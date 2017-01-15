Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 января 2017

Иракские силы освободили около 90% территории Восточного Мосула

Отряды полиции и спецназа Ирака, участвующие в операции против террористов в Мосуле, восстановили контроль над 90% территории на востоке города.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

«Иракские силы освободили 85-90% (территории) на левом берегу (реки Тигр, протекающей в Мосуле – ред.), — отметил официальный представитель объединенного командования ВС Ирака полковник Яхья Расул. — Продолжается операция по зачистке и патрулированию районов на востоке Мосула, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)».

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Террористы ИГИЛ взяли в плен 13 учителей в Афганистане

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) похитили 13 преподавателей из религиозной школы, в восточной провинции Афганистана Нангархар.

Об этом сообщили в офисе губернатора провинции, dpa.

«Учителя раз принимали экзамены у студентов, когда их похитили», — сообщил пресс-секретарь губернатора Атаула Кугиани.

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Сирия: авиабазу «Хмеймим» продолжат прикрывать российские С-400 и «Панцири»

После сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Россия сохранит на аэродроме «Хмеймим» мощную систему противовоздушной обороны.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«От ударов с воздуха аэродром «Хмеймим» по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», — сказал он.

По его словам, весь периметр аэродрома, находящийся под присмотром военной полиции, оборудован самыми современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Кроме того, по данным источника, сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион».

«Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами», — сказал источник.

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Россия значительно сокращает группу ВКС РФ в Сирии — СМИ

Россия сокращает группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения боеспособности.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме «Хмеймим» и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус», — сказал он.

По его словам, аэродром «Хмеймим» действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.

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Новости мира: в Испании поймали террориста ИГИЛ

В Испании в провинции Жирона спецслужбы арестовали террориста ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ) после его возвращения из Сирии.

Испанские СМИ сообщили, что террорист возвратился в Испанию через Турцию четыре дня тому назад. Он являлся соучастником террористических преступлений, совершаемых ДАИШ в Сирии.

В заявлении МВД Испании говорится, что задержанный является гражданином Марокко, у которого также есть голландские документы . Он был арестован согласно требованию Интерпорла.

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Новости мира: боевики убили сирийского генерала около Дамаска

Сирийский генерал Ахмед аль-Гадбан, координирующий процесс локального примирения в долине Вади-Барада под Дамаском, убит террористами.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Согласно его источникам, генерал был застрелен в момент, когда покидал водный источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды под Дамаском. Другие подробности пока не сообщаются.

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Болгарское оружие в сирийской войне

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА КАЖДОЙ ВОЙНЫ – ИСТИНА

Интересное интервью болгарской журналистки на тему войны в Сирии и поставок туда оружия из Болгарии. Стоит помнить, что многие болгары отнюдь не разделяют политику своего правительства связанную с использованием Болгарии в качестве транзитной страны для транспортировки оружия в Сирии для боевиков.— На самом деле не я выбрала –жизнь сделала выбор за меня. В последние годы занимаюсь освещением т.н. «Арабской весны» в Египте, революция в Ливии, война в Газе и в Сирии.Когда один раз окажешься в такой ситуации и своими глазами увидишь войну в глазах ребенка, потерявшего руки, ноги, детство, умирающих от голода без домов, будущего и без мечты, тогда понимаешь смысл журналистики. Если я или другие корреспонденты не будем показывать настоящие лицо войны, как люди по всему миру будут знать правду о Сирии, например?Когда в 2013 году я освещала войну в сирийском городе Хомсе, в одном из своих репортажей я назвала бунтовщиков, осадившие город, Аль-Каидой, показала черные знамена Аль-Каиды (к тому моменту «Исламское государство» было еще ветвью фронта «Аль-Нусра» (структуры запрещены в РФ – ред.). Тогда в Болгарии я ощутила на себя давление, при финансовой поддержке разных фондов через посольства Катар в Софии. Меня обвинили во лжи. Два года спустя мир увидел, что эти т.н. «бунтовщики» на самом деле террористы, которые режут головы, жгут живьем своих жертв, убивают всех отказывающихся принять их радикальную идеологию, отвергающие светское правление в Сирии и в мире в целом.Говорят, что первая жертва каждой войны — это истина. Именно это и случилось в Сирии, к сожалению пропаганда, намного страшнее и деструктивнее, чем сама война, когда сталкиваются интересы мировых сил.— Большая часть журналистов погибших в Сирии стали жертвами этой пропаганды. Те, которые зашли в Сирию нелегально через Турцию, скорее всего были в заблуждении из-за пропаганды, что т.н. «бунтовщики» — это честные и невинные люди, которые борются за справедливость. Эти журналисты оказались похищены, некоторым отрезали головы в качестве назидания другим. Некоторые погибли от ракетных обстрелов, бомбардировок, снайперов. Такая цена истины, но без неё мир до сих пор находился бы в заблуждении.— Мировые силы ведут войну за власть, влияние и контроль на Ближнем Востоке, пользуясь разными идеологиями, оправданиями, имеющие разную мотивацию и посредников, чтоб оправдать свое участие в этой войны. Асада не свергнут, так как основные игроки не могут договориться. Очень грустно, что некоторые из них не заинтересованы в завершении войны. Она им нужна как оправдание своей политики в этой части мира.— Если бы не видела своими глазами, то я, наверное, как и большинство людей в Европе поверила бы в пропаганду о «хороших» и «плохих» в террористах в Сирии. В 2014 году вместе с доктором Мохд Абуаси из Центра ближневосточных исследований встретились заместителем командующего сирийской свободной армии Малик Аль-Кырди в турецком городе Антакья на границе с Сирией. Это было одно из самых трудных интервью в моей жизни. Правда в том, что Сирийская свободная армия в Сирии физически отсутствует. Ее члены в Европе, в Турции, но не в Сирии. По словам зам командира Сирийской свободной армией все оружие из США, Саудовской Аравии, Катара и Европы только по документам отправлялись ССА. Большинство поставок оружия идет прямо в руки джихадистов из Аль-Нусры и ИГИЛ. Как Малик Аль-Кырди нам объяснил, существуют два распределительных центра по поставкам оружия — в Турции и Иордании, в которых участвуют спецслужбы 10 государств, что по словам Малика и является двойной игрой Запада – вооружать террористов и при этом делать вид, борются с ним.Прокуроры в городе Горна Оряховица начали проверку, которая, скорее всего, ничего не даст. Вероятнее всего, выступят с заявлением, что никаких нарушений нет, потому что компания экспортировала оружие в третью страну, такую как США или Саудовскую Аравию. Я спрашивала у посольства Саудовской Аравии в Софии, что они делают с оружием, которое приобретают в Болгарии, учитывая, что саудовская армия применяет оружие западного производства (из чего можно сделать вывод, что болгарское оружие, которое Саудовская Аравии приобретает официально, не поступает в армию страны). Посланник Королества сказал, что не будет отвечать на мой вопрос…Подготовила Ася Зуан http://news-front.info/2017/01/13/pervay a-zhertva-kazhdoj-vojny-istina/#.WHjxsJO 7up8.facebook – цинкПлюс на тему. http://www.vestifinance.ru/articles/7942 4 – реакция МИД РФ на обнаружение склада с болгарским оружием в восточном Алеппо http://colonelcassad.livejournal.com/287 5229.html – мастшабное расследование "Балканский военторг для Ближнего Востока" https://eadaily.com/ru/news/2016/10/14/o ruzhie-iz-bolgarii-ssha-organizovyvayut-v-s irii-vtoroy-afganistan – Оружие из Болгарии: США организовывают в Сирии второй Афганистан? https://eadaily.com/ru/news/2016/12/30/b olgariya-ne-otkazyvaetsya-prodavat-oruzh ie-dlya-dzhihadistov – о деятельности компании Arcus http://www.balkans.kp.ru/online/news/261 4355/ – оружие передают американские компании-посредникиВ целом, схема там довольно простая – болгарское оружие через Arcus продается покупателям из США, Саудовской Аравии или Катара, после чего передается боевикам на территории Сирии, в том числе и связанным с "Аль-Каидой".Вместе с оружием из других стран, оно поступает через территорию Турции и Иордании на территорию Сирии. В этом плане, болгарское правительство конечно прекрасно знает, как болгарское оружие попадает в Сирию, но делает вид, будто оно тут совсем не причем. Радует, что в болгарских СМИ наконец то начали задаваться вопросом на тему того, что их страна косвенно поддерживает международные террористические организации. Даже не скрывается, что болгарское руководство было в курсе того, что американцы (по линии Пентагона и ЦРУ) и саудиты закупают болгарское оружие, чтобы через структуры Сирийской Свободной Армии передать его различным джихадистским группировкам.PS. Будем посмотреть, изменится ли ситуация после избрания Румена Радева, который обещал существенные изменения в политики Болгарии, которая судя по его заявлениям обещает быть более прагматичной. http://rus.bg/obschestvo/obschestvo/1811 6-rumen-radev-nadeetsya-chto-donald-tram p-vosstanovit-dialog-s-rossiej – цинкРадев как и Трамп вступает в должность 19 января, после чего он пообещал распустить болгарский парламент и провести досрочные выборы.

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Турция отгородилась от Сирии и Ирака 330-километровой стеной

Турция завершила работы по строительству модульной бетонной стены протяженностью 330 километров вдоль границы с Сирией и Ираком в рамках мер по обеспечению безопасности, сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на турецкий генштаб. Сообщается также, что еще на 191-километровом отрезке южной границы созданы ограждения из колючей проволоки. По данным источника агентства, благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390336 человек) — сирийцы. При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом, сообщает агентство.

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