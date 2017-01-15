Видеоверсии статей
16:15. 15 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выражаю благодарность этому каналу на youtube за то, что многие статьи, включая мои, озвучивают в видео-формате. Возможно, так кому-то удобнее воспринимать или ознакомиться с интересными материалами. В любом случае – это один из вариантов просвещения новыми взглядами на привычные вещи.
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 1 и 2
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 3
Следы потопа. Иран
В этот пост буду добавлять и другие видеоролики, касающиеся моих работ…
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 1 и 2
Использование атмосферного электричества в прошлом. Часть 3
Следы потопа. Иран
В этот пост буду добавлять и другие видеоролики, касающиеся моих работ…
Источник: sibved.livejournal.com