, по ряду достаточно популярных гипотез, соизмеримыми, или даже превышающими соответствующие величины у жидкостей и твёрдых тел.

Правда, и, к сожалению, идеологию ТЗЭС, как и её нетривиальные следствия, в течение истекшего десятилетия, не выразил желания поддержать ни один из современных авторитетов в физике.

Точнее они просто предпочитают не замечать появление ТЗЭС, а некоторые из них даже активно мешают публикации, сделанных, с её помощью многочисленных и интересных теоретических находок. А, ведь некоторые из таких находок претендуют даже на признание в качестве серьёзных открытий в области физики, причём с уже широко известными экспериментальными подтверждениями.

Причина такого негативного отношения к идеологии ТЗЭС, в том заряды протонов и электронов согласно её обязаны испускать свои индивидуальные электростатические структуры 3.0.1 и антиструктуры 3.0.2, а по современным учебникам электрические заряды способны просто формировать непонятно из чего состоящие электростатические поля, с величиной определяемой только математическими формулами.

В соответствии с идеологией ТЗЭС этот энерго – массовый, аурно – полевой туман, порождённый в физике ещё в 19-20 -тых веках, заполняется доступными для понимания и конкретными материальными элементарными структурами, переносчиками конструктивных физических взаимодействий, и водородоподобными переносчиками энергии на неограниченные расстояния.



При этом следует отметить, сохранить в ТЗЭС понятие элементарные частицы оказалось не целесообразным, так данное понятие в течение 20-го века перенасытили корпускулярными представлениями, хотя до сих пор ни одной корпускулы экспериментально обнаружить не удалось.

Однако в рамках теории ТЗЭС, электростатические силы становятся обязанными формироваться именно на обменной основе, чему даже найдено весьма серьёзное экспериментальное подтверждение в виде отсутствия фиксации в опытах энергетических затрат на непрерывное формирование, в стационарных условиях, явно обменных молекулярных сил. Причём у любых веществ, Что подтверждается разнообразными экспериментальными фактами.

Получается, подобные выводы из идеологии ТЗЭС можно рассматривать и, как глубинное познание тайн энергетики электростатических сил, но и этот момент не заинтересовал, пока, никого. Возможно потому, что явно существующие в природе, электростатические поля, благодаря ныне господствующей, по – сути на религиозных принципах, теории Стандартной модели, потеряли права на природную самостоятельность.



Их функции якобы выполняют электромагнитные фотоны, которые будто бы способны выполнять не только роль переносчиков энергии на неограниченные расстояния, но и нудные функции переносчиков физических сил, обеспечивающих конструктивное строение всех видов вещества на атомном и молекулярном уровнях. Причём стабильно, и на долговременной основе.

Теория Стандартной модели, сие провозглашающая, до сих пор, весьма модна. А. мода в современной физике, по словам Ли Смолина, «это нечто гораздо большее, чем даже страсти богатой и капризной женщины».

Тем не менее, если к электрону, позитрону, и двум разновидностям формируемых ими электростатических структур 3.0.2 и 3.0.1, применить принцип подобия, использованный ранее Д.И. Менделеевым при разработке его знаменитой Периодической таблицы элементарных атомных структур, то представляется возможным, логически строго обосновать физически построение и самой ТЗЭС. Всё это указывает на факт, что ТЗЭС это не просто таблица, а реальный, и весьма серьёзный физический инструмент, со строгой теоретической подкладкой.

Ведь с помощью теории ТЗЭС впервые систематизированы по шести состояниям нуклона, не только переносчики всех видов электрической энергии, но и отдельно все виды, других ожидаемо существующих полевых переносчиков конструктивных физических сил [5].

В их числе предсказывается существование переносчиков масс – магнитной энергии в водородном состоянии, способных распространяться на неограниченные расстояния, причём со скоростями, превышающими скорость света, посему даже способными успешно конкурировать с переносчиками электромагнитной энергии [7].

Более того, именно с помощью идеологии ТЗЭС представляется возможным, впервые, понять множество уже надоевших проблем, причём не объяснимых до сих пор в рамках современной физики. К примеру, почему световые элементарные фотоны и радиоволны движутся сразу, т.е. без ускорения, и со скоростью света. Оказывается, в этом виноват, всего на всего, процесс образования элементарных фотонов.



Ведь элементарные фотоны 3.1.1, и антифотоны 3.1.2, согласно идеологии ТЗЭС, образуются на фундаменте электростатических структур, путём прихвата ими в попутчики соответствующих элементарных магнитных структур. Другими словами, элементарные фотоны, на своём энергетическом уровне, подобны атомам одноатомного водорода, тоже склонным к движению [5].

Другими словами, теория ТЗЭС позволять и понять, и чем элементарные переносчики конструктивных сил отличаются от переносчиков энергии на неограниченные расстояния. Вопрос принципиально важный для современных теорий, пытающихся установить и ограничить число переносчиков физических сил и энергии, реально функционирующих в природе.

Плюс теория ТЗЭС предлагает для квантовой физики вместо одной постоянной Планка целую номенклатуру конкретных переносчиков физических взаимодействий и энергии, что позволяет более глубоко понять, и природу самой энергии на различных её материальных уровнях [5].

И всё это обеспечивается в рамках идеологии ТЗЭС, всего на всего, за счёт признания электрона, состоящим из антивещества.

Так что позитрон, вне сомнений, именно тот самый теоретически «злополучный камень», существование которого предсказывается в книгах Ли Смолина.

И, появление в теоретической физике такого необычного барьера совсем не удивительно, ведь все физические теории 20-ого века вынуждены были создаваться, опираясь на чисто математические представления об энергии. И, при этом, практически, начиная с теории Максвелла, было начато частичное математическое игнорирование функций, выполняемых в природе именно двумя видами электрических зарядов. Хотя математика двоичность в существовании матери вполне способна и учитывать.

Да, и электроны способны сохраняться в нашем Мире, ведь они с протонами не аннигилируют и не прилипают к ним. Что же касается позитронов, то они явно весьма качественно упакованы в протонах, поэтому не способны мешать электронам выполнять функции, возложенные на них природой.

Следовательно действительно, теоретический барьерный «камень» вне сомнений в современной физике искусственно создан, и он ничто иное, как ошибочные представления о антивеществе, наполняющем позитрон. А, потерянная в физике фундаментальная идея, это уже ни что иное как, не признание участия антивещества в формировании энергии, по крайней мере, на уровне электростатических и масс – магнитных структур.

Учитывая, что признание существования такого «теоретического барьерного камня» потребует корректировки не только физических теорий, но и множества учебных пособий, разумно :

Начать, развивать идеологию ТЗЭС, т.е. приступить к официальному конкретному определению собственных энергий и масс полевых структур включённых в ТЗЭС, и устранению физических тупиков в теориях, созданных в 20-м веке.

Или доказать, что электрон, или хотя бы его заряд, по природе не могут состоять из антивещества, т.е. фундамент идеологии ТЗЭС ошибочен. Другими словами, получить морально- юридическое право ничего не предпринимать, а просто продолжить поиск утерянной фундаментальной идеи. Однако такое решение должно быть детально физически обосновано и опубликовано за подписью лиц компетентных в физике.

Лично я, данной проблемой занимаюсь более десяти лет, и уверенность, что электрон состоит из вещества отличного от вещества протона, у меня с каждым годом повышается, за счёт нахождения всё новых и новых подтверждающих фактов.

При этом, в качестве дополнительных доказательств, в самое последнее время, в рамках идеологии ТЗЭС, установлено:



Функции самой элементарной массы выполняют масс – магнитные структуры, в состояниях 2.0.1 и 2.0.2 [5].

Ожидаемый модуль энергий элементарных электростатических структур и антиструктур равен 2,23 эВ [6].

Идеология ТЗЭС логически обосновывает, что в природе существует всего одна разновидность элементарных фотонов 3.1.1 и одна разновидность элементарных антифотонов 3.1.2, с модулем энергии чуть меньшим 2.24 эВ.



В результате фотоны видимого света, как и полуволны электромагнитных волн, это потоки, сформированные из элементарных фотонов или антифотонов [6, 7 ] .

Более ранние находки, сделанные с помощью идеологии ТЗЭС, изложены детально в монографии [5]. Другими словами всё выше изложенное можно считать доказательством, что теория ТЗЭС представляет именно ту потерянную физикой в начале 20-го века фундаментальную идею, и даже нечто большее. Другими словами теория ТЗЭС достойна звания идеология ТЗЭС.

