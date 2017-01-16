Что плачет по Чубайсу?

И в основании такого монумента стоит чубайсовская приватизация. Её последствия для народа обернулись гибелью миллионов граждан России, уничтожением экономической мощи великой державы. Чубайса можно сравнить только с Гитлером по своим злодеяниям для страны. Скажете, да разве один Чубайс в том виноват, а Ельцин? А Гайдар? А Черномырдин? Конечно, не один. Но основу преступного разграбления России заложил именно Чубайс, лично он, Анатолий Борисович Чубайс придумал, как обойти Закон, принятый Верховным Советом РСФСР, об именных приватизационных счетах, при которых не было бы ни обнищания народа, ни дикого бандитского растаскивания страны.

Михаил Малей в ранге заместителя Председателя Совета Министров РСФСР, возглавивший только что созданный Государственный комитет по управлению имуществом России, вместо чеков предложил открыть именные приватизационные банковские счета на каждого гражданина России, – все это было заложено в принятых Верховным Советом РСФСР законах «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР», «Об именных приватизационных счетах и вкладах».

Однако такая приватизация не вписывалась в планы ни «архитекторов», ни «прорабов» перестройки. Малея на посту Председателя Госкомимущества заменили Анатолием Чубайсом. И он взялся за дело.



Использовал право Ельцина как президента издавать указы, формально противоречащие закону, но если Верховный Совет в течение недели не отменял такой указ, указ автоматически вступал в силу. Чубайс подписал у Президента указ о введении вместо именных приватизационных счетов безличных ваучеров, а его сподвижник и соплеменник иудей Красавченко, возглавлявший тогда Комитет Верховного Совета по экономической реформе, получив указ, продержал его неделю в сейфе, и указ автоматически вступил в силу…

Всё просто, как мычание коровы. Ловкость рук и никакого мошенничества. Бывший член КПСС сумел построить коммунизм для ограниченного круга своих людей. За счёт присвоения сказочных общенародных богатств России, обобрав, сделав бесправными, нищими и голодными десятки миллионов граждан России Страна стала вымирать невиданными темпами.



Вместо миллионов обещанных собственников, тысяч крепких хозяйственников страна получила стаю беспринципных и безнравственных хищников, продолжающих рвать на куски и обгладывать Россию.

Комиссия Государственной Думы по анализу итогов приватизации зафиксировала преступную сущность ограбления России, превращение народов нашей страны в рабов, разрушение единого народнохозяйственного комплекса страны. оказались растащенными огромные богатства, а экономика страны доведена до глубочайшего кризиса.



Только за один 1993 год правоохранительные органы страны зафиксировали свыше 25 тысяч преступлений в сфере приватизации. «Приватизация «по-Чубайсу» явилась главным источником социально-экономической катастрофы в России, криминализации общества», – итожит доктор экономических наук, депутат и член комиссии Государственной Думы В. А. Лисичкин («Одинокий царь играет президента», М., 2000).

Не укреплять, а разрушать страну был призван Чубайс. Чубайс всегда понимал, что и для чего делает. Он использовал то, что по его заявлению в 1996-м году: «Структуры, которые имеют власть, обменяют эту власть на собственность». (Какие там национальные интересы?!)



Но это был лишь инструмент для Чубайса. Главным мотивом всех его преступлений – уничтожение национальной экономики России с непременно следующим за этим уничтожением национального капитала, крушением национальной безопасности, деградацией Вооруженных Сил, демографической катастрофой, вымиранием коренного населения, и крушение Державы с переходом производства, сырьевых ресурсов, финансовой системы в зарубежное владычество.

Адольф Гитлер реинкарнировал в Анатолия Чубайса и через него совершил то, что не удалось ему сделать в 1941-45 годах.

Сменивший Чубайса на посту Председателя Госкомимущества бывший губернатор Амурской области В. П. Полеванов, в своей записке «Анализ первого этапа приватизации и предложения по его совершенствованию» (№ВП-424 от 18.01.95г.) для Председателю Правительства В. С. Черномырдина отмечал: "Выпуск продукции в целом по машиностроительному комплексу уменьшился в 1994 году на 45 процентов, более чем наполовину потерян рынок товаров народного потребления.



Стремление к демонополизации любой ценой во многом разрушило агропромышленный комплекс, разорвало технологические линии и межхозяйственные связи, что особенно сказалось в лесной промышленности и металлургии…"

Так, одно из крупнейших предприятий страны завод имени Лихачева со стоимостью основных фондов не менее 1 млрд. долларов был продан за 4 млн. долларов. Подобные факты достаточно многочисленны.



Полеванов изъял у 35 иностранцев, в основном американцев, пропуска в здания Госкомимущества, лишив их свободного доступа в компьютерную систему, содержащую секретные сведения о состоянии российской промышленности, Чубайс истерично и ультимативно потребовал от Президента немедленно убрать Полеванова со всех постов. Через посла России в Соединенных Штатах на немедленной отставке Полеванова настаивали американцы.

И на кого заменили Полеванова? По настоянию Чубайса кресло главного распродавца гигантской российской собственности занял Максим Бойко, ближайший соратник Чубайса, как сказала газета «Завтра» (№32, август 1997): «фактически его тень, обладатель гражданства Израиля и «грин карты» США. Патронируется американской разведкой». Этот Бойко до 16 лет жил в Соединенных Штатах и носил фамилию Шамберг. Отец Владимир Шамберг преподает в специализированном вузе Центрального разведывательного управления США. Максим Бойко прошел стажировку в Национальном бюро экономических исследований Соединенных Штатов («Московский комсомолец», 8.10.97). Комментарии излишни.

В Чубайса вселились сразу несколько Гитлеров. Судите сами. Уже в первые годы приватизации «по Чубайсу» валовой внутренний продукт страны сократился на 28 процентов – такого падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны (1914 – 1917), когда производство сократилось на 25 процентов, ни в годы Гражданской войны (на 23 процента), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21 процент).



Напомню ошеломляющие цифры, приведенные выше в докладе Комиссии Государственной Думы, расследовавшей итоги приватизации: суммарные потери от разрушения экономики страны за один только, один! 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне!

Хорошо поработал Чубайс, высокоэффективно в сфре разрушения! Знала бы супруга Ельцина Наина, наивно полагая, что Ельцин с Чубайсом просто облагодетельствовали Россию! По данным Государственного Комитета статистики Российской Федерации в 2001-м году в объемам добычи угля мы скатились к 1957-му году, по производству металлорежущих станков – к 1931-му, кузнечно-прессовых машин – к 1933-му, грузовых автомобилей – к 1937-му, по выпуску тракторов – к 1931-му, зерноуборочных комбайнов – к 1933-му, по выпуску вагонов ниже некуда – к … 1910-му году, по производству телевизоров – к 1958-му, пиломатериалов – к 1930-му, кирпича строительного – к 1953-му, тканей всех видов – к 1910-му, шерстяных тканей – к … 1880-му, обуви – к 1900-му и т.д.



"Продав" 46 815 предприятий, Госкомимущество Чубайса дало казне менее одного миллиона (миллиона!) долларов, в то время как аналогичная приватизация в Чехии по объему в два раза меньше – 25 000 предприятий – принесла доход государству в 1,2 миллиарда (миллиарда!) долларов.

Прибавьте сюда катастрофические потери от того, что «приватизированные» предприятия перестали давать продукцию, большинство из них встали, другие чуть теплятся; прибавьте сюда 300 миллиардов долларов, которые за пять последних лет вывезены из России за границу, и от двух до четырех с половиной миллиардов долларов ежемесячно продолжают уходить из России по банковским счетам, – и станет очевидным, что ни одна война не наносила России таких страшных потерь, никогда еще в истории России ни один враг так открыто и нагло, безбоязненно не хозяйничал на российской земле…И это дело рук одного главнокомандующего по разрушению России Чубайса! Это было равнозначно беспрецедентной диверсии,

Но и это ещё не всё. Венцом приватизации по Чубайсу стала грандиозная финансовая афера, многие считают ее самой крупной в мире, ведь на кон выставили тогда богатейшие на планете месторождения нефти, газа, крупнейшие уникальные сверхприбыльные предприятия-монополисты на сотни миллиардов долларов. Речь идёт об одиннадцати крупнейших, сверхприбыльных предприятий «ЮКОС», «Норильский никель», «Сибнефть», «Лукойл».



Они были оцененны Правительством, по мнению первого заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрия Болдырева «в совершенно смехотворные суммы по сравнению не только с реальной стоимостью предприятий, но даже по сравнению с их годовой прибылью».

Один «Норильский никель» чего стоит! Мировой монополист по производству целого ряда драгоценных металлов, поставщик более 40 процентов платиновой группы в объеме всего мирового рынка, производитель более 90 процентов никеля и 60 процентов меди в России, а также золота, серебра, с обеспеченностью рудами на 95 – 100 лет (в том числе так называемыми «богатыми» рудами – не менее чем на сорок лет), с годовой прибылью около полутора миллиардов долларов и рентабельностью производства более 70 процентов, с общей численностью работающих в сто пятьдесят тысяч человек…



В результате аферы «Норильский никель» достался Потанину всего за 180 миллионов долларов, причем не реальных, а, как говорит Юрий Болдырев, «весьма условных». Более подробно можно ознакомиться в https://cont.ws/@proc79/478942

Исполненная Чубайсом грандиозная операция против России под кодовым названием «приватизация» – прямая сдача России противникам России, много раз пытавшимся завоевать нас, но тщетно, а вот с помощью Чубайса они, наконец, добились того, что им никогда не давалось прежде. Какую отрасль страны ни возьми, везде теперь хозяйничает иноземец.

Заслуги Чубайса высоко оценены врагами России. Координатор «американской помощи» бывшим советским республикам Ричард Морнингстар прямо заявляет: «Если бы не Чубайс, мы бы не смогли выиграть битву за приватизацию» («Независимая газета», 28.08.97). 17 августа 1998 года Россия объявила себя банкротом. Большего позора не было в современной истории страны. Собрались пять человек, поговорили немного, поухмылялись – слишком уж «веселым» показался им этот исторический момент и объявили: «Дефолту быть!».



Вот их имена: Чубайс Анатолий Борисович, Кириенко Сергей Владиленович, Гайдар Егор Тимурович, Дубинин Сергей Константинович, Задорнов Михаил Михайлович» (Ю. Скуратов «Вариант дракона. Криминал в политике», М., 2000).

И вот такую Россию Чубайс передал Владимиру Путину: "Пользуйся, мне не жалко. Что-то и для тебя оставили…" Главная фамилия, первая в списке врагов народа, предавших Россию, известна – Чубайс, деятельность которого на всех занимаемых им высших государственных постах оценена Советом Федерации, Государственной Думой, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Счетной палатой, как преступление против нации и государства.

Такой масштаб вредительства даже Сталину не мог присниться в страшном сне и поразил даже наших врагов. 20 сентября 2000 года Конгресс США опубликовал доклад о коррупции в России. Республиканец Кристофер Кокс сравнил работу над документом с процедурой вскрытия трупа, – тот же тяжелый гнилостный запах.

С американской стороны главными виновниками расцвета коррупции признаны вице-президент администрации Клинтона Альберт Гор, заместитель Госсекретаря Строуб Тэлбот и министр финансов Лоуренс Саммерс, с российской стороны – Анатолий Чубайс и Виктор Черномырдин, они же – крупнейшие коррупционеры.



Чубайс в докладе прямо назван вором. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», опубликовавшая документ Конгресса, Чубайс «должен быть наиболее презираемым человеком в России».

Чубайс, Чубайс, Чубайс…Во всех местах, откуда тянет дерьмом предательства государственных интересов, побывал Анатолий Чубайс. Меня тошнит от одной только его фамилии. Чубайс – это такая гора дерьма. которую даже Путин не решается трогать.

Банк Ротшильдов просит российских чиновников помочь компании Чубайса и Pfizer. Пусть читатель сам для себя сделает вывод, кто стоит за спиной чубайса по статье

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