Слова, которые вызывают мутагенный эффект чудовищной силы

Эти ответственные за наследственность молекулы получают аккустическую информацию, когда мы просто разговариваем или слышим чьи-то разговоры. ДНК также воспринимают световую информацию, когда мы молча читаем или смотрим на что-то. При этом один разговор или текст оздоравливает наследственность, а другой – её травмирует.Академик Академии медико-технических наук, член Нью-Йоркской Академии наук П.П. Гаряев считает, что, а значит – нарушает нормальное развитие организма. Зомбирование, наговоры, материнские проклятия, способные лишить человека воли, здоровья, а то и самой жизни, в качестве своего главного инструмента имеют слово.А теперь главный вывод ученых: волновые генетики утверждают, что генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Ибо любая информация может впечататься в так называемый волновой ген.При этом аппарат ДНК не способен разобрать, от кого вы получаете информацию, будь то живой собеседник или экран телевизора. Молекулы ДНК способны обмениваться этой информацией с помощью акустических и электромагнитных волн. Но самое поразительное, что в своих экспериментах ученые вызывали словами многие «чудеса», или генетические эффекты. Ученые создали аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания, способные влиять на молекулы наследственности – ДНК.Корежатся и рвутся хромосомы, меняются местами гены. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы, которые тиражируются организмом, передающим потомству программы самоликвидации. По оценкам специалистов, эти странные слова вызывали мутагенный эффект, подобный тому, что дает радиоактивное облучение мощностью 30 тысяч рентген! Страшно даже подумать, что стало бы с человеком после такой словесной обработки, если 50 рентген считается для него смертельной дозой.К счастью, эти эксперименты проводили на семенах растения арабидопсис. Они почти все погибли. А выжившие стали генетическими уродами, не способными программировать развитие здоровых организмов. Потомство их полностью вырождается через несколько поколений.Но больше всего удивило ученых то, что мутагенный эффект не зависел от силы воздействия. Они произносили слова то громким, то тихим голосом, а иногда шептали еле слышно, но результаты получали одинаковые. Может, аппарат усиливал энергию звуковых вибраций? Исключено: он работал от двух пальчиковых батареек, которыми обычно заряжают карманный фонарик. Для эффекта в 30 тысяч рентген нужно создать напряжение в тысячи раз больше, чем могут дать эти батарейки.Есть о чем задуматься, правда? Разве не становится понятно, что многие сложности в жизни «запрограммированы» общественным мнением, государством, сильными мира сего именно для того, что сделать каждого представителя сильного пола слабаком и зависимым от «допингов» в виде сквернословия, алкоголя, курения, обжорства, распутства и т.п.Посмотрите как Вы обычно отвечаете на простой вопрос: «Как поживаешь?». «Ничего…Потихоньку…Как все…». Понаблюдайте, о чем и каким языком ведутся ваши разговоры в мужском кругу? А какие передачи вы смотрите, или какую информацию в интернете разглядываете? Все понятно? Если Вы еще не осознали, что уровень вашего успеха в жизни зависит от уровня вашего мышления и общения, то прислушайтесь к мнению ученых.Прислушайтесь и решите для себя каким вы хотите стать, какую информацию Вы будете допускать в свою сферу, какие мысли и слова Вы будете использовать с сегодняшнего дня, чтобы обрести свою силу, чтобы стать уверенным в себе, чтобы укрепить свою волю, чтобы проявить себя и свою харизму на все 100, чтобы сделать свою женщину самой счастливой на свете, чтобы Ваши дети гордились своим отцом, чтобы жизнь на Земле наладилась, и мы все жили среди добрых и отзывчивых соседей.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com