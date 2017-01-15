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Рейкьявик — ловушка для Путина

16:14. 15 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Выбор места встречи как нельзя лучше говорит о намерениях одной из встречающихся сторон.

https://ria.ru/politics/20170115/1485720328.html(15.01.2017)

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает газета Sunday Times.

“Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента”, — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

Цель любых переговоров от имени США — обмануть противника, чтобы в дальнейшем самим отказаться от соблюдения взятых на себя обязательств. Это блестяще удалось американской стороне в 1986 году, (http://www.contrtv.ru/common/4435/  http://www.iarex.ru/news/17789.html) поэтому они не откажутся от основного принципа американской международной политики в 2016.

История повторяется: американская экономика очередной раз трещит по швам, спастись можно только за чужой счет, и снова «спасителем» станет Россия.

В. Путин заблуждается, искренне считая Д. Трампа самостоятельной фигурой. Не может быть самостоятельным человек, замешанный в сомнительных сделках с Китаем. Все его бизнес-империи относятся к традиционным способам отмывки денег: что строительный бизнес, что организация конкурсов красоты.

Намерение «договориться» с Д. Трампом «при личной встрече» — еще безнадежнее, чем предпринимавшиеся попытки договориться с уходящей администрацией. Б. Обама лично хоть слово держал, потому у закулисы главной задачей была изоляция Обамы от Путина, чтобы они между собой не сговорились.

Для мировой закулисы Д. Трамп гораздо более удобная и подконтрольная фигура, чем Б. Обама. Д. Трампа нет нужды изолировать, он, как крысиный король, уничтожит политических беспредельщиков из уходящей администрации, а сам будет точно исполнять указания, поступающие от сильных мира сего.

Самое лучшее для Путина было бы в Рейкьявик не ездить, но отменить встречу невозможно.

Приехав туда, с надеждами на отмену санкций, Путин с порога получит жесткий ультиматум: либо он уходит от власти и передает страну под контроль нужным людям, что уже однажды было успешно проделано с Россией, либо он становится диктатором, военным преступником и записным коррупционером, а Россия занимает освободившееся место Ирана среди стран-изгоев. Изгоем Путин станет не только в международной политике, но и внутри собственной страны. Девальвация рубля может быть начата центробанком в любой момент, экономика дышит на ладан, безработица растет (что бы там не показывали данные статистики), зарплаты падают, налоги повышают, население перекредитовано, субъекты РФ — тоже. Технологией “падающего — толкни”, наши иностранные партнеры владеют в совершенстве.

Поручение В. Путина о разработке правительством антикризисных мер Д. Медведев понял весьма своеобразно: сократив число стратегических предприятий с почти двухсот до почти сорока. То есть, он убежден, что отвечать за содеянное в любом случае не придется, потому что Путин в ближайшее время получит ультиматум.

Для повышения сговорчивости В. Путина против И. Сечина будет в США начато расследование сделки по продаже Роснефти, (https://allinvestments.ru/sdelka-rosnefti/) и Игорь Иванович, который всегда легко «сдавал» собственных деловых партнеров, станет главным свидетелем обвинения против Владимира Владимировича.

Не ехать в Рейкьявик — невозможно, но можно попытаться хоть немного подготовиться к встрече, например, отправив в отставку правительство, что вызовет некоторое замешательство в стане противника.С шулерами — только канделябром.

Утром пришла новость, Госдеп встречу в Рейкьявике отменил. У Госдепа еще не все готово к предъявлению ультиматума? Как бы то ни было, Путин получил небольшую передышку.

Представитель Трампа опроверг сообщения о предстоящей встрече с Путиным в Рейкьявике
Подробнее: http://www.newsru.com/world/15jan2017/trumpnomeeting.html

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер опроверг сообщение издания The Sunday Times о том, что Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность.

“Это неправда. Новость – 100% ложная”, – написал Спайсер у себя в Twitter. Он приложил к сообщению ссылку на информацию о том, что Трамп якобы хочет провести встречу в Рейкьявике.

Источник: pravosudija.net

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