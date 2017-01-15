В России все затягивают пояса, и растёт число миллиардеров

Вся страна затягивает пояса. Семьи снижают потребление. Государство сокращает расходы по статьям бюджета. В весьма непростой ситуации вокруг наших границ сокращены даже военные расходы. А число долларовых миллиардеров в стране выросло с 2015 года на 2016 с 90 до 96 человек.

Как такое может быть, что все начинают жить хуже, а самые богатые становятся ещё более богатыми? Глава правительства и глава ЕР Дмитрий Медведев «остался недоволен заявлением вице-премьера РФ Ольги Голодец о том, что в правительстве якобы обсуждается идея введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц… Глава правительства также добавил, что этот вопрос сейчас на повестке дня не стоит».

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Источник: nstarikov.ru