Словами об этом не рассказать, это надо просто видеть!

Это полярное сияние зажглось под воздействием солнечной активности 24 декабря 2016 года. По силе активности сияние ионосферы было средним, где-то балла на 4 из возможных 9. Запись делалась на видеокамеру, которая управлялась таймером: 1 секунда съёмки и 2 секунды паузы. Так что, никакого "фотошопа". Звёзды на небе тоже настоящие. У кого Интернет позволяет, выбирайте для просмотра качество HD (1080).

Это полярное сияние позволило мне лично написать по горячим следам статью:

Прочесть статью можно по этой ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/471500

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На латыни это природное явление называют Aurora Borealis. С латыни "Aurora" — рассвет, а "Бореем" (Boreal) древние греки называли северный ветер. Получается, что дословный перевод "Aurora Borealis" — "РА-свет Севера".

Хорошо знакомые всем слова "рассвет", "радуга", "радость" — слова однокоренные, их роднит корень РА. В ведической мифологии древних славян, египтян и многих других народов слово РА означало Бога Солнца. А в индоарийской литературе северные сияния названы "светом Богов".

И как мне подсказали умные люди, греческое сллово "Aurora" происходит от ведического словосочетания Аура-РА, что буквально означает "сияние Ра", то есть "сияние Бога Солнца". А "Бог есть дух!" (Ин. 4:24), — говорил Христос. И дух этот исходит от "Отца небесного"! Как говорится, включайте, други, свой разум (тоже от РА это слово происходит!) и изучайте глубинный смысл слов, и да откроется вам Истина!

15 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин