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Что стоит за предложением забирать единственную квартиру за долги

09:28. 16 января 2017 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

Несколько дней назад Минюст России, который возглавляет член ЕР А.В.Коновалов, выступил с инициативой – принять изменения к законам, дающие возможность забирать у должника его единственное жилье. Подавалась эту инициатива как нечто очень полезное. Мол, понаберёт жулик кредитов, построит себе дворец и не отдаёт деньги бедным беззащитным банкам. А новый закон позволит забрать у него жилье – ведь предлагается механизм, когда жилье должника можно продавать, если метраж его больше социальных норм.

Что хочется по этому поводу сказать? Пожалуй, это одно из самых антисоциальных и антинародных предложений, которое озвучивает правительство «Единой России». Ни ювенальные законы, которые был вынужден завернуть Президент , ни приватизация, ни рост тарифов ЖКХ, ни введение платного въезда в города не могут сравниться с ним в деле нагнетания социального напряжения в обществе.

1.      Если вы покупаете молочные продукты в магазине и отравились, кто виноват? Производитель и надзорная инстанция.

2.      Можете ли вы получить компенсацию, если купили некачественные молочные продукты? Да, можете, обратившись в суд.

3.      Покупка денег у банка, получение кредита ничем не отличается от покупки молочных продуктов.

4.      Кто виноват, если вам банк подсунул некачественный кредит, где в договоре хитро, между строк, обязали вас платить больше, гораздо больше, чем вы рассчитывали?  Нам говорят – взявший кредит сам виноват. Он должен, прежде чем взять кредит, разобраться в тонких финансовых вопросах.

5.      Когда вы покупаете кефир в магазине, должны ли вы предварительно изучить технологию его производства и стать специалистом молочной промышленности? Нет.

6.      Точно также рядовой гражданин, покупая деньги у банка, вовсе не обязан быть профессионалом в сфере финансов. Кредитный продукт обязан быть качественным, то есть честным(!), ровно также, как и продукт молочный.

7.      Если банк навыдавал некачественные кредиты – виноват банк, а не гражданин. Если банк выдает кредиты кому угодно, не глядя, – это плохая работа банка.

8.      Новый закон направлен на защиту банков, которые плохо работают – они выдали как можно больше кредитов, продали как можно больше денег. Теперь от продажи некачественных кредитов у них проблемы с возвратом долгов. А закон должен защищать тех, кто хорошо работает, и рядового гражданина.

9.      Вы верите, что по этому закону начнут выселять должников с Рублевки? Есть ещё такие наивные люди в нашей стране? Одного выселят с Рублевки, 10.000 выселят из хрущёвок. Потому что в Москве социальная норма это, по словам инициаторов закона, – до 18 метров на человека. Если вы живёте один в крохотной однокомнатной квартире 30м² – у вас её заберут. Если вы молодая семья пока без детей и живете в «двушке» 50м² – у вас её заберут. Если вы имеете одного ребенка и живете в «трёшке» 65м² – у вас её заберут. Это закон против рядовых жителей страны.

10.   В Англии в XVI веке прошла неприятная цепь событий под названием «Огораживание». Крестьян сгоняли с их земли, освобождая место для пастбищ с овцами. Тут же был принят закон, согласно которому согнанных назвали «бродягами» и начали демократично, строго по закону, вешать за бродяжничество. Целью «Огораживания» было не только и не столько получение пастбищ, сколько «загон» людей на мануфактуры, где они бы работали и перерабатывали овечью шерсть за жалкие гроши.

11.   Предложения забирать единственное жилье сродни английскому «Огораживанию». Цель – создать массу обездоленных. Зависимых, согласных работать за копейки граждан.

12.  Ну и главный вопрос, который мы должны себе задать: это очередная ошибка «Единой России»? Или это сознательные действия на разжигание социальной напряженности в нашей стране, под грядущие выборы президента? Чтобы в 2017 году закон принять, а в 2018 году начать массовые выселения граждан. Добавим к этому новый виток «разговоров» о повышении пенсионного возраста, новые масштабные планы приватизации, дальнейшую «оптимизацию» медицины и повышение тарифов ЖКХ.

Все это ошибки ЕР или сознательные действия по снижению доверия населения к В.В. Путину и, как следствие, снижения рейтинга и явки в день голосования за кандидатуру руководителя России?

Предлагаю вашему вниманию очередную «Реплику для раздумий» на эту тему.

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P.S. Предыдущие выпуски рубрики «Реплика для раздумий»:

  1. О событиях в Венесуэле и конституционном большинстве «Единой России».
  2. О любви и оценках Запада.
  3. В России все затягивают пояса, и растёт число миллиардеров.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
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Один комментарий»

  • 9482 3710
    Ursus 16 января 2017 в 10:11 Ссылка Пометить
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    Грамотно. Стали понятны задумки в отношении всей этой ПВО. Эту партию готовят в качестве плана Б когда Едро начнет паковать чемоданы и разбегаться. Типа патриоты – государственники, готовые заменить плохих бояр и поддержать хорошего царя.

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