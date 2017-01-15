Коротко на тему ожиданий от президентства Трампа.Как вполне очевидно, у нас в стране (да и не только у нас) существуют серьезные ожидания связанные с коррекцией внешней политики США при Трампе. В особо розовых мечтах это выражается в прогнозах связанных с тем, что все санкции будут сняты, Холодная война между США и РФ закончится, градус русофобии на Западе и антиамериканизма в России пойдет на спад, войны на Украине и в Сирии пойдут на спад, а США и РФ совместно с РФ будут добивать Халифат. Это так сказать мир молочных рек и кисельных берегов, который на мой взгляд останется в мечтах.Это же касается и "черных прогнозов", связанных с тем, что "Трамп окажется еще хуже Обамы" и развяжет мировую войну, которую не дали развязать Клинтон и которую не хотел развязывать Обама, проводят с точки зрения ястребов достаточно половинчатую политику по итогам которой он остался у разбитого корыта. Негативный сценарий продолжающий политику Обамы ушел с повестки дня вместе с Клинтон.На мой взгляд, Трамп в силу того, что он менее привержен идеологическим догматам неоконов и неолибералов, куда как более склонен к политическому торгу и готов идти идти на компромиссы даже с теми, кто ему не нравится, если это в его интересах. Наивно ожидать, что такой человек будет делать РФ подарки, совершая односторонние уступки. Для Трампа, вопросы санкций, Украины и Сирии, это вопрос торговли не самыми ценными активами, которые при случае он может обменять если за них будет предложено нечто равноценное. Похлопывания по плечу и различная лесть его вряд ли впечатлят. Трамп и его команда прекрасно понимают, что времена безоговорочной гегемонии США уходят в прошлое и удерживать ее прежними методами уже не получается (они либо не работают, либо приводят к сценариям чреватым войной с РФ и Китаем), поэтому на смену идеологизированной мессианской политики Обамы-Клинтон, идет более прагматичная и циничная методология, где США будет стремиться сохранить свое верховенство за счет различных сделок с региональными державами, которые хотят расширить свое влияние там, где наблюдается ослабление позиций США. В этой связи наиболее важен вопрос – кто будет выбран на роль главного оппонента гегемона и главной угрозы текущей системе мироустройства. КНДР, Куба, Венесуэла или те же Филиппины при Дутерте, вряд ли таковыми станут в силу своих ограниченных возможностей. На Ближнем Востоке главной проблемой был и остается Иран (который скорее всего почувствует на себе изменения в американской политике), и Халифат, который так или иначе должен быть уничтожен. Принципиальный выбор будет сделан в отношении России и Китая. Если отношения с Китаем при Трампе будут обостряться, то скорее всего мы увидим частичную, но не полную, нормализацию отношений, что в случае договоренностей по Украине и Сирии может привести к снятию некоторых санкций, согласия на заморозку украинского конфликта, сокращение военных контингентов США и РФ на западных границах и отказ США от свержения Асада в Сирии. Это переведет конфликт в вялотекущее русло (так как действия России так или иначе подрывают гегемонию США и обуславливают столкновение интересов), но не отменят его.Чего на деле хотела бы Россия от Трампа?1. Согласия на реструктуризацию Украины с полной перезагрузкой существующей там власти с дальнейшей децентрализацией страны, где ЛДНР стали бы инструментом влияния РФ на получившееся аморфное образование.2. Фактическое признание вхождения Крыма в состав России.3. Юридическое закрепление внеблокового статуса Украины и полные гарантии русскоязычного населению на ее территории.4. Вывод американских войск с территории Прибалтики и Польши в обмен на сокращение контингентов армии РФ на западном направлении.5. Отказ от реализации проекта с размещением систем ПРО в Восточной Европе. Заключение новых договоров в области ПРО и по контролю над ядерным оружием. Прекращение гонки вооружений.6. Частичное или полное снятие санкций и контрсанкций против частных лиц, государственных структур и различных предприятий.7. Отказ США от свержения Башара Асада и прекращение ими поддержки структур связанных с "Аль-Каидой" + совместные боевые действия против Халифата.8. Согласие США на то, что некоторые республики бывшего СССР входят в сферу влияния РФ, то есть по сути реализуется договор о разделе сфер влияния.Тут вопрос кроется в том, что Россия может предложить в обмен при будущем торге. США в ряде моментов вполне могут торговать этими пунктами, но бесплатных уступок тут не будет.В случае, если с торгом не сложится, то и при Трампе мы можем увидеть продолжение половинчатой политики гемонома, когда Трамп позиционурия себя как жесткого и неуступчивого переговорщика сохранит санкции и продолжит финансирование войн на территории Украины и Сирии, что по сути пролонгирует текущую Холодную войну на 4-8 лет вперед. Как представляется, на практике мы увидим некий половинчатый вариант, когда некоторые оптимистичные ожидания связанные с президентством Трампа оправдаются, но в целом отношения между США и РФ продолжат развиваться в антагонистичном ключе, тем более это определяющая позиция в оценке перспектив этих отношений в американском военно-политическом истеблишменте.Полагаю, что в ближайшие 2-3 месяца после инаугурации Трампа, пройдет ряд официальных встреч, где после прощупывания переговорных позиций, начнется реальная торговля связанная с нормализацией отношений. Если там будет достигнут прогресс, то естественно речь будет идти о новой разрядке. Если же прогресса не будет и ситуация останется такой же как есть сейчас или будет деградировать, то Трамп достаточно быстро растеряет свою популярность в России. На деле, это по-прежнему кот в мешке, вокруг которого скопилась большая куча разнообразных ожиданий.PS. Надпись на плакате. Инаугурация 20 января. Вся русская водка за пол-цены.

Источник: colonelcassad.livejournal.com