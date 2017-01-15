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Видеоверсии статей

16:15. 15 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:
Выражаю благодарность этому каналу на youtube за то, что многие статьи, включая мои, озвучивают в видео-формате. Возможно, так кому-то удобнее воспринимать или ознакомиться с интересными материалами. В любом случае – это один из вариантов просвещения новыми взглядами на привычные вещи.


Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 1 и 2


Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 3


Следы потопа. Иран

В этот пост буду добавлять и другие видеоролики, касающиеся моих работ…


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: Видео
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